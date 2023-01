Le marché des protéines alternatives connaîtra la plus forte croissance de 1 068,88 millions USD et croîtra à un TCAC de 15,00 % d’ici 2029

Le rapport du cabinet Alternative Proteins Market effectue une analyse approfondie du potentiel actuel du marché et des perspectives futures sous différents angles. Ce rapport d’étude de marché est généré avec la combinaison d’étapes utilisant un bon mélange d’informations sur l’industrie, de solutions pratiques et des derniers outils et technologies. Ce rapport de marché sert tous ces objectifs commerciaux et fournit les meilleures études et analyses de marché réalisées à l’aide d’outils et de techniques avancés. Les entreprises peuvent obtenir des statistiques clés sur l’état du marché auprès des fabricants régionaux et mondiaux ainsi que des conseils et une orientation précieux pour propulser l’entreprise vers la croissance et le succès.

Le rapport d’étude de marché Leading Protein Alternative permet aux entreprises, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites, de prospérer et de réussir sur le marché. La veille concurrentielle couverte par le rapport est un autre aspect très important qui aide les entreprises à dominer le marché. Les informations de marché transparentes, cohérentes et détaillées contenues dans ce rapport renforceront définitivement l’entreprise et stimuleront le retour sur investissement (ROI). Les caractéristiques ou les paramètres couverts dans ce rapport aident à conduire l’entreprise vers le développement et le succès. Le rapport sur le marché des protéines alternatives de classe mondiale étudie et évalue les moteurs du marché, les contraintes du marché, les défis, les opportunités et les développements clés du marché.

Analyse du marché et informations sur le marché mondial des protéines alternatives

Data Bridge Market Research analyse que le marché des protéines alternatives était évalué à 349,42 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1068,88 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 15,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les protéines dérivées d’algues, de plantes et d’insectes sont appelées protéines alternatives. Ils fournissent une quantité importante de protéines et nécessitent moins d’apports naturels que les sources de protéines traditionnelles telles que le poisson et la viande. Les protéines sont principalement responsables de la construction des tissus corporels maigres et de la fourniture des éléments constitutifs des enzymes digestives.

développement récent

Protix (Pays-Bas) a levé 50 millions d’euros de capital pour son expansion internationale en février 2022.

Calysta (États-Unis) a levé 39 millions de dollars d’investissement en septembre 2021 pour soutenir la mise à l’échelle mondiale de la production de protéines FeedKind de Calysta.

Entomo Farms (Canada) a levé 3,7 millions de dollars canadiens (2,9 millions de dollars) lors d’une ronde de financement menée par des investisseurs asiatiques et canadiens en janvier 2021 pour soutenir la croissance et l’expansion de l’entreprise.

MycoTechnology (États-Unis) a levé 120,69 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série D auprès d’investisseurs jusqu’en juin 2020.

En 2020, Mitsubishi Corporation, Blue Horizon Ventures, Target Global, ArcTern Ventures et Rubio Impact Ventures investiront 75 millions de dollars dans Mosa Meat, une entreprise néerlandaise de technologie alimentaire.

Cricket Lab, un fabricant thaïlandais de protéines d’insectes, a levé 2,1 millions de dollars de financement en 2020.

Portée du marché et marché mondial des protéines alternatives

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des protéines alternatives sont:

Glanbia plc. (Irlande)

Now Health Group, Inc. (États-Unis)

Nutiva Inc (États-Unis)

Simplement Good Food Co (États-Unis)

Iovate Health Sciences International Inc. (Canada)

MusclePharm Corporation (États-Unis)

Kerry Group Plc (Irlande)

CytoSport, Inc. (États-Unis)

Nature’s Bounty Co. (États-Unis)

Reliance Vitamin Company, Inc. (États-Unis)

Herbalife Nutrition, Inc. (États-Unis)

Danone SA (France)

General Nutrition Centers (GNC) Holdings, Inc. (États-Unis)

Orgain Inc. (États-Unis)

True Nutrition (États-Unis).

Dynamique du marché des protéines alternatives

Conducteurs

Augmentation des cas d’obésité et sensibilisation accrue du public

La croissance du marché des protéines alternatives est favorisée par un processus d’extrusion modifié à haute humidité et un nouveau processus de recherche sur la composition. Les consommateurs non laitiers, par exemple, se tournent vers les options de lait à base de plantes, qui ont connu une croissance significative ces dernières années. Cette gamme de produits innovants ou de produits prêts à consommer sans compromis sur la texture et le goût alimente également la croissance du marché des protéines alternatives.

Efforts constants des acteurs du marché alternative éthique et durable aux produits issus de l’animal

Les groupes de la société civile et les nouveaux acteurs de l’industrie alimentaire font constamment pression sur les entreprises de viande et de lait établies, transformant les produits à base de plantes en une alternative éthique et durable aux produits d’origine animale. La tendance croissante des millénaires à adopter des régimes sans viande et flexitariens indique un changement significatif dans les habitudes d’achat des générations précédentes. Les entreprises, des producteurs aux détaillants, investissent déjà dans ces opportunités. Certaines entreprises investissent dans d’autres entreprises qui produisent des alternatives pour se protéger ou se préparer à une baisse de la demande de produits animaux.

Chance

Le nombre croissant de gymnases et la participation accrue des femmes devraient alimenter la croissance du marché. Les protéines alternatives sont respectueuses de l’environnement. Au fur et à mesure que les consommateurs prennent conscience des propriétés des protéines alternatives, ils adoptent également des produits biologiques et sans allergènes. L’augmentation de la demande de croissance sur le marché sans allergène créera des opportunités de croissance au cours de la période de prévision

restrictions

La disponibilité de substituts à faible coût, la publicité négative et les effets secondaires entraveront la croissance du marché des protéines alternatives au cours de la période de prévision. Les végétariens consomment des protéines alternatives, mais les allergies chez les consommateurs telles que l’intolérance au lactose agiront comme une contrainte, remettant davantage en cause la croissance du marché des protéines alternatives au cours de la période de prévision.

Este informe de mercado de proteínas alternativas proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsas de ingresos emergentes, cambios en el mercado regulaciones, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché. Pour plus d’informations sur le marché des protéines alternatives, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse,

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelles sont les principales marques d’eye-liner sur le marché des protéines alternatives?

Quelles sont les principales stratégies que les joueurs devraient adopter dans les années à venir ?

Quelles sont les tendances de ce marché des protéines alternatives?

Comment le paysage concurrentiel changera-t-il à l’avenir ?

Quels sont les enjeux de ce marché des Protéines Alternatives ?

Quelles sont les opportunités de marché et aperçu du marché du marché Protéines alternatives?

Quels sont les principaux moteurs et défis du marché mondial des protéines alternatives?

Comment le marché mondial des protéines alternatives est-il segmenté par type de produit?

Quel sera le taux de croissance du marché mondial des protéines alternatives en 2022 pour la période de prévision 2022 à 2028?

Quelle sera la taille du marché au cours de cette période estimée ?

Sur quelles opportunités les propriétaires d’entreprise peuvent-ils compter pour générer plus de bénéfices et rester compétitifs sur la période estimée ?

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Une perspective neutre vis-à-vis de la performance du marché mondial des protéines alternatives

