Le marché des protéines végétales d’une valeur de 27 965,9 millions de dollars d’ici 2027 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale par The Insight Partners

Dernière étude de marché sur le «marché mondial des protéines végétales jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions par source (soja, blé, pois et autres); Type (isolats, concentrés et farine protéinée) ; Application (boissons protéinées, substituts laitiers, substituts de viande et prolongateurs de viande, barres protéinées, boulangerie et autres) et géographie », le marché mondial des protéines végétales représentait 16 633,6 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un 6,2% au cours de la période de prévision 2019-2027, pour représenter 27 965,9 millions de dollars américains d’ici 2027. Le rapport comprend une compréhension clé des facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du marché et leurs développements.

Marché des protéines végétales: paysage concurrentiel et développements clés

Archer Daniels Midland Company, Axiom Foods, Inc., Burcon NutraScience Corporation, Cargill, Incorporated, EI Du Pont De Nemours and Company, Glanbia plc, Ingredion Incorporated, Kerry Group, Koninklijke DSM NV, Roquette Frères Les principales entreprises se concentrent sur l’expansion et diversification de leur présence sur le marché et acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

Les protéines sont des blocs de construction pour maintenir la structure et les fonctions du corps humain. Les protéines sont constituées d’acides aminés qui sont attachés par des liaisons peptidiques dans de longues chaînes. Il existe 20 types différents d’acides aminés liés entre eux qui déterminent le rôle des protéines dans le corps humain. Les protéines jouent un rôle clé dans le transport des molécules dans tout le corps en aidant à la réparation cellulaire et en protégeant le corps contre les virus et les bactéries. Il favorise également la croissance et le développement appropriés chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes.

Les personnes qui consomment plus de protéines ont tendance à mieux maintenir leur masse osseuse et ont un risque beaucoup plus faible d’ostéoporose et de fractures. Un apport élevé en protéines a entraîné une stimulation du métabolisme qui entraîne la combustion d’une grande quantité de calories. Cela contribue en outre à une bonne gestion du poids et à la perte de poids. Ces avantages des protéines attirent les consommateurs vers les aliments et les boissons riches en protéines disponibles sur le marché. Cela crée en outre une énorme demande de protéines végétales à l’échelle mondiale.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des protéines végétales

La pandémie de COVID-19 a commencé à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. En septembre 2020, les États-Unis, le Brésil, l’Inde, la Russie, le Pérou, l’Afrique du Sud, le Mexique et le Royaume-Uni sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. L’épidémie a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’alimentation et les boissons sont l’une des principales industries qui subissent de graves perturbations, telles que des fermetures de bureaux et d’usines et des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, à la suite de cette épidémie.

Sur la base de la source, le marché des protéines végétales est classé dans le soja, le blé, le pois et autres. En 2018, le segment du soja domine le marché mondial des protéines végétales. La plus grande part du segment du soja est attribuée aux bienfaits pour la santé offerts par la protéine de soja. Par exemple, la protéine de soja aide à réduire le taux de cholestérol, à améliorer le métabolisme, la densité minérale osseuse et à réduire le risque de cancer. La protéine de soja est utilisée dans divers produits alimentaires tels que les substituts de viande, les desserts glacés, les soupes, les salades, les crèmes non laitières, les céréales pour petit-déjeuner, les préparations pour nourrissons, le fromage, la crème fouettée, les pâtes, le pain et les aliments pour animaux de compagnie. De plus, la protéine de soja fournit également des acides aminés essentiels à la nutrition humaine. Par conséquent, les avantages pour la santé offerts par la protéine de soja et un large éventail d’applications entraînent une augmentation de la demande de protéines extraites du soja.

Les consommateurs de la plupart des pays développés et en développement d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique, tels que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, la Chine et l’Inde, entre autres, sont très préoccupés par un mode de vie sain et une alimentation ou des aliments sains. habitudes. La demande de protéines végétales en Amérique du Nord est stimulée par une demande croissante de types de protéines alternatives qui sont plus durables, propres et créent moins d’impact environnemental pendant la production. De plus, les protéines végétales contiennent un faible taux de cholestérol et de graisses saturées, et elles contiennent une valeur nutritionnelle élevée, ce qui plaît aux consommateurs soucieux de leur santé dans les pays développés. De plus, la prise de conscience croissante de la protéine végétalienne, en particulier parmi le groupe d’âge adulte, augmente non seulement aux États-Unis et au Canada, mais aussi au Mexique. Ces facteurs stimulent davantage la demande de protéines végétales dans la région. Les fabricants d’aliments et de boissons de la région expérimentent l’utilisation d’ingrédients sains dans divers segments tels que la boulangerie, les alternatives à la viande, les alternatives aux produits laitiers, les aliments transformés, la confiserie, les boissons, les jus, etc. afin d’améliorer le goût, la saveur, l’apparence et la valeur nutritionnelle. valeur qui contribuerait également à la croissance du marché des protéines végétales.

