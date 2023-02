Le marché des protéines de lait concentrées devrait croître à un TCAC de 5,00% jusqu’en 2028 Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché des concentrés de protéines de lait devrait croître à un TCAC de 5,00 % de 2021 à 2028 . Le marché des concentrés de protéines de lait devrait croître de 2021 à 2028, les consommateurs consommant davantage d’aliments et de produits riches en nutriments.

Le type de produit laitier qui contient le niveau de concentré de protéines de lait est appelé concentré de protéines de lait. Ils sont fabriqués en traitant du lait léger, qui comprend également un certain nombre d’étapes, notamment l’évaporation, l’ultrafiltration et le séchage par pulvérisation.

L’augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé à travers le monde, l’utilisation croissante de protéines de lait concentrées dans les produits alimentaires est le principal moteur de la croissance du marché des protéines de lait concentrées. La sensibilisation croissante des parents aux avantages nutritionnels des préparations pour nourrissons est la principale raison de la demande de protéines de lait concentrées.

L’augmentation du taux de natalité et du nombre croissant de femmes qui travaillent dans de nombreux pays augmentera également la demande de protéines laitières concentrées au cours de la période de projection 2021-2028.

Portée du marché mondial des concentrés de protéines de lait et taille du marché

Le marché des concentrés de protéines de lait est segmenté en fonction du type d’ingrédient, de la méthode de préparation, de la propriété, de la forme, du contenu, de l’application, de l’utilisation finale et du canal de distribution. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

Sur la base du type d’ingrédient, le marché des concentrés de protéines de lait a été segmenté en protéines de lait entier, coprécipité, isolat de protéines de lait, mélange et autres.

Le marché des concentrés de protéines de lait est également segmenté par méthode de préparation en co-précipitation et séparation par ultrafiltration.

Sur la base du contenu, le marché des concentrés de protéines de lait a été segmenté en 85%, 70%-85% et 70%.

Analyse au niveau du pays du marché des concentrés de protéines de lait

Analyse du marché des protéines de lait concentrées et taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type d’ingrédient, méthode de préparation, propriété, forme, contenu, application, utilisation finale et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des protéines de lait concentrées incluent les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste du Europe Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Autre Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU , Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord est le leader du marché des protéines laitières concentrées en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et de l’augmentation rapide des activités de remise en forme, ce qui entraîne une demande de suppléments sportifs et riches en protéines dans la région. L’Europe devrait croître à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision 2021 à 2028, car les économies émergentes telles que l’Allemagne investissent pour soutenir les niveaux nutritionnels des nourrissons et des femmes enceintes dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Concentré de protéines de lait

Les principaux acteurs couverts dans le rapport Concentré de protéines de lait sont:

Fonterra Co-operative Group Limited , Glanbia plc, Idaho Milk Products, Arla Foods Ingredients Group P/S, AMCO Proteins, Westland Milk Products , Nutrinnovate Australia, wheyco GmbH, Hoogwegt, MGP, LACTALIS Ingredients, LAÏTA, Tatura Milk Industries Pty. Ltd ., Erie Foods, Kerry, Unternehmensgruppe Theo Müller, Produits laitiers des prairies, Darigold, PARAS 和 KP Manish Global Ingredients Pvt Ltd, 以及其他国内外企业。

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

