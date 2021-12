Le marché des protéines et peptides oraux est en plein essor dans le monde 2022-2029 | Principaux acteurs clés – J&J, Biocon, Chiasma, Sanofi, Roche

Résumé du marché mondial des Protéines et peptides oraux :

Chaque section du rapport d’étude de marché supérieur Protéines et peptides oraux est spécialement préparée pour étudier les aspects clés du marché. Ce document de marché comprend également une analyse détaillée des applications actuelles et une analyse comparative en mettant l’accent sur les opportunités et les menaces et l’analyse concurrentielle des grandes entreprises. Il est utile de connaître les conditions générales prévalant sur le marché, la stratégie marketing et tarifaire des concurrents. Le marché a affiché une croissance continue ces dernières années et devrait encore croître au cours de la période de prévision (2022-2029). Le rapport de classe mondiale sur le marché des protéines et peptides oraux est une fenêtre sur l’industrie qui décrit la définition, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché.

Le rapport d’analyse du marché des protéines et peptides oraux documente une analyse détaillée du marché, compilant les facteurs de croissance actuels, les tendances futures, des opinions attentives, des données historiques, des faits et des données de marché soutenues statistiquement et validées par l’industrie. Le rapport de l’industrie donne la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision 2022-2029 pour le marché. Cette étude de marché évalue également la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Oral Proteins and Peptides est un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Le marché mondial des protéines et peptides oraux devrait atteindre 1 786,87 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 10,12% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les protéines orales et les peptides constituent une classe importante de médicaments utilisés pour traiter des maladies telles que les troubles hormonaux, gastriques et métaboliques par voie orale. Les protéines et les peptides oraux ont un potentiel majeur pour améliorer la santé humaine et sont utilisés dans le traitement d’une variété de maladies. Les protéines orales et les peptides sont utilisés dans de nombreuses maladies chroniques, le diabète et autres.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des protéines et des peptides oraux sont la sensibilisation croissante des médecins et des patients aux avantages des protéines et des peptides oraux, l’augmentation du volume de patients souffrant de maladies chroniques, l’augmentation de la prévalence de la population gériatrique à travers le mondiale, les préférences croissantes des consommateurs pour les médicaments oraux, la demande croissante de médicaments et de technologies efficaces, l’augmentation des efforts de collaboration entre les sociétés pharmaceutiques, l’augmentation des niveaux d’investissement pour le développement de l’infrastructure de soins de santé.

Segmentation globale du marché Protéines et peptides oraux :

Sur la base du type de médicament, le marché des protéines et peptides oraux est segmenté en linaclotide, plécanatide, calcitonine, insuline et octréotide.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des protéines et peptides oraux est segmenté en hôpitaux, sociétés pharmaceutiques et autres.

Sur la base du type de produit, le marché des protéines et peptides oraux est segmenté en fer dextran de faible poids moléculaire, gluconate ferrique, fer saccharose et carboxyle maltose ferrique.

Sur la base de l’application, le marché des protéines et peptides oraux est segmenté en troubles gastriques et digestifs, maladies osseuses, diabète et troubles hormonaux.

Géographiquement, les États-Unis dominent le marché des protéines et des peptides oraux en Amérique du Nord en raison de la sensibilisation croissante de la population aux avantages du produit et du nombre croissant de personnes gériatriques dans la région, tandis que l’APAC devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de la période de prévision. de 2022 à 2029 en raison de la demande croissante de médicaments et de technologies efficaces dans la région.

Acteurs clés mondiaux :

Biocon

Chiasma

Diabetology Ltd

Generex Biotechnologie Corp

Novo Nordisk A/S

Tarsa Therapeutics

Sanofi

Hoffmann-La Roche SA

Produits biologiques synthétiques

Hovione

Novartis SA

Zydus Cadila

Services Johnson & Johnson

Abbott

Pfizer Inc

AstraZeneca

AbbVie Inc. Nord de Chicago

Abeona Therapeutics Inc.

Amgen Inc.

Bayer AG

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des protéines et peptides oraux, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les protéines et les peptides oraux, y compris les produits, les ventes/revenus , et position sur le marché

6 Protéines et peptides oraux Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des protéines et peptides oraux : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des protéines et peptides oraux par régions

5 Analyse globale du marché des protéines et peptides oraux par type

6 Analyse globale du marché des protéines et peptides oraux par applications

7 Analyse globale du marché des protéines et peptides oraux par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des protéines et des peptides oraux

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des protéines et peptides oraux 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

