Le marché des produits textiles pour la maison augmentera par rapport aux industries les plus utilisées au cours de la période de prévision 2022-2030

La taille du marché mondial des produits textiles pour la maison devrait atteindre XX milliards de dollars américains d’ici 2030 et devrait croître à un taux de croissance de XX% au cours de la période de prévision 2022 à 2030.

Les produits textiles de maison sont des tissus souples naturels ou artificiels destinés à l’ameublement et à la décoration de la maison. Outre les applications décoratives, les produits textiles pour la maison peuvent être utilisés dans diverses fonctions telles que la moquette, les stores, les serviettes et les revêtements de table et de lit. Le mélange de tissus est effectué dans certains cas pour améliorer la durabilité des produits textiles de maison. Habituellement, ces textiles sont produits en tricotant, en tissant, en nouant, en crochetant et en pressant des fibres ensemble.

Le marché mondial des produits textiles pour la maison serait largement influencé par des facteurs tels que l’amélioration du niveau de vie et l’augmentation du nombre de ménages d’une personne. De plus, l’augmentation des investissements sur le marché des produits textiles pour la maison par des détaillants renommés devrait stimuler la demande de produits textiles pour la maison dans les années à venir.

Les tendances

Au cours de l’année, les produits textiles de maison écologiques sont devenus de plus en plus attrayants en tant que stratégie commerciale. Les fabricants de toute la chaîne d’approvisionnement ont été vus proposer des produits plus durables et respectueux de l’environnement à base de fibres naturelles, qui sont en principe plus durables que les fibres synthétiques.

Les consommateurs appartenant à la classe aisée ont promu un goût raffiné en termes de qualité et de design, le prix n’étant pas une contrainte, tandis que les consommateurs des segments moyen et économique offrent d’énormes volumes pour des produits à prix raisonnables

Moteurs, opportunités et contraintes

La transformation du niveau de vie des masses, associée à l’augmentation du nombre de personnes optant pour une vie séparée, est un moteur du marché des produits textiles pour la maison. De plus, diverses marques ont reconnu le potentiel des produits textiles pour la maison et investissent massivement dans la promotion et l’expansion de leur portée auprès d’un public croissant.

Les détaillants nationaux de commerce électronique tels qu’Amazon, Walmart, Ikea et Snapdeal ont connu une croissance massive au cours des cinq dernières années et connaissent une croissance d’environ 19 % par an. Ces plates-formes de commerce électronique offrent non seulement une place de marché commune et facile d’accès, mais ont également introduit leurs propres marques de produits textiles pour la maison. Ces marques privées proposent des rideaux, du linge de lit, du linge de table et des couvertures économiques, ce qui a contribué à élargir le marché intérieur dans le monde entier.

Cependant, l’évolution du marché a été limitée par quelques facteurs. Le marché mondial des produits textiles pour la maison devrait faire face à des défis importants liés au coût élevé de la logistique. Les principaux fabricants de produits textiles pour la maison sont basés dans des pays émergents dont les chaînes logistiques et les infrastructures sont faibles, ce qui devrait être le principal facteur limitant la croissance du marché. Ces pays sont confrontés à une pénurie de matières premières de haute qualité qui sont importantes pour fabriquer des produits de qualité conformes aux normes internationales. De plus, le long cycle de remplacement de ces produits devrait freiner la croissance du marché.

Faits saillants du rapport

Sur la base du produit, le linge de lit devrait rester dominant sur le marché mondial des produits textiles pour la maison. Cela est dû à la croissance rapide du secteur résidentiel et commercial à travers le monde. En outre, l’augmentation du revenu disponible des utilisateurs et l’augmentation des dépenses consacrées à l’amélioration de l’espace intérieur devraient stimuler les ventes de produits textiles pour la maison, en particulier le linge de lit. La croissance rapide de la demande de produits de linge de toilette tels que les serviettes de bain, les tapis, les essuie-mains, les peignoirs, etc. est susceptible de propulser la croissance du marché des produits textiles pour la maison. La croissance continue de la demande de revêtements de fenêtres, de tissus d’ameublement, de linge de table, de revêtements muraux, etc. est également l’un des principaux facteurs de croissance du marché des produits textiles pour la maison à travers le monde.

En termes de matériaux, le marché mondial des produits textiles pour la maison a été classé en naturel, synthétique et mélangé. Le segment naturel est estimé être le plus lucratif. Cela est dû à la prise de conscience et à l’utilisation croissantes des fibres naturelles issues de sources végétales et animales telles que le coton, le jute, la soie, la laine, le duvet et les plumes, ce qui stimule la demande de produits textiles pour la maison fabriqués à partir de matériaux naturels. La fibre naturelle avec ses propriétés hypoallergiques et respirantes est considérée comme attrayante dans le monde entier. Le matériau synthétique avec sa propriété légère, durable, ultra-transparente et durable est susceptible de rester attrayant parmi les fabricants de produits textiles pour la maison.

L’Asie-Pacifique est le plus grand marché représentant 45% du chiffre d’affaires total. L’Europe était le deuxième plus grand marché de l’industrie mondiale du textile de maison en 2020. Elle génère environ 26 % du chiffre d’affaires total du textile de maison dans le monde. Une forte innovation de produits parmi les fabricants avec de nouvelles conceptions de produits textiles pour la maison devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. En outre, la pénétration de produits créatifs à travers le monde, jugés attrayants pour les utilisateurs, influence la croissance globale du marché des produits textiles pour la maison.

Paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, le prix mondial des fabricants et les ventes des fabricants au cours de la période de prévision de 2017 à 2019.

Les analystes ont fourni une analyse complète du paysage concurrentiel du marché mondial des produits textiles pour la maison avec la structure du marché de l’entreprise et l’analyse des parts de marché des principaux acteurs. Les tendances et développements innovants, les fusions et acquisitions, le portefeuille de produits et l’innovation de nouveaux produits devraient fournir une vue d’ensemble du marché, fournissant finalement aux lecteurs une mesure précise des développements actuels du marché, des stratégies commerciales et des principales données financières.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits textiles pour la maison sont Arvind Limited, Beyond Textiles Pvt. Ltd., Dicitex, Evezary Co., Ltd., Franco Manufacturing Company, Inc., GHCL Limited, Grasim, Loftex China, LTD., Luolai Home Textile Products, Mehera Shaw, Trident Group et Welspun Group.

Marché mondial des produits textiles pour la maison : segmentation

Marché des produits textiles pour la maison, par produit

Couvre-fenêtres Rideaux Stores Stores enrouleurs Stores vénitiens Les autres Filtres solaires Tentures

Tissu d’ameublement

Draps de lit Draps de lit Couvre-lit Oreillers et taies d’oreiller Les autres

Linge de table Coureurs Plinthes de table Tapis de table Les autres

Linge de toilette Serviettes de bain Tapis de bain Serviettes de toilette Les autres Les autres



Marché des produits textiles pour la maison, par matériau

Naturel

Synthétique

Mélangé

Marché des produits textiles pour la maison, par canal de distribution

En ligne Sites Web de commerce électronique Sites Web de l’entreprise

Hors ligne Supermarchés/Hypermarchés Magasins spécialisés Les magasins de détail



Marché des produits textiles pour la maison, par utilisation finale

Résidentiel

Commercial Hôtels/Complexes Des bureaux Magasins Les autres

Secteurs contractuels

Marché des produits textiles pour la maison, par type de tissu tissé

Tissu bougran

Tissu à battants

Tissu Georgette

Tissu de drap

Les autres

Marché des produits textiles pour la maison, par région

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

Ce rapport se concentre sur le marché des produits textiles pour la maison et comprend des informations cruciales sur la part de marché, la taille du marché et le taux de croissance pour la période de prévision 2022 à 2030 au niveau mondial, au niveau régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché des produits textiles pour la maison en analysant les données historiques et les perspectives d’avenir. L’étude met en évidence une analyse approfondie des principaux moteurs du marché, des contraintes et des défis pour aider les propriétaires d’entreprise, les fournisseurs et le personnel marketing à planifier des stratégies efficaces pour la période de prévision. Cela aidera l’entreprise et les fabricants à dominer le marché et à acquérir une position de premier plan à l’avenir. Le rapport présente également des informations vitales sous forme de représentation graphique sur des facteurs tels que des tableaux, des graphiques et des statistiques.

La recherche effectue non seulement des prévisions en termes de valeur, mais évalue également le marché sur la base de paramètres essentiels, tels que la croissance d’une année sur l’autre (YoY). Cela aide les fournisseurs à reconnaître les opportunités futures ainsi que la prévisibilité du marché.

Afin de comprendre et d’évaluer les opportunités sur ce marché, le rapport est catégoriquement divisé en cinq sections clés sur la base des segments. Le rapport analyse le marché mondial en termes de valeur (USD dollers) et de volume (millions d’unités).

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par tous les segments. Cette étude fournit des informations sur la croissance et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2022 à 2030. Chaque segment est subdivisé en plusieurs sous-segments qui sont analysés en profondeur par des experts pour offrir des informations précieuses aux acheteurs et aux acteurs du marché. Comprendre les segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché