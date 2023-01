Le marché des protéines d’œuf devrait atteindre une valeur de 52,09 milliards USD, à un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le meilleur rapport sur le marché des protéines d’oeuf permet d’attirer facilement l’attention sur les données et la réalité de l’industrie ABC qui maintient votre entreprise sur la bonne voie. Ce rapport est l’aperçu ultime de la perspective mondiale de l’industrie, de l’analyse complète, de la taille, de la part, de la croissance, des segments, des tendances et des prévisions. Les études de marché et les données d’études de marché couvertes dans ce rapport sont une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les experts de l’industrie et d’autres personnes clés pour accéder instantanément et obtenir des recherches auto-analysées. Les estimations de la hausse ou de la baisse des valeurs du TCAC pour une période de prévision particulière, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles sont évaluées dans le rapport mondial sur le marché des protéines d’œuf.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des protéines d’œuf était de 31,95 milliards de dollars en 2021 et atteindra 52,09 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 6,30 % sur la période de prévision 2022-2029.

Dynamique du marché des protéines d’œufs

chauffeur

De plus en plus de consommateurs dans le monde se tournent vers des régimes riches en protéines.

L’augmentation de la demande de protéines animales, combinée à la préférence croissante des consommateurs pour les régimes faibles en gras et riches en protéines, a entraîné une augmentation remarquable de la consommation mondiale de protéines animales telles que les œufs. Les produits de petit-déjeuner contenant des protéines et des ingrédients riches en fibres sont très demandés sur le marché, car un nombre croissant de consommateurs dans le monde se tournent vers un régime riche en protéines pour commencer leur journée, ce qui devrait fournir un espace de vente au détail et une part de marché précieux. à l’échelle mondiale sur le marché des protéines d’œuf.

Demande croissante de produits Clean Label

Les produits Clean Label sont entièrement naturels, sans OGM et fabriqués avec de vrais ingrédients, sans additifs ni conservateurs. Le principal avantage d’un produit Clean Label est que les consommateurs peuvent facilement lire les ingrédients et qu’il est biologique et sans produits chimiques. Les entreprises doivent avoir une bonne conception des emballages, une transparence des produits alimentaires et des ingrédients simples avec des avantages fonctionnels.

En outre, l’augmentation des niveaux de revenu disponible, l’augmentation des dépenses en aliments et boissons et la sensibilisation croissante des consommateurs aux modes de vie sains sont quelques-uns des autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des protéines d’œuf.

Opportunités

La popularité croissante des protéines d’œuf aromatisées recommande la consommation de protéines d’œuf par les médecins, les entraîneurs de fitness, les médecins pour répondre pleinement au besoin de teneur en protéines du corps créera de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des protéines d’œuf

Pendant la pandémie, la demande de protéines d’œuf a augmenté en raison de l’épidémie de COVID-19. Pendant la pandémie, les œufs et les produits à base de protéines d’œufs ont fourni des aliments nutritifs pour maintenir la santé immunitaire. Pour se conformer aux restrictions, de nombreuses fermes ont livré des œufs via des sites Web de commerce électronique. La consommation individuelle d’œufs aux États-Unis devrait dépasser 250 œufs en 2020. Cela est principalement dû à une prise de conscience accrue des bienfaits pour la santé de la consommation d’œufs pendant la pandémie. Cela a entraîné de nombreux lancements sur le marché des protéines d’œuf au cours des années précédentes pour répondre à la demande des consommateurs et servir des aliments nutritifs sous diverses formes souhaitables.

Portée du marché mondial des protéines d’oeuf

type de produit

Poudre de blanc d’oeuf

Poudre d’oeuf entier

Poudre de jaune d’oeuf

Une fonction

Épaississant

Levain

émulsifiant

Cristallisation

Autres

Les saveurs

Saveur fraise

Arôme Vanille

Sans saveur

Canal de distribution

Supermarchés et Hypermarchés

Dépanneurs

Magasins médicaux et pharmacies

Magasins en ligne

Analyse régionale / aperçu du marché des protéines d’oeuf

Les pays couverts par le rapport sur le marché des protéines d’œuf sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël , Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des protéines d’œuf en raison de la plus grande part en termes de revenus, avec une forte consommation de protéines supplémentaires chez les individus ainsi que l’acceptation rapide des protéines d’œuf dans les compléments alimentaires.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, l’Inde étant l’un des producteurs d’œufs à la croissance la plus rapide au monde.

