Le marché des produits naturels de soins de la peau atteindra 17,40 milliards de dollars d’ici 2028

Le marché mondial des produits de soins de la peau naturels La taille devrait atteindre 17,40 milliards USD d’ici 2028 à un TCAC de 5,5 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché comprennent la sensibilisation accrue des clients aux avantages des ingrédients naturels dans les produits de soins de la peau. Les préoccupations environnementales croissantes ainsi que les effets nocifs des produits chimiques sur la peau ont entraîné un changement de préférence des clients vers des produits de soins de la peau contenant des ingrédients plus naturels. Les soins de la peau ont attiré l’attention en raison du changement climatique et de la pollution de l’air et des effets qui en résultent sur le teint de la peau et les conditions telles que le bronzage et la peau sèche, entre autres, et cela a entraîné un nombre croissant de clients à la recherche d’ingrédients naturels dans les produits qu’ils préfèrent, et pour les produits qui sont moins susceptibles de causer des dommages à long terme à la peau.

Dans les années à venir, la croissance du marché des produits de soins naturels pour la peau devrait augmenter de manière significative. Cela ressort d’un récent sondage qui a montré que 75 % des consommateurs préfèrent acheter des biens qui ont un impact moindre sur l’environnement. Les consommateurs sont également plus disposés à payer pour des produits entièrement naturels, selon 40 % des répondants. Il a également été indiqué que malgré le prix plus élevé, les clients sont prêts à payer le prix fort pour des articles qui privilégient le bien-être.

Les plateformes Internet et de médias sociaux ont également contribué à la croissance du marché des produits de soins naturels de la peau. La génération Y, qui passe un temps considérable sur les plateformes de médias sociaux, transforme ces canaux en une base de consommateurs de produits personnalisés, qui sont souvent commercialisés sur les plateformes et les canaux de médias sociaux. De nombreuses célébrités ont lancé leurs propres gammes de produits d’ingrédients naturels, et les influenceurs des médias sociaux ont ouvert des voies aux start-ups de produits de soins de la peau naturels pour tirer parti des opportunités émergentes dans un environnement de marché en évolution rapide.

Les conservateurs sont normalement absents des produits naturels de soins de la peau. En conséquence, ces produits ont généralement une durée de conservation limitée, nettement inférieure à celle des articles et produits contenant des conservateurs. Les produits naturels de soins de la peau sont jugés impropres ou ne sont plus sûrs à utiliser une fois la date de péremption dépassée. Les articles de soins de la peau naturels sont généralement plus coûteux, mais ils ne réussissent pas toujours aussi bien en termes de volume de ventes que les alternatives moins chères. Il s’agit d’un facteur majeur qui devrait limiter dans une certaine mesure la croissance du marché. En outre, l’évolution vers des techniques plus traditionnelles, des ingrédients naturels et des remèdes maison est un autre facteur qui devrait avoir un impact mineur sur la croissance du marché à l’avenir.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Le segment de masse représentait une part de revenus nettement plus importante parmi les segments de type sur le marché en 2020. Un grand nombre de fabricants proposant des produits de soin de la peau naturels, qui peuvent être utilisés régulièrement tout en gardant à l’esprit l’abordabilité du produit, est un facteur principal qui stimule les revenus. croissance de ce segment.

Le segment des soins du visage représentait une part de revenus plus importante sur le marché en 2020, ce qui peut être attribué à la préférence croissante pour les routines complexes de soins du visage chez les hommes et les femmes.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché est segmenté en hommes, femmes et enfants. Le segment des femmes était en tête en termes de part des revenus sur le marché en 2020.

En 2020, les hypermarchés et le segment de la chaîne de conservation ont dominé le segment des autres canaux de distribution en termes de part de revenus. les hypermarchés et les chaînes de conservation déploient une stratégie visant à proposer des catégories naturelles et sans produits chimiques pour susciter l’intérêt des consommateurs et encourager une décision d’achat parmi une gamme de produits avant d’acheter.

L’Europe a dominé d’autres marchés régionaux en 2020. Les consommateurs de pays comme le Royaume-Uni, l’Italie, la France et l’Allemagne sont bien informés sur les avantages des produits de soins naturels de la peau et préfèrent les soins naturels, à base de plantes et biologiques pour les routines de soins de la peau.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide par rapport à celui des autres marchés régionaux du marché mondial des produits de soins naturels de la peau au cours de la période de prévision. Les routines traditionnelles de soins de la peau asiatiques gagnent rapidement en popularité dans les pays du monde entier, et la tendance du tourisme en spa dans des pays comme la Thaïlande et d’autres dans la région devrait soutenir la croissance du marché de l’Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Certains acteurs de premier plan sur le marché mondial des produits de soins de la peau naturels comprennent Procter & Gamble, Estee Lauder, Mama Earth, Unilever, Clorox Co., Honest Co., The Body Shop, Loreal, FOM London Skincare et Bloomtown.

Segments couverts dans le rapport

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le rapport sur le marché mondial des produits de soins de la peau naturels en fonction du type, du produit, de l’utilisation finale, du canal de distribution et de la région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD, 2018 – 2028)

Masse

Prime

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD, 2018 – 2028)

Soins du visage

Soin du corps

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD, 2018 – 2028)

Hommes

Femmes

Enfants

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD, 2018 – 2028)

Vente directe

Hypermarchés & Chaîne de distribution

Commerce électronique

Magasins spécialisés

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD, 2018 – 2028)

Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Reste de l’Amérique du Nord

L’Europe  Allemagne La Grande-Bretagne France Italie Espagne BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique centrale et Amérique du Sud Brésil Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de la MEA



Questions clés auxquelles répond le rapport

Quel marché régional a représenté la plus grande part de revenus en 2020 ?

Quel est le facteur majeur qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des produits de soins naturels de la peau ?

Lequel des segments d’utilisation finale devrait représenter la part de revenus la plus élevée sur le marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quel est le TCAC des revenus attendus pour le marché mondial au cours de la période de prévision?

