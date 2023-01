Le marché des protéines d’œuf devrait atteindre une valeur de 52,09 milliards USD, à un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029 Pendant la pandémie, l'épidémie de COVID-19 a augmenté la demande de protéines d'œuf. Pendant la pandémie, les œufs et les produits à base de protéines d'œufs ont fourni des aliments nutritifs pour soutenir la santé immunitaire. Pour se conformer aux restrictions, de nombreuses fermes expédient leurs œufs via des sites Web de commerce électronique.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des protéines d’œuf était de 31,95 milliards de dollars en 2021 et atteindra 52,09 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 6,30 % sur la période de prévision 2022-2029.

Dynamique du marché des protéines d’œufs

chauffeur

De plus en plus de consommateurs à travers le monde se tournent vers des régimes riches en protéines.

La consommation de protéines animales, telles que les œufs, a considérablement augmenté dans le monde en raison de la demande croissante de protéines animales et de la préférence croissante des consommateurs pour les régimes faibles en gras et riches en protéines. Les produits de petit-déjeuner contenant des ingrédients riches en protéines et en fibres sont en demande sur le marché, car de plus en plus de consommateurs du monde entier se tournent vers des régimes riches en protéines pour commencer la journée, ce qui devrait offrir une marge de manœuvre précieuse sur les étagères des détaillants et une part de marché élevée. sur le marché mondial des protéines d’œuf.

Demande croissante de produits Clean Label

Les produits Clean Label sont tous naturels, sans OGM et fabriqués avec de vrais ingrédients sans additifs ni conservateurs. Les principaux avantages des produits Clean Label sont que les ingrédients sont faciles à lire pour les consommateurs, qu’ils sont biologiques et sans produits chimiques. Les entreprises doivent avoir un bon design d’emballage, une transparence alimentaire et des ingrédients simples avec des avantages fonctionnels.

En outre, l’augmentation du niveau de revenu disponible, l’augmentation des dépenses en aliments et boissons et la sensibilisation croissante des consommateurs à un mode de vie sain sont quelques-uns des autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des protéines d’œuf.

chance

La popularité croissante des protéines d’œuf aromatisées encouragera les médecins, les entraîneurs de fitness et les médecins à consommer des protéines d’œuf pour reconstituer complètement la teneur en protéines du corps, créant ainsi de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des protéines d’oeuf

Pendant la pandémie, l’épidémie de COVID-19 a augmenté la demande de protéines d’œuf. Pendant la pandémie, les œufs et les produits à base de protéines d’œufs ont fourni des aliments nutritifs pour soutenir la santé immunitaire. Pour se conformer aux restrictions, de nombreuses fermes expédient leurs œufs via des sites Web de commerce électronique. La consommation individuelle d’œufs aux États-Unis devrait dépasser 250 œufs d’ici 2020. Cela est largement dû à une prise de conscience accrue des bienfaits pour la santé de la consommation d’œufs pendant la pandémie. Cela a entraîné de nombreux lancements sur le marché de protéines d’œufs ces dernières années pour répondre à la demande des consommateurs et fournir des aliments nutritifs sous diverses formes souhaitables.

Étendue du marché mondial des protéines d’œuf

type de produit

blanc d’oeuf en poudre

œuf en poudre

jaune d’oeuf en poudre

une fonction

épaississant

influence

peinture à l’huile

cristallisation

Etc

réconforter

Goût fraise

saveur vanille

sans parfum

canal de distribution

Supermarchés et Hypermarchés

épicerie

médecine et pharmacie

magasin en ligne

Analyse régionale / aperçu du marché des protéines d’oeuf

Les pays couverts par le rapport sur le marché des protéines d’oeuf sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis, le Canada et le Mexique dans le reste de l’Europe. . , Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), une partie de la MEA, le Brésil, une partie de l’Amérique du Sud, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord détient la plus grande part en termes de revenus et domine le marché des protéines d’œuf en raison de la forte teneur en protéines ajoutées chez les individus et de l’acceptation rapide des protéines d’œuf dans les compléments alimentaires.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, car l’Inde est l’un des producteurs d’œufs à la croissance la plus rapide au monde.

