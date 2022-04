Le marché des protéines de lactosérum hydrolysées devrait croître à un TCAC de 10,6 % de 2021 à 2027

Le marché mondial des protéines de lactosérum hydrolysées devrait atteindre 6,00 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Il existe quatre principaux types de protéines de lactosérum, à savoir le concentré de protéines de lactosérum, la protéine de lactosérum native, l’isolat de protéines de lactosérum et la protéine de lactosérum hydrolysée [HWP]. L’une des principales différences entre les protéines de lactosérum hydrolysées et les autres types de protéines de lactosérum est le processus de fabrication. Il existe cependant des processus supplémentaires par lesquels le lactosérum hydrolysé doit passer. Dans le cadre de ces processus supplémentaires, la protéine de lactosérum est exposée à l’acide, à la chaleur ou aux enzymes pour désintégrer les liaisons qui maintiennent les acides aminés ensemble. Les fabricants de protéines prétendent généralement que ce processus pré-digère la protéine, améliore la biodisponibilité, améliore la synthèse des protéines et facilite la digestion. Ce type de protéine de lactosérum est considéré comme unique en raison de la concentration de petits peptides. HWP peut fournir une nutrition super-protéinée qui peut être consommée par tout le monde, et il est particulièrement bénéfique pour les personnes ayant des problèmes digestifs ou ayant des problèmes de digestion des sources alimentaires protéinées. Des études indiquent que les protéines hydrolysées à haute teneur en DH entraînent une absorption plus drastique des acides aminés et qu’elles peuvent être plus efficaces dans les applications associées à la réparation des tissus, par rapport aux acides aminés ou aux protéines intactes. En raison de son haut degré de biodisponibilité, une haute DH WPH peut aider à améliorer la récupération musculaire, à soutenir la fonction du système immunitaire et à améliorer la santé intestinale, entre autres. En plus des avantages mentionnés ci-dessus,

Dans le contexte régional, l’Europe peut être considérée comme occupant une part considérable du marché. La part de marché détenue par cette région est attribuée à l’augmentation du taux d’obésité, à l’augmentation de la demande associée de produits alimentaires à forte teneur en protéines, à l’augmentation de la population gériatrique et à l’augmentation du taux d’incidence de problèmes de santé comme la sarcopénie, qui soutient la croissance de l’industrie. dans cette région.

Télécharger un exemple de rapport : https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2672

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le marché des protéines de lactosérum hydrolysées détenait une part de marché de 2,40 milliards USD en 2018, qui devrait croître à un taux de 10,6 % au cours de la période de prévision.

Dans le contexte de Form, le segment Capsulated devrait connaître un taux de croissance significatif de 11,4% au cours de la période de prévision, qui devrait détenir 34,0% du marché d’ici 2027. Le taux de croissance observé par le segment Capsulated est attribué à l’augmentation demande de HWP pour diverses applications thérapeutiques en raison de ses composants biologiques, de ses propriétés de renforcement immunitaire et de sa capacité à agir comme antihypertenseur, antioxydant, qui nécessite ce type de protéine de lactosérum sous forme encapsulée, contribuant au taux de croissance observé par ce segment.

Dans le contexte du canal de distribution, le segment hors ligne détenait une part de marché plus importante de plus de 70,0 % en 2018, avec un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision. La part de marché détenue par le segment Offline est attribuée au fait qu’il s’agit d’un canal de distribution hautement privilégié, car il offre aux clients la possibilité de créer des liens personnels avec des entreprises, ce qui est bénéfique pour la fidélisation, ce qui contribue à la part de marché détenue par ce segment.

En ce qui concerne l’application, le segment des compléments alimentaires détenait la plus grande part de marché de plus de 30,0 % en 2018, avec un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision. La part de marché détenue par le segment des compléments alimentaires est attribuée au fait qu’en raison du degré élevé de biodisponibilité, une haute DH WPH peut aider à améliorer la récupération musculaire, à soutenir la fonction du système immunitaire et à améliorer la santé intestinale, entre autres, ce qui entraîne une forte demande. des PLR dans les compléments alimentaires.

En ce qui concerne la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,2 % au cours de la période de prévision, qui devrait détenir 24,0 % du marché d’ici 2027. Le taux de croissance enregistré par la région APAC est attribué à la croissance continue de l’industrie nutraceutique, du secteur des aliments et boissons et de l’industrie pharmaceutique en pleine expansion, qui soutient l’expansion du secteur dans cette région.

Les principaux participants sont Arla Foods Ingredients Group, Agropur, Glanbia, Carbery Group, Milk Specialties, Hilmar Cheese Company, American Dairy Products Institute, Warkem Biotech PVT.LTD., Jeevan Chemicals & Pharmaceuticals et Maruti Protech.

Obtenez une remise sur le rapport : https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/2672

Pour les besoins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des protéines de lactosérum hydrolysées selon la forme, le canal de distribution, l’application et la région :

Perspectives du formulaire (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2027)

En poudre

Capsulé

Perspectives du canal de distribution (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2027)

En ligne

Hors ligne

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2027)

Compléments alimentaires

Aliments et boissons

Pharmaceutique

Autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2027)

Amérique du Nord NOUS

L’Europe  ROYAUME-UNI France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

AEM

Amérique latine Brésil



Demande de personnalisation : https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2672

Merci d’avoir lu notre rapport. Nous proposons également la personnalisation des rapports à la demande du client. Pour en savoir plus sur le rapport, connectez-vous à nous et notre équipe vous proposera le meilleur rapport personnalisé.

En savoir plus Rapport sur les tendances

Marché du lait d’amande par canal de vente (supermarché et hypermarché, vente au détail en ligne, autres), par forme (poudre, liquide), par utilisation finale verticale (aliments et boissons, nutraceutiques et aliments pour bébés, soins personnels, produits pharmaceutiques, autres), prévisions à 2027

Marché du lait de noisette par canal de vente (supermarché et hypermarché, vente au détail en ligne, autres), par forme (poudre, liquide), par utilisation finale verticale (aliments et boissons, nutraceutiques et aliments pour bébés, soins personnels, produits pharmaceutiques, autres), prévisions à 2027

Marché des ingrédients d’enrobage alimentaire par produit (graisses et huiles, cacao et chocolats, autres) et par application (confiseries, produits de boulangerie, autres), prévisions jusqu’en 2027

Marché des protéines de canola par produit (isolats de protéines, concentrés de protéines, autres), par type (poudre, pâte), par utilisation finale verticale (aliments et boissons, nutraceutiques et aliments pour animaux, soins personnels, produits pharmaceutiques, autres), prévisions jusqu’en 2027

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Actualités : www.reportsanddata.com/market-news

Lisez le dernier communiqué de presse : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-hydrolyzed-whey-protein-market