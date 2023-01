Le marché des protéines de poisson devrait atteindre 5,44 milliards de dollars d’ici 2029.

L’étude de marché influente sur les protéines de poisson comprend une analyse de marché convaincante qui compare chaque segment en fonction de la taille du marché, du taux de croissance et de l’attractivité globale. Le rapport fournit des informations détaillées sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, les différents segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies concurrentielles. L’analyse du marché du modèle des cinq forces de Porter est également incluse pour comprendre le paysage concurrentiel du marché. De plus, une analyse détaillée du marché concurrentiel permet aux entreprises d’identifier les produits, les clients, les acteurs clés et les stratégies de vente, de promotion ou de marketing.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des protéines de poisson atteindra 3,6 milliards de dollars d’ici 2021 et atteindra 5,44 milliards de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché mondial des protéines de poisson

chauffeur

variété de poissons

En raison de l’omniprésence du poisson, les fabricants ont commencé à commercialiser la pisciculture et l’extraction des protéines du poisson. La croissance significative de l’industrie pharmaceutique mondiale est l’un des facteurs clés qui favorisent les perspectives positives du marché.

Forte demande de diverses industries d’utilisateurs finaux

La protéine de poisson est largement utilisée dans la nutrition sportive et les suppléments protéinés en raison de ses propriétés d’absorption rapide, aide au développement de la masse musculaire maigre et réduit le risque d’hypertension artérielle chez les consommateurs. Il est également utilisé pour traiter le syndrome du côlon irritable (IBS) et la maladie de Crohn, et est un aliment protéiné doux pour les bébés atteints de la maladie coeliaque, d’intolérance au lactose et au gluten.

Possibilité

L’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du segment susmentionné est l’utilisation croissante de produits dans l’industrie de l’alimentation aquacole. En effet, l’aquaculture fournit actuellement plus de la moitié de l’approvisionnement mondial en aliments pour poissons, et ce chiffre devrait encore augmenter. Par conséquent, les protéines de poisson devraient jouer un rôle important dans la fourniture d’acides aminés de haute qualité ayant une valeur nutritionnelle générale au secteur de l’aquaculture.

Impact du COVID-19 sur le marché des protéines de poisson

Presque toutes les industries du monde ont souffert au cours des 18 derniers mois. Cela a entraîné des perturbations importantes de leurs opérations de fabrication et de chaîne d’approvisionnement respectives en raison de divers verrouillages préventifs et d’autres restrictions imposées par les régulateurs du monde entier. Il en va de même pour le marché mondial des protéines de poisson.

De plus, la demande des consommateurs a diminué, car les gens se concentrent désormais davantage sur la réduction des dépenses inutiles de leurs budgets respectifs, car la situation économique globale de la plupart des gens a été gravement affectée par l’épidémie. Ces facteurs devraient affecter la trajectoire des revenus du marché mondial des protéines de poisson au cours de la période de prévision.

Rapport sur le marché mondial des protéines de poisson

former

concentré

isolé

hydrolyse

utilisation finale

Traitement de la viande

complément alimentaire

Alimentation sportive

prêt à manger

Commerce de détail/Meubles

canal de distribution

entreprise à entreprise

B2C (entreprise à consommateur)

épicerie

Supermarché/Hypermarché

magasin en ligne

boutique sécialisée

Etc

Analyse régionale / aperçu du marché des protéines de poisson

Le marché des protéines de poisson est analysé avec des informations et des tendances sur la taille du marché par pays, forme, utilisation finale et canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des protéines de poisson sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie en Amérique du Nord et le reste des pays européens. . Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Amérique du Sud Autres États-Unis, Émirats arabes unis États-Unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Le marché régional le plus important est l’Amérique du Nord. Cela est dû à la structure de vente au détail très évoluée et à l’adoption accrue des protéines de poisson en raison de l’épidémie d’obésité. De plus, l’augmentation des dépenses de consommation en aliments et en nutriments alimentaires a accru la popularité des protéines de poisson dans la région. Cependant, la Chine devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de la pisciculture et de l’adoption croissante de la farine de poisson dans l’industrie de l’alimentation animale.

