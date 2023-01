Le marché des produits pour les ongles devrait atteindre un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L'Amérique du Nord domine le marché des produits pour les ongles en raison du grand nombre d'organisations d'art des ongles et d'individus dans la région, de la prise de conscience croissante des risques pour la santé associés aux ongles artificiels et du développement de l'industrie du spa dans la région.

Le marché des produits pour les ongles était évalué à 2,4 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 3,41 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs.

La popularité croissante des produits pour les ongles au cours des dernières années a révolutionné les produits pour les ongles. En outre, la prise de conscience de l’importance des soins des ongles s’est rapidement développée. De plus, les consommatrices d’aujourd’hui sont plus conscientes de leurs ongles et souhaitent les réparer plutôt que de cacher leurs défauts. Les entreprises lancent des produits pour les ongles innovants tels que des traitements pour les ongles de nuit et des crèmes pour les ongles pour répondre aux attentes des consommateurs. Par conséquent, le marché devrait croître rapidement au cours de la période de prévision.

Les produits pour les ongles sont spécialement conçus pour protéger, renforcer et colorer les ongles ainsi que pour adoucir et revitaliser les cuticules. Les articles pour les ongles les plus couramment utilisés sont le vernis à ongles, les traitements pour les ongles, les rehausseurs d’ongles, les accessoires pour les ongles, etc. Le but principal de ces produits pour les ongles est de garder les ongles propres et secs pour empêcher les bactéries et autres organismes infectieux de s’accumuler sur les ongles.

Dynamique du marché des produits pour les ongles

chauffeur:

Soins des ongles déferlants

Le soin des ongles est l’un des éléments les plus importants de la mode féminine. Le soin des ongles, la santé et d’autres problèmes d’hygiène sont l’un des aspects les plus importants de votre apparence. La majorité des gens sont motivés à garder leurs ongles et leurs orteils en bon état à mesure que les soins personnels et la sensibilisation aux infections fongiques se développent, en particulier chez les personnes atteintes de diabète.

Le marché mondial des soins des ongles est tiré par la montée des tendances de la mode féminine et le pouvoir financier des femmes, en particulier dans les pays en développement. En conséquence, l’augmentation des soins des ongles stimulera la demande de produits pour les ongles. Ce facteur devrait créer une demande exceptionnelle de services de produits pour les ongles au cours de la période de prévision.

Augmenter la promotion sur les réseaux sociaux

Les médias sociaux deviennent de plus en plus importants dans la promotion des produits, des services et des tendances. Les gens sont influencés par les tendances des médias sociaux qui attirent leur attention. Les célébrités et les influenceurs de secteurs spécifiques aident à développer les tendances créées par les marques. De même, chaque fois qu’un nouveau produit pour les ongles est lancé, les médias sociaux contribuent à propulser l’entreprise vers l’avant. En conséquence, les médias sociaux sont un moteur de croissance important pour le marché des produits pour les ongles.

Une industrie de la mode florissante, une demande croissante de manucure pour rendre les ongles attrayants et l’augmentation du revenu disponible des consommateurs propulseront davantage le taux de croissance du marché des produits pour les ongles. De plus, la sensibilisation croissante des femmes à leur apparence ainsi que l’urbanisation rapide stimuleront la croissance de la valeur marchande au cours de la période projetée. De plus, la popularité du nail art et l’augmentation du nombre de salons de manucure alimentent également la croissance du marché global.

chance

Développement et notoriété des produits

De plus, le développement de nouveaux produits et la collaboration entre les fabricants et les salons élargissent encore les opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les produits pour les ongles «végétaliens», «à base de plantes» augmenteront encore la croissance future du marché des produits pour les ongles.

Impact du COVID-19 sur le marché des produits pour les ongles

La pandémie de COVID-19 a fait des ravages dans le monde entier avec des nombres de transmission et des taux de mortalité importants. L’épidémie de coronavirus a eu un impact considérable sur le marché des produits pour les ongles. Le marché a été fortement impacté par le verrouillage sévère imposé qui limite encore la croissance du marché. En conséquence, plusieurs installations de fabrication et installations de production ont été fermées et la production et la demande ont diminué, réduisant la croissance du marché des soins des ongles. De plus, divers salons de manucure ont fermé en raison de restrictions, ce qui entrave davantage la croissance du marché.

Du côté positif, l’utilisation de plateformes Internet pour acheter des choses peut dynamiser le marché à court terme. L’utilisation de ces plateformes est simple et pratique dans ces conditions difficiles. Les consommateurs bénéficient également des portails d’achat en ligne car ils offrent une variété de choix et des méthodes de paiement efficaces. De plus, les fabricants ont repris leurs activités alors que les restrictions de verrouillage se sont progressivement assouplies, stimulant potentiellement le secteur des soins des ongles.

Couverture du marché mondial des produits pour les ongles

type de produit

manucure

traitement des ongles

rehausseur d’ongles

produits de manucure

produits de pédicure

autres produits

type de vente

plus

emballé

canal de distribution

détaillant

boutique

Analyse / aperçus régionaux du marché des produits pour les ongles

Les pays couverts par le rapport de marché Produits pour les ongles sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, les États-Unis d’Amérique, le Canada, et le Mexique. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, autres Moyen-Orient et certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Afrique ( MEA), certaines parties de l’Amérique du Sud, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des produits pour les ongles en raison du grand nombre d’organisations d’art des ongles et d’individus dans la région, de la prise de conscience croissante des risques pour la santé associés aux ongles artificiels et du développement de l’industrie du spa dans la région.

