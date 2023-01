Le marché des protéines végétales hydrolysées devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

«

Marché mondial des boissons fonctionnelles, par type ( boissons probiotiques, boissons énergisantes, jus de fruits et de légumes, tisanes et tisanes de fruits, eau enrichie, solutions de réhydratation, boissons laitières, boissons non laitières et autres), emballage (bouteille, Tetra Pack, sachet, boîte de conserve et autres), fonctions (hydratation , énergie et rajeunissement, santé et bien-être, gestion du poids et autres), canal de distribution (supermarché/hypermarché, pharmacies/magasins de produits de santé, dépanneurs, magasins de vente au détail en ligne, autres canaux de distribution), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède , Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie , Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït,Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029



Analyse et perspectives du marché : Marché mondial des boissons fonctionnelles

Le marché des boissons fonctionnelles devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des boissons fonctionnelles fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. La croissance de la sensibilisation à l’échelle mondiale accélère la croissance du marché des boissons fonctionnelles.

Les boissons fonctionnelles font référence aux boissons non alcoolisées, car ces boissons maintiennent l’hydratation du corps et possèdent un équilibre nutritif global. Ces boissons enrichies évitent les problèmes de santé dans différents groupes d’âge. Les boissons fonctionnelles offrent des avantages liés à la santé tels que l’amélioration de la capacité mentale, l’amélioration de la santé des os et le renforcement du système immunitaire, entre autres.

L’augmentation de la conscience de la santé à travers le monde agit comme l’un des principaux facteurs de croissance du marché des boissons fonctionnelles. La croissance de la sensibilisation à la santé parmi les consommateurs, entraînant une consommation accrue de régimes alimentaires plus sains et une augmentation de l’incidence des maladies chroniques comme le diabète et le cancer accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de la consommation de boissons pratiques nutritives et enrichies ainsi que la recherche et le développement et l’expansion de la capacité de production pour améliorer l’applicabilité influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation des dépenses alimentaires, les mandats d’enrichissement des aliments par les organisations gouvernementales, l’influence des médias sur les consommateurs, l’augmentation du revenu disponible et la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé affectent positivement le marché des boissons fonctionnelles. En outre, de nouveaux centres de recherche et développement et de nouvelles usines pour aider les boissons fonctionnelles à étendre les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

D’autre part, les problèmes de sécurité alimentaire et les réglementations devraient entraver la croissance du marché. Le manque de cohérence dans les réglementations relatives à divers ingrédients devrait remettre en question le marché des boissons fonctionnelles au cours de la période de prévision 2022-2029.

Marché mondial des protéines végétales hydrolysées, par source (pois, soja, blé, maïs, colza, riz, autres), forme (poudre sèche, pâte liquide), application (produits alimentaires, boissons fonctionnelles , produits de soins personnels, autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché des protéines végétales hydrolysées

La protéine végétale hydrolysée est largement utilisée comme exhausteur de goût pour divers aliments, sauces, ragoûts, soupes, collations assaisonnées, sauces, hot-dogs, trempettes, vinaigrettes, augmentant la demande du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. De plus, l’augmentation des exigences des régimes à base de protéines soutenus par les produits alimentaires à étiquette propre, les ingrédients naturels riches en protéines parmi les consommateurs soucieux de leur santé, la prise de conscience croissante des avantages pour la santé de la consommation de protéines végétales et de produits laitiers, la tendance à la hausse des régimes végétaliens et l’intégration des protéines végétales dans les aliments transformés sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des protéines végétales hydrolysées était évalué à 1258,18 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1873,12 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,10% au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des protéines végétales hydrolysées

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Source (pois, soja, blé, maïs, colza, riz, autres), forme (poudre sèche, pâte liquide), application (produits alimentaires, boissons fonctionnelles, produits de soins personnels, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Ajinomoto Co., Inc. (États-Unis), Tate & Lyle (Royaume-Uni), Michimoto Foods Co., Ltd (Japon), Griffith Foods (États-Unis), Symrise (France), Givaudan (Suisse), SUBONEYO Chemicals Pharmaceuticals P Limited. (Inde), Vinayak Corporation (Inde), UNITECH CHEMICALS (Inde), Caremoli, Dien Inc. (Italie), Jones-Hamilton Co. (États-Unis), DSM (Pays-Bas), Kerry Group plc. (Irlande) Opportunités Demandes accrues dans le secteur de l’alimentation et des boissons

Augmentation des demandes d’alimentation à base de protéines

Évolution des tendances de style de vie et des préférences des consommateurs

Définition du marché

Les protéines végétales hydrolysées sont produites en faisant bouillir des aliments tels que le soja, le maïs ou le blé dans de l’acide chlorhydrique, puis en neutralisant la solution avec de l’hydroxyde de sodium. L’acide décompose la protéine dans les légumes en leur acide aminé composant . Il est largement utilisé dans les diverses applications des aliments et des boissons telles que les exhausteurs de goût pour diverses sauces alimentaires, ragoûts, soupes, collations assaisonnées, sauces, hot-dogs, trempettes, vinaigrettes et autres. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché mondial des protéines végétales hydrolysées

Conducteurs

Tendance croissante du mode de vie actif en raison de la conscience croissante de la santé

Le principal moteur du marché des protéines végétales hydrolysées est la sensibilisation croissante à la santé parmi les gens du monde entier. L’utilisation accrue de protéines végétales hydrolysées comme rehausseurs de saveur pour divers aliments sauces, ragoûts, soupes, collations assaisonnées, sauces, hot-dogs, trempettes, vinaigrettes et l’augmentation des exigences des régimes à base de protéines et des ingrédients naturels riches en protéines parmi les consommateurs soucieux de leur santé, certains facteurs alimentent la croissance du marché des protéines végétales hydrolysées.

Utilisation croissante du produit

La protéine végétale hydrolysée est plus demandée en raison de l’augmentation de la population ainsi que de l’augmentation des revenus disponibles des personnes à travers le monde et dans les économies en croissance telles que l’Inde, la Chine et le Mexique. L’intégration dans les aliments transformés et l’évolution des préférences sont également les facteurs responsables des schémas de croissance. Les avantages pour la santé et la nutrition ont stimulé les ventes de protéines végétales hydrolysées et ont ainsi alimenté la croissance du marché.

Occasion

La demande accrue de matériaux et de produits alimentaires transformés et prêts à consommer et l’évolution du mode de vie des consommateurs ont conduit à de meilleures opportunités de croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, le potentiel inexploité de divers pays en développement a conduit au large éventail d’applications liées aux protéines végétales hydrolysées telles que les saveurs améliorées des aliments transformés et d’autres ont également créé des opportunités de croissance lucratives pour le marché des protéines végétales hydrolysées.

Grâce à l’utilisation vigilante d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, le rapport à grande échelle sur le marché des protéines végétales hydrolysées a été structuré. Lors de la construction de ce rapport d’étude de marché, quelques-uns des attributs qui ont été adoptés incluent le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des approches intégrées et la technologie la plus récente. Tous les efforts possibles ont été déployés lors de la recherche et de l’analyse des informations pour préparer ce document de marché. Le rapport d’analyse du marché des protéines végétales hydrolysées contient une analyse approfondie de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché.

Le rapport gagnant sur le marché des protéines végétales hydrolysées prend en compte plusieurs facteurs de base, à savoir le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie. Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. Ce rapport de marché fonctionne comme une ressource exceptionnelle qui fournit des détails techniques et financiers récents et à venir sur l’industrie jusqu’en 2029. Lors de la préparation de ce rapport d’activité, les marchés aux niveaux local, régional et mondial sont explorés. En fonction des besoins du client, une énorme quantité d’informations sur les entreprises, les produits et le marché a été rassemblée via un important rapport sur le marché des protéines végétales hydrolysées qui aide finalement les entreprises à créer de meilleures stratégies.

Points clés de ce rapport:



La chaîne d’entreprise en profondeur consiste en une analyse de la chaîne des coûts d’évaluation, une évaluation du mannequin des forces du porteur 5 et une analyse de la forme des prix

Le fichier couvre l’Amérique du Nord et le marché par pays du marché Protéines végétales hydrolysées

Il décrit la situation existante, l’historique et les prévisions futures

Des faits complets affichant le marché des protéines végétales hydrolysées, la production, la consommation, des statistiques alternatives et les dépenses des dernières années sont fournis

Le document montre une multitude de statistiques sur le marché des protéines végétales hydrolysées

Les prévisions du marché des protéines végétales hydrolysées pour les 5 années suivantes, y compris les volumes et les dépenses du marché, sont également fournies

L’approvisionnement en matières premières et les informations sur les consommateurs en aval sont également inclus

Tout autre besoin d’utilisateur qui est viable pour nous

Merci d’avoir analysé cet article; vous pouvez également obtenir une zone intelligente de chapitre individuel ou un modèle de fichier intelligent comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.



