Le marché des protéines d’insectes devrait atteindre un TCAC de 24,7% d’ici 2029, analyse de la part, de la taille et de la segmentation

Les clients obtiennent une compréhension claire du marché avec une belle combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies tout en utilisant ce rapport sur le marché mondial des protéines d’insectes pour la croissance de l’entreprise. Ce rapport de marché prend en compte divers facteurs qui ont un effet important sur la croissance des activités, notamment les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie du marché mondial des protéines d’insectes. Pour atteindre le succès aux niveaux local, régional et international, ce rapport de recherche mondial de haute qualité sur le marché mondial des protéines d’insectes est une solution définitive.

De plus, ce rapport de marché présente des aspects cruciaux du marché qui contiennent des recherches sur l’industrie, la taille et les prévisions du marché, la veille concurrentielle, la stratégie d’entrée sur le marché, les tendances des prix, les tendances en matière de durabilité, les informations sur les clients, l’évolution technologique, les tendances de l’innovation et l’évaluation des canaux de distribution. De plus, avant de les présenter aux utilisateurs finaux, toutes les informations sont évaluées et validées par les membres de l’équipe d’experts. En obtenant un aperçu du marché exploitable via ce rapport d’étude de marché, des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être élaborées. Toutes les données et informations impliquées dans le rapport sur le marché mondial des protéines d’insectes proviennent de sources incroyablement fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des livres blancs, des revues, des journaux et des fusions.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des protéines d’insectes

Data Bridge Market Research analyse que le marché des protéines d’insectes était évalué à 543,67 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1 395,54 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 24,7 % au cours de la période de prévision. en raison de la forte consommation d’aliments dérivés d’insectes depuis l’Antiquité, ainsi que de la présence d’un important cheptel nourri avec des produits à base de protéines d’insectes, le marché des protéines d’insectes domine le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des protéines d’insectes sont Aspire Food Group (États-Unis), EntomoFarms (Canada), Protifarm (Pays-Bas), Jimini’s (Royaume-Uni), Chapul Cricket Protein (États-Unis), Swarm Nutrition GmbH (Allemagne), AgriProtein Holdings Ltd. (Afrique du Sud), EnviroFlight LLC (États-Unis). Innovafeed (France), Ynsect (France), Hexafly (Irlande), Protix (Pays-Bas), entre autres.

Comparés à d’autres animaux et plantes, les insectes sont une meilleure source de protéines. La production de protéines d’insectes est moins coûteuse. Au début, les protéines d’insectes n’étaient utilisées que dans l’alimentation animale. Cependant, à mesure que de plus en plus de gens prennent conscience de la teneur élevée en protéines des insectes, il est devenu largement utilisé dans une variété d’industries. Les protéines d’insectes sont maintenant utilisées dans une variété de produits, y compris les aliments et les boissons, les médicaments, les nutraceutiques, les cosmétiques, les aliments pour animaux de compagnie et les aliments pour animaux et volailles. La protéine trouvée dans les insectes varie selon les espèces. Les protéines dérivées d’insectes sont l’option la plus appropriée.

La protéine d’insecte est essentiellement une bière traditionnelle fabriquée dans de petites brasseries. Il est riche en silicium, en antioxydants, en protéines et en complexe de vitamines B, et offre ainsi de nombreux avantages pour la santé. Les ales, les bières blondes, les bières spéciales et d’autres types de protéines d’insectes sont parmi les plus populaires.

Étendue du marché mondial des protéines d’insectes et taille du marché

Le marché des protéines d’insectes est segmenté en fonction du type d’insecte, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’insecte

Coléoptères

Les chenilles

Les abeilles

Guêpes & fourmis

sauterelles

Criquets

Grillons

Vrais bugs

Le soldat noir vole

Cigales

Cicadelles

Trémies de plantes

Cochenilles

Termites

Libellules

Mouches

Vers de farine

Les autres

Application

Nourriture et boissons

Alimentation

Médicaments

Produits de beauté

Canal de distribution

Direct

Indirect

Dynamique du marché des protéines d’insectes

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Grande disponibilité d’insectes comestibles

Les insectes étant largement disponibles, les fabricants ont commencé à commercialiser l’élevage d’insectes et à en extraire des protéines. Les grillons, les vers de bambou, les vers de sac, les mouches, les vers de terre, les coléoptères et les fourmis, les guêpes sont quelques-uns des insectes comestibles largement disponibles qui stimulent la demande de protéines d’insectes et leur application sur le marché des protéines d’insectes.

Traitement moins coûteux des insectes

Il existe des procédures de transformation standard pour le bétail, mais aucune pour les insectes ; ainsi, les fabricants ont une énorme opportunité de concevoir une technologie ou un équipement qui peut aider au traitement de l’insecte avec un protocole standard sur le marché des protéines d’insectes.

Occasion

La croissance globale du marché a été tempérée par l’évolution des modes de vie et des préférences des consommateurs. De plus, l’urbanisation rapide et l’augmentation de la population devraient accélérer la croissance globale du marché.

Contraintes

La consommation de protéines d’insectes par une personne allergique aux arthropodes peut entraîner une réaction croisée ou une sensibilité. De plus, les contacts fréquents avec les insectes lors de l’élevage ou de l’élevage peuvent entraîner des allergies de contact chez les individus, ce qui constitue l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les industriels sur le marché des protéines d’insectes.

Ce rapport sur le marché des protéines d’insectes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des protéines d’insectes, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Nutrition Technologies a levé 5 millions de dollars lors d’un cycle de financement de pré-série B en mars 2021 pour établir une usine de protéines d’insectes en Malaisie. Les investisseurs existants, Openspace Ventures et SEEDS Capital, la branche d’investissement d’Enterprise Singapore, ont participé à l’investissement. Cet investissement pourrait aider l’entreprise à pénétrer de nouveaux marchés en Asie du Sud-Est et à financer la R&D.

En novembre 2020, Portenga a construit des fermes d’insectes intelligentes qui produisent des protéines d’insectes pouvant être utilisées comme aliments pour animaux ou engrais dans l’agriculture. Pour surmonter les pièges du coût et de la durabilité des systèmes agricoles centralisés à base d’insectes, les fermes intelligentes d’insectes sont construites dans un système modulaire et décentralisé à proximité des sources de déchets de biomasse. Ils sont conçus pour absorber 20 à 60 tonnes métriques de matière première par jour.

En novembre 2020, AgriProtein, une filiale d’ITG, a annoncé la formation de « Bioko! », Une joint-venture avec PreZero US. PreZero, une entreprise basée en Allemagne, est un recycleur mondial qui est à la pointe du développement de solutions d’économie circulaire à partir de 90 sites dans neuf pays. Les deux sociétés ont uni leurs forces pour former une entité opérationnelle aux États-Unis pour les procédés de recyclage des nutriments.

Table des matières: marché mondial des protéines d’insectes

Introduction

Objectifs de l’étude

Définition du marché

Aperçu du marché mondial des protéines d’insectes

Devise et tarification

Limitation

Marchés couverts

Segmentation du marché

Marchés couverts

Portée géographique

Années considérées pour l’étude

Devise et tarification

Méthodologie de la recherche

Entrevues primaires avec des leaders d’opinion clés

Sources secondaires

Hypothèses

Aperçu du marché

Résumé

Aperçus premium

Marché mondial des protéines d’insectes, par composants

Marché mondial des protéines d’insectes, par modèle de déploiement

Marché mondial des protéines d’insectes, par taille d’organisation

Marché mondial des protéines d’insectes, par verticale

Marché mondial des protéines d’insectes, par géographie

Marché mondial des protéines d’insectes, paysage de l’entreprise

Analyse de la part de l’entreprise : mondiale

Analyse de la part de l’entreprise : Amérique du Nord

Profil de la société

