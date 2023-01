Le marché des protéines alternatives en Asie-Pacifique prospère par, la taille, la part, les tendances émergentes, les facteurs de croissance de l’industrie, les principaux moteurs et les perspectives de croissance des revenus

Marché Asie-Pacifique des protéines alternatives, par source (protéine alternative à base d’insectes, protéine alternative à base microbienne, protéine alternative à base de plantes), catégorie (organique et inorganique), type de produit (protéines alternatives, protéines d’ insectes , mycoprotéine, viande de culture et Autres), forme (sec et liquide), application ( aliments et boissons , aliments pour animaux, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques et autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché des protéines alternatives en Asie-Pacifique

La crise climatique et les préoccupations nutritionnelles et de sécurité alimentaire ont placé les protéines alternatives comme une solution importante. Au début, les protéines alternatives sont moins gourmandes en ressources que leurs options conventionnelles de protéines animales. Les protéines alternatives peuvent et doivent jouer un rôle important dans l’atténuation des impacts écologiques de la demande en protéines. De plus, la croissance du marché des protéines alternatives a coïncidé avec le développement accru de la technologie alimentaire. L’investissement direct dans les technologies protéiques alternatives telles que celles basées sur la culture cellulaire et sur les plantes est à un niveau record. Plus de 3,1 milliards de dollars ont été investis dans les technologies de culture cellulaire et végétales entre janvier et décembre 2020.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des protéines alternatives était évalué à 80 597,31 millions USD en 2022 et devrait atteindre 248 787,52 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 15,13 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des protéines alternatives en Asie-Pacifique

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Source (protéine alternative à base d’insectes, protéine alternative à base microbienne, protéine alternative à base de plantes), catégorie (organique et inorganique), type de produit (protéines alternatives, protéines d’ insectes , mycoprotéines, viande de culture et autres), forme (sèche et liquide ), application (aliments et boissons, aliments pour animaux, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques et autres) Pays couverts Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC) Acteurs du marché couverts Glanbia plc. (Irlande), Now Health Group, Inc. (États-Unis), Nutiva Inc (États-Unis), The Simply Good Food Co (États-Unis), Iovate Health Sciences International Inc. (Canada), MusclePharm Corporation (États-Unis), Kerry Group Plc (Irlande ), CytoSport, Inc. (États-Unis), The Nature’s Bounty Co. (États-Unis), Reliance Vitamin Company, Inc. (États-Unis), Herbalife Nutrition, Inc. (États-Unis), Danone SA (France), General Nutrition Centers (GNC) Holdings, Inc. (États-Unis), Orgain Inc. (États-Unis), True Nutrition (États-Unis), Unibio Group (Danemark), String Bio (Inde), Calysta, Inc. (États-Unis), Angel Yeast Co., Ltd (Chine) , et Lesaffre (France). Opportunités de marché Augmentation de la demande de protéines propres

Adoption croissante des insectes comestibles dans les applications alimentaires pour soutenir la croissance du marché des protéines à base d’insectes

Accroître la sensibilisation au régime végétalien

Définition du marché

Les protéines alternatives sont des protéines non carnées qui proviennent de plusieurs sources telles que les champignons, les plantes et les insectes. Les protéines provenant de plantes, d’insectes et de microbes sont largement utilisées pour remplacer les protéines animales conventionnelles. Ces protéines sont utilisées dans les régimes sans viande et sans produits laitiers tels que les substituts de viande et plusieurs produits d’alimentation animale.

Dynamique du marché des protéines alternatives en Asie-Pacifique

Conducteurs

Sensibilisation croissante à la santé

La conscience croissante de la santé des consommateurs liée à l’adoption croissante de modes de vie actifs et sains. Le risque croissant de maladies liées au mode de vie augmente la demande d’options alimentaires saines et augmente considérablement la croissance de l’industrie du marché des protéines alternatives pour plusieurs applications alimentaires au cours de la période de prévision.

Augmenter la consommation d’ingrédients alimentaires sains

La demande croissante de produits alimentaires protéinés et d’ingrédients alimentaires sains a conduit les fabricants à intégrer des protéines de sources alternatives. Selon le rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les insectes comestibles améliorent les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la sécurité, diversifient les régimes alimentaires et ont une empreinte écologique inférieure à celle d’autres sources de protéines. Ainsi, la demande et la consommation croissantes d’ingrédients alimentaires sains devraient stimuler la croissance du marché.

Opportunités

Augmentation de la demande de protéines propres

Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’importance des protéines propres pour la gestion du poids et de l’énergie dans leur alimentation quotidienne, ce qui devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché des protéines alternatives. L’augmentation de la consommation de protéines propres ainsi que la sensibilisation et l’adoption accrues de protéines d’origine durable par les clients devraient alimenter la demande de produits et créer d’immenses opportunités pour la croissance du marché des protéines alternatives. La protéine alternative offre de nombreux avantages pour la santé tels que le renforcement du système immunitaire et l’augmentation de la constitution nutritionnelle de l’organisme, ce qui devrait faire prospérer le marché des protéines alternatives pour l’application alimentaire et favoriser la croissance du marché.

De plus, la production de viande traditionnelle est dangereuse pour l’environnement, mais la production de protéines alternatives n’émet pas de gaz à effet de serre et ne cause aucun dommage à l’environnement, ce qui créera à l’avenir une opportunité pour les producteurs de protéines alternatives sur le marché des protéines alternatives.

Réponses aux questions clés dans le rapport

Quel sera le prix de l’explosion du marché du marché des protéines alternatives en Asie-Pacifique?

Quels sont les facteurs clés du marché mondial des protéines alternatives en Asie-Pacifique?

Quels sont les principaux producteurs de l’espace du marché des protéines alternatives en Asie-Pacifique ?

Quelles sont les opportunités de marché, la menace du marché et aperçu du marché du marché?

Quels sont les ventes, les revenus et l’évaluation des frais des principaux producteurs du marché Asie-Pacifique des protéines alternatives?

Qui sont les distributeurs, marchands et vendeurs de marché des protéines alternatives en Asie-Pacifique?

Quelles sont les possibilités et les menaces du marché des protéines alternatives en Asie-Pacifique confrontées à l’aide des entreprises des industries mondiales?

Que sont les ventes, les revenus et l’évaluation des frais en fonction des types et des objectifs du marché ?

Que sont l’ évaluation des ventes, des revenus et des frais à l’aide de secteurs d’activité ?

