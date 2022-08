Le marché des psychédéliques atteindra 6 401,95 millions USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec un TCAC de 13,3 %

En utilisant le rapport d’étude de marché sur les drogues psychédéliques , il est facile de mieux positionner l’entreprise sur le marché en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour créer une veille concurrentielle et pour développer et maintenir une stratégie commerciale génératrice de revenus. Le rapport compile soigneusement les informations relatives à l’entreprise afin que les entreprises puissent se concentrer sur les bons segments de marché et se préparer aux évolutions et à la volatilité du marché. Avec ce rapport marketing, les clients peuvent retrouver une illustration des plans d’affaires, y compris des recherches exclusives sur l’entreprise, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures axées sur les données. Des rapports d’études de marché sur les médicaments psychédéliques soigneusement sélectionnés aident à éviter les risques de marché et d’investissement, fournissent une image complète et une image des concurrents et de l’environnement macroéconomique.

Le modèle des cinq forces de Porter est utilisé dans le rapport sur le marché des médicaments psychédéliques fiables pour comprendre l’industrie en analysant cinq critères différents et le niveau de puissance, de menace ou de concurrence dans chaque domaine. Ces cinq mesures comprennent la concurrence, la menace de nouveaux entrants, la menace de substitution, le pouvoir des acheteurs et le pouvoir des fournisseurs. D’autre part, l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) a été utilisée pour étudier les forces internes, les faiblesses ainsi que les opportunités et menaces externes au sein du marché. L’analyse SWOT met en évidence les domaines d’opportunités immédiates sur lesquels l’entreprise peut continuer, s’appuyer, se concentrer et travailler à surmonter.

Les psychédéliques impliquent une variété de produits chimiques, y compris l’acide lysergique diéthylamine (LSD) et des produits chimiques dérivés de plantes. Ces médicaments ont la capacité de modifier ou d’améliorer la perception sensorielle, les processus de pensée, les niveaux d’énergie, et il a également été rapporté qu’ils favorisent les expériences spirituelles.

Le marché mondial des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché croît à un TCAC de 13,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 6 401,95 millions USD, passant de 2 386,72 millions USD en 2021 à un million USD en 2029, analysé par Data Bridge Market Research.

Portée du marché mondial des drogues psychédéliques

Le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en source, type, médicament, application, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les faibles segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Ressource

Synthétique

la nature

Sur la base de la source, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel.

taper

agent pathogène

mot dissociatif

autre

Sur la base du type, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en empathisants, dissociateurs et autres.

médicament

acide gamma-hydroxybutyrique

Kétamine

psilocybine

autre

Sur la base des drogues, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres.

application

narcolepsie ,

Dépression résistante au traitement

dépression sévère

opiomanie

trouble de stress post-traumatique

autre

Sur la base de l’application, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, dépendance aux opioïdes, trouble de stress post-traumatique et autres.

Voie administrative

oral

inhaler

injectable

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en administration orale, par inhalation et par injection.

utilisateur final

Hôpital

Clinique spécialisée

soins à domicile

autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Médicaments psychédéliques

Le paysage concurrentiel du marché Médicaments psychédéliques fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits et les applications dominantes. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché des psychédéliques.

Les principaux acteurs du marché des drogues psychédéliques sont Jazz Pharmaceuticals, Inc., Janssen Global Services, LLC (une filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.), Hikma Pharmaceuticals PLC, COMPASS, Verrian, Pfizer, F. Hoffmann-La Roche Ltd. , Avadel , Celon Pharma SA., Cybin Corp., GH Research, Entheon Biomedical Corp., PharmaTher Holdings Ltd., NRx Pharmaceuticals, Inc., usonainstitute.org, etc.

