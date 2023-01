Le marché des produits lyophilisés devrait atteindre une valeur de 15,85 milliards de dollars américains d’ici 2029.

Le marché des produits lyophilisés était évalué à 10,33 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 15,85 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 5,50 % sur la période de prévision 2022-2029.

En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les acteurs clés, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, la production et la capacité des entreprises représentées géographiquement, le réseau de distributeurs et de partenaires. Mise en page, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse de la chaîne d’approvisionnement et de l’écart de la demande.

À mesure que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, la demande de produits à la fois nutritifs et délicieux augmente. De plus, les progrès de la chaîne d’approvisionnement des produits stimulent la croissance du marché. Pour étendre leurs activités aux canaux de commerce électronique, les grandes chaînes de supermarchés s’associent désormais à des sociétés de livraison en ligne tierces.

Dynamique du marché des produits lyophilisés

chauffeur

Préférence pour de saines habitudes alimentaires en raison de l’augmentation des maladies chroniques

La consommation croissante de snacks à emporter stimule la croissance du marché mondial des produits lyophilisés. La sensibilisation croissante des consommateurs aux risques pour la santé associés à la consommation de malbouffe, tels que les maladies cardiaques, le diabète et d’autres maladies chroniques, devrait stimuler la demande du marché mondial pour les produits lyophilisés.

La préférence croissante des consommateurs pour des habitudes alimentaires saines et des modes de vie actifs est l’une des principales tendances du marché mondial des produits lyophilisés. Les produits lyophilisés occupent une plus grande part de l’alimentation des gens dans le monde, entraînant le marché mondial des produits lyophilisés.

L’évolution de la dynamique des clients conduit à des améliorations de produits.

À la suite de la modernisation, l’augmentation du revenu par habitant des clients et l’élargissement de la base d’employés sont parmi les moteurs les plus importants du développement du marché. Les personnes dans la trentaine et la quarantaine ont augmenté leurs dépenses en produits lyophilisés. Un financement accru pour développer des propositions uniques en leur genre, ainsi que la créativité lancée par les meilleures entreprises pour l’image de marque des produits, devraient être une force majeure sur le marché.

chance

Au fur et à mesure que les normes de comportement des clients évoluent, les produits lyophilisés peuvent apparaître comme une alternative indéniable pour le dîner. Le snacking change la nature du snacking, car de plus en plus de clients recherchent des alternatives de plus en plus savoureuses, nutritives et rentables pour alimenter leur mode de vie trépidant. De plus en plus d’initiatives gouvernementales augmentent la sensibilisation et la préférence des consommateurs pour les produits lyophilisés dans le monde entier.

De nombreux organismes gouvernementaux commencent à promouvoir des modes de vie sains et exhortent les gens à reconsidérer leurs stratégies alimentaires en réponse à la propagation de l’épidémie d’obésité.

Impact du COVID-19 sur le marché des produits lyophilisés

La pandémie de COVID-19 a fait des ravages dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, les clients se déplaçant de plus en plus vers les secteurs périphériques. Les consommateurs apprécient la longue durée de conservation de cette catégorie car ils peuvent stocker leur garde-manger. En conséquence, le marché mondial des fruits lyophilisés a considérablement augmenté, en particulier pendant les mois de pointe des achats.

Les chaînes d’approvisionnement alimentaire ont fait preuve d’une résilience remarquable pendant la pandémie de COVID-19. Globalement, l’impact sur le secteur agricole comme les produits frais est négligeable, suivi des produits intermédiaires comme les produits lyophilisés. En fait, la demande des consommateurs pour les produits de commodité prêts à manger a augmenté.

Couverture du marché mondial des produits lyophilisés

Catégorie

fruits lyophilisés

légumes lyophilisés

boisson lyophilisée

produits laitiers lyophilisés

Viandes et fruits de mer lyophilisés

nourriture préparée

application

épicerie

Supermarché

achats alimentaires en ligne

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des produits lyophilisés

Les principaux acteurs opérant sur le marché des produits lyophilisés comprennent:

DSM (Pays-Bas)

Kambly SA (Suisse)

Mondelez International (미국)

PepsiCo (États-Unis)

Société Kraft Heinz (États-Unis)

Annie’s Homegrown, Inc. (États-Unis)

