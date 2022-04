Le marché des protéines et peptides oraux percevra une croissance substantielle au cours de 2022-2029 | Entreprises clés – J&J, Biocon, Chiasma, Sanofi, Roche

Synopsis du marché mondial des protéines et peptides oraux:

En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des protéines et peptides oraux a été préparé en couvrant de nombreux domaines de travail. Ce rapport sur le marché mondial est généré en fonction du type de marché, de la taille de l’organisation, de la disponibilité sur site et du type d’organisation des utilisateurs finaux, ainsi que de la disponibilité dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Afrique de l’Est. Le rapport à grande échelle sur les protéines et peptides oraux couvre des stratégies qui incluent principalement les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres qui renforcent leur empreinte sur ce marché.

Le scénario de marché actuel et les perspectives futures du secteur ont également été examinés dans le plus excellent rapport sur le marché des protéines et peptides oraux. Un certain nombre d’estimations et de calculs ont été exécutés dans ce rapport de marché en supposant une année de base définie et l’année historique. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui met en évidence les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport d’étude de marché est une ressource pour obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029. Le rapport analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché des protéines et peptides oraux.

Le marché mondial des protéines et peptides oraux devrait atteindre 1 786,87 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 10,12 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les protéines et peptides oraux constituent une classe importante de médicaments utilisés pour traiter des maladies telles que les troubles hormonaux, gastriques et métaboliques par voie orale. Les protéines et peptides oraux ont un potentiel majeur pour améliorer la santé humaine et sont utilisés dans le traitement de diverses maladies. Les protéines et les peptides oraux sont utilisés dans de nombreuses maladies chroniques, le diabète et autres.

Some of most important key factors driving the growth of the Global Oral Proteins and Peptides Market are growing awareness amongst the physicians and patients regarding the benefits of oral proteins and peptides, surging volume of patients suffering from chronic diseases, increasing prevalence of geriatric population across the globe, increasing preferences of the consumer towards oral drugs, rising demand for effective drugs and technology, rise in collaborative efforts between pharmaceutical companies, surging levels of investment for the development of the healthcare infrastructure.

Global Oral Proteins and Peptides Market Segmentation:

On the basis of Drug Type, the oral proteins and peptides market is segmented into linaclotide, plecanatide, calcitonin, insulin, and octreotide.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des protéines et peptides oraux est segmenté en hôpital, société pharmaceutique et autres.

Sur la base du type de produit, le marché des protéines et peptides oraux est segmenté en fer dextran de faible poids moléculaire, gluconate ferrique, fer saccharose et carboxyl maltose ferrique.

Sur la base de l’application, le marché des protéines et peptides oraux est segmenté en troubles gastriques et digestifs, maladies osseuses, diabète et troubles hormonaux.

Géographiquement, les États-Unis dominent le marché des protéines et des peptides oraux en Amérique du Nord en raison de la sensibilisation croissante de la population aux avantages du produit ainsi que du nombre croissant de personnes gériatriques dans la région, tandis que l’APAC devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. de 2022 à 2029 en raison de la demande croissante de médicaments et de technologies efficaces dans la région.

Principaux acteurs mondiaux :

Biocon

Chiasme

Diabétologie SA

Generex Biotechnology Corp

Novo Nordisk A/S

Thérapeutique Tarsa

Sanofi

Hoffmann-La Roche SA

Produits biologiques synthétiques

Hovione

Novartis AG

Zydus Cadila

Services Johnson & Johnson

Abbott

Pfizer inc.

AstraZeneca

AbbVie Inc. North Chicago

Abeona Therapeutics Inc.

Amgen inc.

Bayer SA

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des protéines et peptides oraux, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les protéines et peptides oraux, y compris les produits, les ventes / revenus , et position sur le marché

6 Protéines et peptides oraux Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des protéines et peptides oraux : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des protéines et peptides oraux par régions

5 Analyse du marché mondial des protéines et peptides oraux par type

6 Analyse du marché mondial des protéines et peptides oraux par applications

7 Analyse du marché mondial des protéines et peptides oraux par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des protéines et peptides oraux

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des protéines et peptides oraux 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

