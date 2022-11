Le marché des prothèses orthopédiques devrait connaître une croissance irrésistible de 3,23 milliards USD d’ici 2029, sa taille, partager les tendances mondiales de l’industrie, les principaux acteurs et l’analyse des revenus

Le marché des prothèses orthopédiques est un document précieux pour chaque passionné du marché, décideur politique, investisseur et acteur du marché. Ce rapport de marché analyse les principaux développements en termes d’accords, de partenariats, de collaborations et de coentreprises, d’acquisitions et de fusions, de lancements de nouveaux produits, d’expansions et d’autres stratégies clés. Il étudie également les profils détaillés des entreprises. La vue d’ensemble, l’analyse SWOT et les stratégies de chaque fournisseur couvert dans le rapport d’étude de marché sur les prothèses orthopédiques permettent de comprendre les forces du marché et comment ces forces peuvent être exploitées pour créer de futures opportunités.

Le marché des prothèses orthopédiques devrait enregistrer un TCAC de 7,70 % sur la période de prévision, selon Data Bridge Market Research. Cela indique une valeur marchande de 780 millions de dollars en 2021, qui atteindra 3,23 milliards de dollars en 2029. En raison de l’incidence croissante de conditions médicales telles que le diabète, les «prothèses des membres inférieurs» dominent les types de produits sur le marché des prothèses orthopédiques responsables des symptômes et de la fragilité du bas du corps. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des prothèses orthopédiques

chauffeur

La population en surpoids en hausse

L’augmentation mondiale du taux d’obésité en raison de divers facteurs tels que la consommation élevée de malbouffe, un mode de vie malsain est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché. L’obésité a un impact direct sur les genoux, ce qui rend difficile la marche, la position assise et la course.

Capacités R&D

L’augmentation des capacités de R&D, en particulier en ce qui concerne les dépenses en dispositifs et équipements médicaux dans les économies développées et en développement, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les capacités de R&D réalisées dans le domaine de la science des matériaux augmentent également le taux de croissance du marché.

Les investissements dans les établissements de santé continuent de croître

L’accent mis sur l’amélioration des conditions des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important contribuant à la croissance du marché. Les partenariats croissants et les collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés dans le financement, l’application et l’amélioration des nouvelles technologies créent davantage d’opportunités de marché lucratives.

Chance

De plus, l’augmentation des financements publics et privés pour des activités de recherche ciblées, le domaine croissant de la technologie CAD/CAM et de la science des matériaux, la population gériatrique croissante et l’augmentation de l’innovation et du développement de produits en raison des progrès technologiques dans le monde élargiront les opportunités de rentabilité pour 2022 à 2022. Acteurs du marché au cours de la période de prévision 2029. En outre, l’augmentation du nombre d’accidents de la route, la pénétration croissante d’Internet, la poussée croissante de l’IoT dans le développement de prothèses, la disponibilité généralisée de prothèses orthopédiques technologiquement innovantes, la demande croissante de personnalisation – la fabrication de prothèses orthopédiques et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du futur marché.

Restreindre / défier le marché mondial des prothèses orthopédiques

D’autre part, les coûts élevés associés aux capacités de R&D, les infrastructures limitées et le manque de sensibilisation dans les économies à la traîne devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de régimes de remboursement favorables et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, les coûts élevés associés aux prothèses et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Participants du marché couverts

Blatchford Group (Royaume-Uni), Touch Bionics Inc. (Royaume-Uni), The Ohio Willow Wood Co. (États-Unis), Össur (Islande), Fillauer LLC. (États-Unis), Advanced Arm Dynamics, Inc. (États-Unis), Stryker (États-Unis), Exactech, Inc (États-Unis), Globus Medical Inc (États-Unis), RTI Surgical Inc. (États-Unis), Wright Medical Group NV (États-Unis), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Arthrex Inc. (États-Unis), AlloSource (États-Unis), Braun Melsungen AG (Allemagne), Smith & Nephew plc (Allemagne), Zimmer Biomet (États-Unis), Hanger Inc, (États-Unis) et Otto Bock Healthcare GmBH (Allemagne)

Pays d’étude :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste des Amériques) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Israël, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

Focus sur les faits saillants des facteurs clés du marché mondial des prothèses orthopédiques

Description de l’activité

Description détaillée des opérations de l’entreprise et des unités commerciales

Stratégie d’entreprise

Le résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

histoire de l’entreprise

Déroulement des événements clés liés à l’entreprise

Principaux produits et services

Liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

principal concurrent

Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Liste et coordonnées des principales implantations et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers proviennent des états financiers annuels publiés de la société âgée de 5 ans.

Portée du marché mondial des prothèses orthopédiques

Le marché des prothèses orthopédiques est segmenté en fonction du type de produit, du type de technologie et du type d’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les faibles segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations précieux sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

membre supérieur

prothèse

prothèse de membre inférieur

doublure

prise

composants modulaires

Sur la base du type de produit, le marché des prothèses orthopédiques est segmenté en membres supérieurs, prothèses, prothèses des membres inférieurs, coussinets, emboîtures et composants modulaires.

type de technologie

traditionnel

électrique

Prothèse hybride

Sur la base du type de technologie, le marché des prothèses orthopédiques est segmenté en prothèses traditionnelles, électriques et hybrides.

Type d’utilisateur final

Hôpital

Clinique de prothèses

Centre de réhabilitation

autre

Le rapport peut répondre aux questions suivantes :

Qui sont les principaux acteurs mondiaux de l’industrie des prothèses orthopédiques? Comment sont leurs opérations (capacité, production, prix, coût, brut et revenus) ? Quels sont les types et les applications des prothèses orthopédiques ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ? Quelles sont les matières premières amont et les équipements de fabrication des prothèses orthopédiques ? Quel est le processus de fabrication d’une prothèse orthopédique ? Impact économique sur l’industrie des prothèses orthopédiques et tendances dans l’industrie des prothèses orthopédiques. Quels sont les facteurs clés qui animent l’industrie mondiale des prothèses orthopédiques ? Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché du raffermissement de la peau? Quels sont les défis de la croissance du marché sur le marché des prothèses orthopédiques? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des prothèses orthopédiques auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des prothèses orthopédiques?

