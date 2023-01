Le marché des produits laitiers à base d’amandes devrait atteindre 12,88 milliards de dollars d’ici 2022-2029, avec un TCAC de 12,0 % Le marché des substituts de lait à base d'amandes est évalué à 5,2 milliards de dollars et devrait atteindre 12,88 milliards de dollars d'ici 2029, à un TCAC de 12 000 % sur la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché préparé par l'équipe d'études de marché de Data Bridge comprend la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture, les acteurs du marché et le scénario de marché.

Le marché des substituts de lait à base d’amandes est évalué à 5,2 milliards de dollars et devrait atteindre 12,88 milliards de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 12 000 % sur la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture, les acteurs du marché et le scénario de marché.

La consommation de plusieurs catégories de produits laitiers a diminué au cours des 20 dernières années. Par exemple, les produits laitiers à base d’amandes sont appréciés des consommateurs en raison de leurs bienfaits pour la santé.

Les amandes et les noix de cajou ne sont que deux exemples d’alternatives laitières à base de plantes. Les substituts laitiers sont largement connus dans le monde entier pour leurs divers avantages, tels que la réduction du risque d’obésité, de diabète et de cholestérol. Des alternatives laitières sans lactose, sans gluten, sans sucre, sans cholestérol et sans OGM sont disponibles.

Dynamique du marché des substituts laitiers à base d’amande

chauffeur

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques liées au mode de vie et de l’intolérance au lait

L’un des principaux facteurs de croissance du marché est la prévalence des maladies chroniques liées au mode de vie et de l’intolérance aux protéines animales. De plus, l’adoption généralisée du véganisme dans le monde alimente la croissance du marché. La sensibilisation accrue des consommateurs à la santé animale et le nombre croissant de patients intolérants au lactose dans le monde ont modifié la préférence mondiale pour les produits à base d’amandes. Par conséquent, les perspectives du marché sont plus optimistes.

L’essor du marketing des médias sociaux

De plus, le développement de nouveaux produits comme le lait d’amande, le fromage et le yogourt peut stimuler la croissance. Ce produit est riche en nutriments essentiels et a un goût presque identique aux produits d’origine animale. Se espera que otros factores, como las extensas campañas promocionales de celebridades y atletas para alentar el consumo de productos veganos para mantener un estilo de vida saludable, y la conveniencia del producto ofrecido a través de la proliferación de canales minoristas en línea, impulsen aún más le marché.

Possibilité

L’intolérance au lactose est l’une des opportunités les plus récentes sur le marché mondial. La majorité de la population mondiale restera intolérante au lactose. Ce segment de la population mondiale aura toujours besoin d’une alternative sans lactose, et l’industrie des produits à base d’amandes peut la fournir. Une autre possibilité est le mouvement pour un mode de vie durable qui préconise des produits sans danger pour le climat et les animaux. Alors que les gens prennent des décisions plus soucieuses de l’environnement pour réduire les émissions de carbone de leurs ménages, le marché mondial examine les principales opportunités de croissance du marché des produits laitiers d’amande alternatifs.

Impact du COVID-19 sur le marché des substituts laitiers à base d’amandes

L’épidémie de COVID-19 exerce une pression énorme sur l’industrie du lait fonctionnel et de la nutrition. De nombreux travailleurs de première ligne, y compris des médecins, des infirmières, d’autres professionnels de la santé, des agents d’assainissement ou des agents de nettoyage, travaillent pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus. Les agences gouvernementales ont conseillé aux citoyens de suivre un régime alimentaire sain et nutritif pour lutter contre la maladie.

Cela devrait augmenter la demande de produits à base de plantes qui favorisent la santé et le fonctionnement optimal du corps en fournissant des nutriments essentiels. Les produits à base de plantes sont nécessaires à la croissance et à la réparation des cellules et des tissus humains. En plus de fournir une base pour des muscles et des tissus sains, les protéines végétales peuvent également vous aider à perdre du poids.

Couverture du marché mondial des substituts de lait à base d’amandes

nutritif

vitamine

protéine

glucides

officiel

originale et douce

goût et non sucré

Épices et édulcorants

nature et sans sucre

marque

soie

Diamant bleu

tellement délicieux

ferme californienne

rêve

Autre

application

nourriture

boire

canal de distribution

Supermarché/Hypermarché

en ligne

boutique sécialisée



Analyse/aperçu du marché régional des substituts laitiers à base d’amandes

Les pays couverts par le rapport sur le marché des substituts laitiers à base d’amandes comprennent l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis, le Canada et le Mexique dans le reste de l’Europe. est possible. Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste du monde (APAC) Monde (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu L’Est et l’Afrique (MEA) font partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), tandis que le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord représentait la majorité du marché des substituts laitiers à base d’amandes. La position de leader de l’Amérique du Nord sur le marché des produits laitiers à base d’amande peut être attribuée à des facteurs tels que la sensibilisation des consommateurs à l’importance d’un régime riche en protéines, la sensibilisation croissante à la santé, la maturation de l’industrie laitière et l’adoption accrue du lait et les progrès de la technologie laitière. . . l’industrie des boissons.

