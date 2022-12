Le marché des protéines de maïs devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6% d’ici 2028

Le marché des protéines de maïs devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6% pour la période de prévision de 2021 à 2028. La forte demande de produits naturels et à base de plantes est le facteur responsable de la croissance du marché des protéines de maïs dans le période de prévision de 2021 à 2028.

Les protéines de maïs comprennent principalement des zéines qui sont en grande partie constituées de la fraction prolamine du maïs et ont une teneur en protéines supérieure à 90 %. En outre, la protéine de maïs est une source importante de peptides bioactifs.

L’augmentation de la préférence des consommateurs pour les produits alimentaires biologiques est l’un des principaux facteurs qui devrait alimenter la croissance du marché. De plus, la forte demande de protéines de maïs dans l’industrie médicale, car elle n’est pas sujette aux virus et aux dangers contrairement aux protéines animales, et l’augmentation des revenus disponibles des personnes devraient également stimuler la demande du marché des protéines de maïs au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Portée du marché mondial des protéines de maïs et taille du marché

Le marché des protéines de maïs est segmenté en fonction de la nature, du type et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Basé sur la nature, le marché des protéines de maïs a été segmenté en biologique et conventionnel.

Le marché des protéines de maïs est également segmenté sur la base du type en isolat et concentré.

Le segment des applications du marché des protéines de maïs a été segmenté en aliments et boissons, compléments alimentaires, nutrition infantile, aliments pour animaux , produits pharmaceutiques, agents d’enrobage, adhérence et cosmétiques. Les aliments et les boissons ont en outre été segmentés en boulangerie et confiserie, en-cas sucrés et salés, soupes et sauces, substituts de viande et aliments fonctionnels.

Analyse au niveau du pays du marché des protéines de maïs

Le marché des protéines de maïs est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, nature, type et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des protéines de maïs sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste du Sud Amérique en tant que partie de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Europe est en tête du marché des protéines de maïs en raison de la sensibilisation accrue des consommateurs et de la forte demande de protéines de maïs. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la population, ainsi que du développement rapide de l’industrie alimentaire et des boissons, qui soutient la production et la demande de maïs. à base de protéines.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Protéine de maïs

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les protéines de maïs sont :

Ingredion Incorporated, Roquette Frères, DuPont, Kerry, ADM, AGT Food and Ingredients, Tate & Lyle, Agridient Inc., Sodrugestvo Group of Companies, Emsland Group et MEIHUA HOLDINGS GROUP CO., LTD., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

