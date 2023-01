Le marché des protéines alternatives au Moyen-Orient et en Afrique devrait augmenter d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

» Marché des protéines alternatives au Moyen-Orient et en AfriqueLe rapport d’activité estime que de nouveaux sommets sont possibles sur le marché des protéines alternatives au Moyen-Orient et en Afrique au cours de l’année 2022-2029. Ce rapport marketing donne une étude précise de l’industrie du marché des protéines alternatives au Moyen-Orient et en Afrique, qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport sur le marché mondial comprend tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Le rapport met également en évidence les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie du marché des protéines alternatives au Moyen-Orient et en Afrique par les principaux acteurs. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués de manière appropriée à l’aide de l’analyse SWOT dans le rapport sur le marché des protéines alternatives au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse et taille du marché

Les préférences alimentaires des consommateurs changent au Moyen-Orient et en Afrique, et il y a une faible préférence pour la viande et les produits à base de viande parmi les consommateurs du Moyen-Orient et d’Afrique. Le nombre croissant de consommateurs flexitariens ou végétaliens a créé de nombreuses opportunités pour les fabricants d’introduire et d’innover sur le segment des protéines alternatives. Les problèmes de santé, l’action climatique et la prise de conscience croissante des problèmes éthiques dans l’élevage industriel stimulent tous la demande de protéines alternatives . Les entreprises de protéines alternatives se développent rapidement aujourd’hui. Pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché, les nouveaux entrants utilisent des technologies perturbatrices telles que la biologie synthétique, les mégadonnées, l’IA, l’apprentissage automatique, la robotique et l’Internet des objets.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des protéines alternatives était évalué à 1034,02 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 2710,20 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,8% au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

Les protéines dérivées d’algues, de plantes et d’insectes sont appelées protéines alternatives. Ils fournissent une quantité importante de protéines tout en nécessitant moins d’apports naturels que les sources de protéines traditionnelles telles que le poisson et la viande. Les protéines sont principalement responsables de la formation de tissus corporels maigres et de l’apport d’éléments requis par les enzymes digestives.

Taille et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Catégorie (organique et inorganique), type de produit (protéines alternatives, protéines d’insectes, mycoprotéine, viande cultivée et autres), forme (sèche et liquide), application (aliments et boissons, alimentation animale, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques et autres), Pays couverts Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique Acteurs du marché couverts Glanbia plc. (Irlande), Now Health Group, Inc. (États-Unis), Nutiva Inc (États-Unis), The Simply Good Food Co (États-Unis), Iovate Health Sciences International Inc. (Canada), MusclePharm Corporation (États-Unis), Kerry Group Plc (Irlande ), CytoSport, Inc. (États-Unis), The Nature’s Bounty Co. (États-Unis), Reliance Vitamin Company, Inc. (États-Unis), Herbalife Nutrition, Inc. (États-Unis), Danone SA (France), GNC Holdings, LLC. (États-Unis), Orgain Inc. (États-Unis), True Nutrition (États-Unis) Des opportunités Les propriétés étendues des protéines alternatives de haute qualité

Des caractéristiques uniques ont augmenté la demande de protéines alternatives dans diverses industries

L’adoption accrue des protéines alternatives dans diverses applications industrielles agit comme un moteur pour stimuler la demande du marché des protéines alternatives

Dynamique du marché des protéines alternatives

Conducteurs

Augmentation des cas d’obésité et sensibilisation accrue du public

La croissance du marché des protéines alternatives est favorisée par un processus d’extrusion modifié à haute humidité et un nouveau processus de recherche sur la composition. Les consommateurs qui ne consomment pas de produits laitiers, par exemple, se tournent vers les options de lait végétal, qui ont connu une croissance importante ces dernières années. Cette gamme de produits innovants ou de produits prêts à consommer sans compromis sur la texture et le goût dynamise également la croissance du marché des protéines alternatives.

Efforts constants des acteurs du marché alternative éthique et durable aux produits d’origine animale

Les groupes de la société civile et les nouveaux acteurs du secteur alimentaire font constamment pression sur les entreprises établies de viande et de produits laitiers, faisant des produits à base de plantes une alternative éthique et durable aux produits d’origine animale. La tendance croissante des millénaires à adopter des régimes flexitariens et sans viande indique un changement significatif dans les habitudes d’achat des générations précédentes. Les entreprises, des producteurs aux détaillants, investissent déjà dans ces opportunités. Certaines entreprises investissent dans d’autres entreprises qui produisent des alternatives pour se prémunir ou se préparer à une baisse de la demande de produits animaux.

Opportunité

Le nombre croissant de centres de remise en forme et la participation accrue des femmes devraient alimenter la croissance du marché. Les protéines alternatives sont respectueuses de l’environnement. Au fur et à mesure que les consommateurs prennent conscience des propriétés des protéines alternatives, ils adoptent également des produits respectueux de l’environnement et sans allergènes. L’augmentation de la demande de croissance sur le marché sans allergène créera des opportunités de croissance au cours de la période de prévision.

Réponses aux questions clés du rapport:

Quel sera le taux de croissance du marché du marché des protéines alternatives au Moyen-Orient et en Afrique?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des protéines alternatives au Moyen-Orient et en Afrique?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché des protéines alternatives au Moyen-Orient et en Afrique?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des protéines alternatives au Moyen-Orient et en Afrique auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications de marché ?

Que sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions d’industries ?

Quelques-uns des principaux objectifs de ce rapport :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial des protéines alternatives au Moyen-Orient et en Afrique

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché des protéines alternatives au Moyen-Orient et en Afrique en fonction de divers facteurs – analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyses des cinq forces du porteur, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

Analyse du marché au niveau national par rapport à la taille actuelle du marché et aux perspectives futures.

Fournir une analyse du marché au niveau national pour les segments par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché mondial des protéines alternatives au Moyen-Orient et en Afrique.

