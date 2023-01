Le marché des protéines d’insectes connaîtra une large expansion jusqu’en 2029 Croissance de l’industrie, analyse régionale et prévisions

Le rapport Top Tier Insect Protein Market est une source vérifiée d’informations qui fournit une vue d’ensemble des tendances, de la situation, des opportunités et de l’état actuels du marché. Estime une valeur de taux de croissance annuel composé en termes de pourcentage, indiquant une hausse ou une baisse du marché pour un produit particulier au cours d’une période de prévision particulière. Le rapport d’activité fournit un aperçu détaillé des spécifications des produits, des technologies, des types de produits et de l’analyse de la production, en tenant compte de facteurs importants tels que les revenus, les coûts et la marge brute. En outre,

Analyse et information du marché mondial des protéines d’insectes

Selon Data Bridge Market Research, le marché des protéines d’insectes est évalué à 543,67 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 395,54 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 24,7 % au cours de la période de prévision. Le marché des protéines d’insectes a dominé le marché en raison de la forte consommation d’aliments dérivés d’insectes depuis l’Antiquité et de la présence d’importantes populations de bétail élevant des produits à base de protéines d’insectes.

Étendue du marché et marché mondial des protéines d’insectes

Acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché des protéines d’insectes Protifarm, Aspire Food Group, Entomo Farms, PROTIX, Ÿnsect, Seek Food, Thailand Unique, Haocheng Mealworms Inc., BIOFLYTECH, Entobel, AgriProtein, EnviroFlight, LLC, Innovafeed, Hexafly, Insectum, Entocycle, Chapul Cricket Protein, nextProtein, Enterra Feed Corporation, Beta Hatch, Protifly, Protenga Pte Ltd et Global Bugs et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial des protéines d’insectes

Le marché des protéines d’insectes est segmenté en fonction du type d’insecte, de l’application et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

espèce d’insecte

scarabée

chenille

abeille

guêpes et fourmis

sauterelle

langouste

Criquet

vraie erreur

bonjour bingfei

cigale

tireur d’élite

entonnoir de plante

cochenilles

termite

libellule

voler

vers de farine

autre

application

Nourriture et boisson

nourriture

drogue

cosmétique

canal de distribution

droit

indirect

Dynamique du marché des protéines d’insectes

Cette section vise à comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

Grande disponibilité d’insectes comestibles.

En raison de la grande disponibilité des insectes, les fabricants ont commencé à commercialiser des insectes reproducteurs et à en extraire des protéines. Les grillons, les vers de bambou, les vers de sac, les mouches, les vers de terre, les coléoptères et les fourmis, les guêpes sont quelques-uns des insectes comestibles largement disponibles qui stimulent la demande de protéines d’insectes et son application sur le marché des protéines d’insectes.

Le traitement des insectes coûte moins cher

Les bovins ont des procédures de transformation standard, mais pas les insectes; par conséquent, il existe une excellente opportunité pour les fabricants de concevoir une technologie ou un dispositif qui aide à traiter les insectes en utilisant des protocoles standard sur le marché des protéines d’insectes.

Chance

L’évolution des modes de vie et des préférences des consommateurs a tempéré la croissance globale du marché. En outre, l’urbanisation rapide et la croissance démographique devraient accélérer la croissance globale du marché.

restriction

La consommation de protéines d’insectes par les personnes allergiques aux arthropodes peut provoquer une réactivité croisée ou une sensibilité. De plus, une exposition fréquente aux insectes pendant l’élevage ou la culture peut entraîner des allergies de contact chez l’homme, ce qui constitue l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les fabricants sur le marché des protéines d’insectes.

Ce rapport sur le marché des protéines d’insectes détaille les développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, l’évolution de la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché. , taille du marché, croissance du marché des catégories, créneau et domaine d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur le marché des protéines d’insectes, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes,

