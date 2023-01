Le marché des produits laitiers surgelés croîtra à un TCAC de 5,70 % de 2022 à 2029 Le marché des produits laitiers congelés a atteint 519,8 millions USD en 2021 et devrait atteindre 809,91 millions USD d'ici 2029, à un TCAC de 5,70%. L'analyse approfondie des experts, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse des prix, l'analyse de la consommation de production, l'analyse des brevets et le comportement des consommateurs par l'équipe de recherche de marché de Data Bridge sont inclus dans l'étude de marché.

Le marché des produits laitiers congelés a atteint 519,8 millions USD en 2021 et devrait atteindre 809,91 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,70%. L’analyse approfondie des experts, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de production, l’analyse des brevets et le comportement des consommateurs par l’équipe de recherche de marché de Data Bridge sont inclus dans l’étude de marché.

En tant que technique de conservation typique, les produits laitiers peuvent être conservés par congélation. Cela raccourcit la durée de conservation du produit et ralentit le développement des micro-organismes. Les produits laitiers qui ont été congelés et emballés pour être entreposés doivent pouvoir être consommés sans danger. Par conséquent, les produits laitiers congelés sont souvent expédiés à l’étranger ou dans le monde entier.

Les aliments congelés pour éviter qu’ils ne se détériorent sont appelés aliments congelés. De cette façon, la texture et la qualité des produits de viande et de volaille sont préservées. Ils facilitent la préservation de la saveur des aliments tout en préservant leurs nutriments et leur texture.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-frozen-dairy-products-market

Dynamique du marché des produits laitiers congelés

chauffeur

De plus en plus de consommateurs sont intéressés à découvrir une variété de cuisines.

La préférence croissante des clients pour les produits surgelés, associée à leur désir d’obtenir plus d’informations et d’opportunités d’essayer divers avantages nutritionnels, sont les principaux moteurs du marché des produits laitiers surgelés. Le lancement de nouveaux produits laitiers, comme le lait enrichi d’acides gras oméga-3 et de lait A2, et d’autres produits laitiers axés sur la santé, comme le lait faible en gras, le yogourt probiotique et les produits de fromage de chèvre sans lactose , aident le croissance de l’industrie laitière mondiale. marché.

Facilité d’utilisation des produits et plus grande pénétration du commerce électronique

En raison de la facilité d’utilisation du produit et du gain de temps, le marché gagne en popularité auprès des consommateurs, en particulier auprès des jeunes professionnels. Ce scénario devrait offrir des opportunités sur le marché mondial grâce à l’introduction de nouvelles variétés de produits. Au cours des dernières années, une croissance économique soutenue, associée à l’industrie minière, a augmenté les possibilités d’emploi et a stimulé le revenu moyen des consommateurs.

De plus, les restaurants du monde entier comptent sur les produits laitiers surgelés pour répondre à la demande de plats exotiques en raison de l’accélération des modes de vie alimentés par la popularité croissante du commerce électronique et des services de livraison en ligne. Ce scénario prédit la croissance du marché mondial dans les années à venir.

Chance

Pour répondre à cette demande croissante, de plus en plus de fabricants de produits laitiers surgelés entrent sur le marché et de nouveaux entrants se développent sur de nouveaux marchés. Par conséquent, le commerce alimentaire dans l’industrie de la viande congelée devient de plus en plus international dans la plupart des pays. En conséquence, les chaînes d’approvisionnement sont devenues plus grandes et plus complexes, créant un besoin croissant de produits laitiers pour rester frais plus longtemps, ce qui stimule les ventes de produits laitiers surgelés.

Impact du COVID-19 sur le marché des produits laitiers surgelés

La pandémie de COVID-19 a imposé un énorme fardeau à la chaîne d’approvisionnement mondiale des aliments et des boissons. À mesure que les consommateurs perçoivent les risques associés au COVID-19, leurs habitudes de consommation ont changé. Les craintes d’éventuelles pénuries de nourriture et de boissons ont alimenté la tendance à la thésaurisation. En raison de la thésaurisation, la demande de produits laitiers congelés a augmenté et les entreprises ne sont pas en mesure de répondre à la demande du marché. Les campagnes de vaccination et les confinements visant à limiter la propagation du virus dans le monde sont susceptibles de contribuer à la croissance des produits laitiers surgelés, reprenant sa place dans le segment des aliments et des boissons.

Voir le catalogue détaillé sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-frozen-dairy-products-market

Étendue du marché mondial des produits laitiers congelés

Types de

le beurre

Babeurre

glace

produits laitiers sans lactose

application

des surgelés

boulangerie

Bonbons

former

Beurre aromatisé

étaler ou battre le beurre

mélange de beurre

bâtons européens

bâton américain

Canaux de vente

épicerie

Supermarché

grand magasin

Hypermarché

Voir rapport détaillé @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-frozen-dairy-products-market

Analyse / aperçu du marché régional des produits laitiers congelés

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits laitiers congelés comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des produits laitiers congelés en raison d’une part et d’une capacité accrues à gérer des troupeaux plus importants, d’une production de lait accrue par tête, d’une sensibilisation accrue des consommateurs aux produits nutritionnels et d’équipements de traitement du lait de pointe. Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide dans un avenir proche en raison de l’évolution des habitudes alimentaires, de l’augmentation de la population de la classe ouvrière, de la forte influence des habitudes alimentaires occidentales, de l’augmentation du revenu disponible, des modes de vie occupés et de l’industrie de la vente au détail moderne et florissante, pour ne nommer que ceux-là. quelques facteurs.

Explorez les rapports associés :

https://www.diigo.com/user/bondjoe/b/652226559

https://www.pearltrees.com/rup07/item486851230

https://markethive.com/rubi/blog/europebakeryprocessingequipmentmarketresearchreportconopportunitiesandstrategiestodrivegrowthcovid19impactandcovery

https://hommement.com/PD7OEq505eGHTie9gX5h

https://www.mumblit.com/bond07

https://spurstartup.mn.co/posts/29646520

https://red-66643.mn.co/posts/29646529

https://www.xaphyr.com/blogs/185183/Europe-Bakery-Processing-Equipment-Market-Research-Report-with-Opportunities-and

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/europe-bakery-processing-equipment-market-researchm/656bbe93-364e-4b68-8fa0-0a454fa7a8c4

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil non conventionnelle avec une résilience inégalée et une approche globale. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver des informations efficaces afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Téléphone : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com