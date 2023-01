Le marché des protéines alimentaires pourrait atteindre 463,40 millions USD d’ici 2029,

Analyse et taille du marché des protéines alimentaires

L’évolution des modèles économiques, l’accessibilité financière et l’amélioration de la situation financière des agriculteurs des pays en développement devraient stimuler davantage la croissance du marché des protéines alimentaires. Le développement économique rapide et la demande croissante de viande ont entraîné l’utilisation généralisée des protéines alimentaires.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des protéines alimentaires a augmenté d’une valeur de 280 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 463,40 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

L’augmentation substantielle de la demande de viande animale est un facteur important de croissance du marché, elle augmente également la demande de lait et de produits laitiers, augmente l’industrialisation de l’industrie de l’élevage et augmente la demande de nombreux produits de consommation animale, notamment les porcs, la volaille. , le bétail et l’aquaculture, les collaborations et les alliances stratégiques entre les fabricants, l’augmentation de la population mondiale et l’augmentation du revenu disponible sont les principaux facteurs de croissance du marché des protéines alimentaires. En outre, la croissance des opportunités commerciales durables parmi les fabricants, la croissance accrue de la demande sur les marchés d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine, l’augmentation des activités de fabrication et la R&D dans le segment alimentaire créeront de nouvelles opportunités pour le marché des protéines alimentaires. Au cours de la période de prévision

Cependant, l’augmentation des épidémies de maladies dans les populations de bétail en raison de multiples maladies trouvées chez les animaux et les préoccupations environnementales croissantes et les réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité alimentaire sont des facteurs majeurs qui seront, entre autres, des facteurs contraignants et remettront davantage en cause la croissance du bétail. industrie.Marché des protéines alimentaires au cours de la période de prévision ci-dessus.

Paysage concurrentiel de Protéines alimentaires et analyse de la part de marché

Le paysage concurrentiel du rapport sur le marché des protéines alimentaires fournit des détails sur les concurrents. Les informations détaillées comprennent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. Entreprise, lancement de produit, étendue et domaines d’application des produits étendus. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise par rapport au rapport sur le marché des protéines alimentaires.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des protéines alimentaires sont DuPont, Hamlet Protein, ADM, CHS Inc., Burcon, CropEnergies AG, Evershining Ingredients Co., Ltd., Imcopa Food Ingredients BV, Victoria Group, Calysta, Inc., Titan Biotech. , Janatha Fish Meal & Oil Products, Alltech., Prinova Group LLC, SOPROPECHE, Bio-marine Ingredients Ireland Ltd., Haarslev et BRF, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché des protéines alimentaires détaille les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché local et national, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, l’impact des réglementations du marché. Analyse de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niches d’application et de terrain, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des protéines alimentaires, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé du marché. Analystes, notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Étendue du marché des protéines alimentaires et taille du marché

Le marché des protéines alimentaires est segmenté en fonction de la source, du bétail et du produit. La croissance parmi les différents segments aide à une analyse de croissance optimale et à une stratégie pour une meilleure compréhension du marché.

Le marché des protéines alimentaires a été segmenté en aliments pour animaux et aliments pour plantes, ont indiqué des sources . L’alimentation animale est le segment leader en raison de la croissance de l’industrie de l’élevage et de l’amélioration des procédures technologiques pour la sécurité environnementale.

Sur la base du bétail , le marché des protéines alimentaires a été segmenté en volaille, ruminants, aquaculture, porcs et autres.

Sur la base du produit, le marché des protéines alimentaires est segmenté en tourteau d’oléagineux, farine de poisson et farine de sous-produits animaux. Le tourteau de graines oléagineuses est en outre subdivisé en tourteau de soja, tourteau de colza/colza, tourteau de tournesol, tourteau de cocotier, tourteau de graines de coton et autres huiles. Les farines de sous-produits animaux sont en outre subdivisées en farine de viande et d’os, farine de plumes, farine de sang, farine de volaille et farine de viande. Analyse du niveau du marché mondial des protéines alimentaires

Le marché des protéines alimentaires et la taille du marché sont analysés, les informations sur le volume sont fournies par les pays, les sources, le bétail et les produits susmentionnés.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des protéines alimentaires comprennent les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, États-Unis Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA)

L’Asie-Pacifique représente la plus grande part du marché des protéines alimentaires en raison de la demande croissante de produits carnés dans divers pays d’Asie-Pacifique, de l’amélioration de la productivité et de la qualité du bétail, de l’utilisation croissante de la technologie, de la recherche et du développement continus pour innover dans diverses méthodes d’élevage, et hausse des produits à usage unique Dominance revenu. L’Amérique du Nord est la deuxième plus grande région pour la croissance du marché des protéines fourragères en raison de l’augmentation de la consommation de viande au Brésil et en Argentine et de l’industrialisation croissante du secteur de l’élevage de la région. L’Europe occupe la troisième place sur le marché des protéines fourragères en raison de l’augmentation de la consommation de viande dans la région, des problèmes de sécurité alimentaire et de la hausse des prix de la viande.

La section par pays du rapport sur le marché des Protéines alimentaires fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur les marchés nationaux influençant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir la situation du marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales, et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence des marques locales et nationales dans une plus ou moins grande mesure, sont également pris en compte,

