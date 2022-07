Le Marché des Protéines Fonctionnelles atteindra 8,22 Milliards De Dollars d’Ici 2028

Taille du marché-5,27 milliards USD en 2020, Croissance du marché-TCAC de 5,8%, Tendances du marché-Augmentation de la demande de protéines dérivées d’animaux dans la nutrition sportive et de remise en forme

New York, le 8 avril 2019 – Le marché des protéines fonctionnelles devrait passer de 5,27 milliards USD en 2020 à 8,22 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 5,8%, au cours de la période de prévision. Le marché est principalement motivé par une demande accrue de nutrition sportive et de remise en forme à partir de protéines d’origine animale et par le développement de divers ingrédients protéiques tels que des concentrés et des isolats pour des applications dans l’industrie alimentaire.

En raison de la demande croissante de produits alimentaires dotés de fonctionnalités améliorées, les protéines fonctionnelles sont utilisées dans diverses applications telles que les compléments alimentaires et les aliments et boissons.

La capacité du fabricant de protéines fonctionnelles à développer des isolats, des concentrés et d’autres formes d’ingrédients protéiques distincts pour divers produits alimentaires tels que les boissons, les préparations pour nourrissons, les produits laitiers, les compléments alimentaires et les produits de confiserie devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Le marché des concentrés de protéines de lactosérum devrait connaître la plus forte croissance avec 1,60 milliard de dollars en 2026, à un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision. La protéine de lactosérum est l’un des principaux ingrédients utilisés dans la production de plusieurs produits à base de lait et est utilisée comme source de protéines pour l’innovation de produits par de nombreux fabricants d’aliments et de boissons.

• On estime que le marché des compléments alimentaires détient le plus grand marché et devrait atteindre 2,82 milliards de dollars en 2026, à un TCAC de 8,9% au cours de la période de prévision. Ces additifs sont disponibles sous forme de liquide, de poudres, de gélules et de comprimés. La consommation de suppléments nutritionnels tels que la poudre de protéines a récemment augmenté. Cela favorise le gain musculaire et facilite la perte de graisse, et la plupart des amateurs de fitness le préfèrent.

• Selon le type de source, le marché du segment des animaux devrait atteindre 3,69 milliards de dollars en 2026, à un TCAC de 6,1% au cours de la période de prévision. Par rapport aux protéines d’origine végétale, la demande de protéines animales est motivée par son meilleur profil nutritionnel et gustatif. En outre, l’utilisation croissante des protéines animales dans les applications finales telles que la nutrition sportive et la disponibilité limitée de substituts d’œufs et de gélatine dans divers produits alimentaires-qui, à son tour, est influencée par les modes de vie et les changements démographiques–sont des moteurs clés du marché.

• Le marché de l’Asie-Pacifique (APAC) devrait atteindre 1,9 milliard de dollars en 2026, à un TCAC de 7,4% au cours de la période de prévision. Dans la région Asie-Pacifique, la consommation de protéines d’origine végétale telles que les protéines de soja et de pois a connu une croissance robuste en raison de l’utilisation accrue d’aliments fonctionnels et de compléments alimentaires.

• Les principaux acteurs du marché sont Koninklijke DSM (Pays-Bas), Archer Daniels Midland Co., (États-Unis), Cargill, Inc. (États-Unis), BASF S.E. (Allemagne), Ingredion Inc. (États-Unis), Roquette Frères (France), Darling Ingredients Inc. (États-Unis), Omega Protein Corp. (États-Unis), DowDuPont (États-Unis), Kemin Industries Inc. (États-Unis), InVivo (France), John Pointon & Sons Limited (Royaume-Uni) et autres.

Segments couverts dans le rapport:

Ce rapport prévoit une croissance du volume et des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et fournit une analyse des tendances de l’industrie dans chacun des sous-segments de 2018 à 2028. Aux fins de cette étude, des rapports et des données ont segmenté le marché en fonction du type, de l’application, de la source, de la forme et de l’analyse régionale.

Type (Kilo Tonnes) (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

* Hydrolysats

* Concentrés de Protéines de Lactosérum

* Isolats de Protéines de Lactosérum

* Caséine et Caséinates

* Protéines de Soja

* Autres

Application (Kilo Tonnes) (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

* Aliments fonctionnels

o Préparations pour nourrissons

o Nutrition sportive

* Boissons fonctionnelles

* Compléments alimentaires

* Nutrition animale

Type de source (Kilo Tonnes) (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

• Animal

o Protéines laitières

o Protéines d’oeufs

o Gélatine

• Plante

o Protéines de Soja

o Protéines de Blé

o Protéines végétales

Type de formulaire (Kilo Tonnes) (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

• Sec

• Liquide

Région (Kilo Tonnes) (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Amérique Latine

o Brésil

o Reste de l’Amérique latine

* Moyen-Orient et Afrique

