Le marché des produits pour les ongles devrait atteindre la valeur, la taille, la part, la croissance, la demande et les opportunités prévues d’ici la fin de 2029

« Ces rapports d’études de marché approfondis sur les produits pour les ongles doivent être dans l’image pour avoir une idée des informations détaillées sur le marché et garder le marché clairement au point . Ce rapport marketing fournit une analyse complète de la structure du marché. La définition estimée du marché des différents segments et sous-segments du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont les principaux sujets sur lesquels le rapport est divisé Chacun de ces sujets est étudié très judicieusement. Ayez une idée claire de tous les facteurs influençant la croissance du marché et l’industrie du marché des produits pour les ongles.

Le rapport sur le marché Coherent Nail Products couvre toutes les parts de marché et les approches des principaux concurrents ou acteurs clés du marché. Le rapport comprend également un profil détaillé des principaux fabricants et importateurs du marché qui animent le marché. Différents paramètres sont expliqués tout au long du rapport qui analyse en détail l’état du marché. Inutile de dire que ce rapport de marché fournit une étude approfondie des opportunités de marché actuelles et à venir éclairant les investissements futurs sur le marché. Alors, adoptez ce rapport d’étude de marché sur les produits pour les ongles pour acquérir un avantage concurrentiel et réussir sur le marché.

Analyse et taille du marché

Au cours des dernières années, les produits pour les ongles ont été révolutionnés par leur popularité croissante. En outre, la prise de conscience de l’importance des soins des ongles s’est rapidement développée. De plus, les consommatrices d’aujourd’hui sont plus conscientes de leurs ongles et souhaitent les réparer plutôt que de cacher leurs défauts. Les entreprises lancent des produits pour les ongles innovants tels que des traitements pour les ongles de nuit et des crèmes pour les ongles pour répondre aux attentes des consommateurs. Par conséquent, le marché devrait croître rapidement au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des produits pour les ongles était évalué à 2,4 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 3,41 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs.

définition du marché

Les produits pour les ongles sont spécialement conçus pour protéger, renforcer et colorer les ongles ainsi que pour adoucir et revitaliser les cuticules. Les articles pour les ongles les plus couramment utilisés sont le vernis à ongles, les traitements pour les ongles, les rehausseurs d’ongles, les accessoires pour les ongles, etc. Le but principal de ces produits pour les ongles est de garder les ongles propres et secs pour empêcher les bactéries et autres organismes infectieux de s’accumuler sur les ongles.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2019 – 2014) unité quantitative Chiffre d’affaires en 1 milliard USD, volume en unités, prix en USD segment couvert Par type de produit (vernis à ongles, accessoires pour ongles, dissolvant pour vernis à ongles, traitement des ongles, rehausseurs d’ongles, produits de manucure, produits de pédicure, autres produits), type de vente (vrac, plats à emporter) et canal de distribution (détail, salon, en ligne) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour , Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique acteurs du marché cible Wella Operations US LLC (États-Unis), CND (États-Unis), Chemence (Royaume-Uni), Alessandro International (Allemagne), Keystone Industries (États-Unis), Light Elegance (États-Unis), American International Industries (États-Unis), Barielle (États-Unis), California Chemical Specialties (USA), NV Organics (Inde), CNC International (Pays-Bas), Delia Cosmetics (Pologne), Fiabila (France), IL Cosmetics Group SA (Luxembourg), Kirker Enterprises, Inc (USA) et KEYSTONE INDUSTRIES (USA) opportunité de marché Développement de produits pour les ongles « cruelty-free », « vegan » et « à base de plantes »

Présentation de textures et d’effets innovants

Développement de nouveaux produits et collaboration entre fabricants et salons

Dynamique du marché des produits pour les ongles

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur:

Soins des ongles déferlants

Le soin des ongles est l’un des éléments les plus importants de la mode féminine. Le soin des ongles, la santé et d’autres problèmes d’hygiène sont l’un des aspects les plus importants de votre apparence. La majorité des gens sont motivés à garder leurs ongles et leurs orteils en bon état à mesure que les soins personnels et la sensibilisation aux infections fongiques se développent, en particulier chez les personnes atteintes de diabète. Le marché mondial des soins des ongles est tiré par la montée des tendances de la mode féminine et le pouvoir financier des femmes, en particulier dans les pays en développement. En conséquence, l’augmentation des soins des ongles stimulera la demande de produits pour les ongles. Ce facteur devrait créer une demande exceptionnelle de services de produits pour les ongles au cours de la période de prévision.

Augmenter la promotion sur les réseaux sociaux

Les médias sociaux deviennent de plus en plus importants dans la promotion des produits, des services et des tendances. Les gens sont influencés par les tendances des médias sociaux qui attirent leur attention. Les célébrités et les influenceurs de secteurs spécifiques aident à développer les tendances créées par les marques. De même, chaque fois qu’un nouveau produit pour les ongles est lancé, les médias sociaux contribuent à propulser l’entreprise vers l’avant. En conséquence, les médias sociaux sont un moteur de croissance important pour le marché des produits pour les ongles.

Une industrie de la mode florissante, une demande croissante de manucure pour rendre les ongles attrayants et l’augmentation du revenu disponible des consommateurs propulseront davantage le taux de croissance du marché des produits pour les ongles. De plus, la sensibilisation croissante des femmes à leur apparence ainsi que l’urbanisation rapide stimuleront la croissance de la valeur marchande au cours de la période projetée. De plus, la popularité du nail art et l’augmentation du nombre de salons de manucure alimentent également la croissance du marché global.

chance

Développement et notoriété des produits

De plus, le développement de nouveaux produits et la collaboration entre les fabricants et les salons élargissent encore les opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les produits pour les ongles «végétaliens», «à base de plantes» augmenteront encore la croissance future du marché des produits pour les ongles.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché Produits pour les ongles : Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial des produits pour les ongles.

Il met en évidence les principales priorités commerciales pour aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes importantes de l’industrie sur le marché mondial des produits pour les ongles, permettant aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en tirant parti de la croissance substantielle fournie par les marchés développés et émergents.

Examinez en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial ainsi que les facteurs qui animent le marché et ceux qui l’entravent.

Améliorez le processus décisionnel en comprenant les stratégies qui sous-tendent les intérêts commerciaux en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution. Table des matières du marché mondial de Produits pour les ongles : Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par

région Chapitre 4 : Consommation par région Chapitre

5 : Production par type, revenus et part de marché par type

Chapitre 6 : Consommation , par application, part de marché (%) et taux de

croissance Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion de la recherche sur les plantes d’intérieur, annexe, méthodologie et source de données

