Le marché des produits jetables pour la restauration devrait être évalué à 165 366,24 millions USD, avec un TCAC de 10,3 % au cours de la période 2023-2030 Les principaux acteurs opérant sur le marché sont : Graphic Packaging International, LLC, Sonoco Products Company, Sealed Air, WestRock Company, Berry Global Inc, Huhtamaki, Cascades inc., Amcor plc, Airlite Plastics, Twin Rivers Paper Company, Seda Group, Inc., Fabri-Kal, Dart Container Corporation ,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits jetables pour la restauration devrait atteindre une valeur de 165 366,24 millions USD d’ici 2030, avec un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision. Le type de produit représente le plus grand segment tangible du marché en raison de la demande croissante de services de livraison de nourriture utilisant diverses plateformes en ligne.

La manutention des services alimentaires est utilisée pour servir ou transporter des aliments d’un endroit à un autre. La transformation des services alimentaires comprend principalement des couverts, des tasses, des canettes, des serviettes, des dessus de table, des plats, des casseroles, des assiettes, des pics et des bâtons, des lingettes, des lingettes humides et d’autres produits d’hôtel, de bar, de restaurant, de cafétéria et de buffet. un autre but.

Les articles jetables pour la restauration sont des produits à usage unique qui sont recyclés ou éliminés en tant que déchets solides. Les produits sont principalement constitués de papier, de mousse plastique et d’autres matériaux. Ces aliments jetables servent et transportent des aliments d’un endroit à un autre, y compris des assiettes, des récipients, des tasses, des plateaux, des bols et des récipients avec couvercles ou charnières.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-foodservice-disposables-market

Dynamique du marché des produits jetables pour la restauration

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

Demande croissante de services de livraison de nourriture utilisant diverses plateformes en ligne

Les services de livraison de nourriture via diverses plates-formes en ligne et hors ligne sont devenus l’un des services à croissance rapide dans l’espace de commerce électronique. L’existence de diverses applications et outils en ligne a fourni une nouvelle plate-forme pour l’industrie alimentaire. La disponibilité d’options de retrait d’espèces, ainsi que diverses options de paiement telles que les services bancaires en ligne, les portefeuilles numériques, ont accru l’attrait des consommateurs.

L’exposition rapide des consommateurs au mode de vie occidental aide le secteur de la livraison de nourriture à croître de façon exponentielle dans le monde. En plus de ce scénario, l’industrie alimentaire numérique offre une large gamme de services tels que la livraison à la demande, la cuisine en nuage, la couche de scène, la pile complète, la découverte de restaurants et d’aliments, la conciergerie, le marché et les modèles de cuisine à domicile.

À mesure que la demande de services de livraison de nourriture en ligne pour les consommateurs augmente, la demande de services alimentaires jetés, tels que les plateaux, les dessins animés en verre, en papier ou en aluminium, augmente également.

Une industrie du voyage et du tourisme en pleine croissance augmente l’utilisation d’articles à usage unique.

Partout dans le monde, l’industrie du voyage et du tourisme est devenue une énorme activité sociale, économique et culturelle dans les secteurs résidentiel et commercial. Les voyages et le tourisme favorisent et augmentent la compréhension entre les peuples et élargissent la coopération économique, culturelle et sociale.

La demande croissante de l’industrie du voyage alimentera la croissance du marché des produits jetables intégrés pour la restauration, qui sont des moyens sophistiqués de transporter les aliments sans les tracas. La plupart des voyageurs préfèrent les aliments prêts à manger légers et indolores, même lors de longs voyages. Les consommateurs ramènent des repas à la maison dans les zones résidentielles et lors des sorties en famille et des pique-niques, mais même là, ils utilisent des articles jetables.

Voir la table des matières détaillée sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-foodservice-disposables-market

chance

Développement d’assiettes, tasses, cuillères et contenants avec des ingrédients comestibles dans un objectif de zéro déchet alimentaire

Les emballages comestibles sont quelque chose que les gens peuvent manger avec leur nourriture. L’utilisation d’emballages comestibles rend les aliments plus durables, réduit les déchets d’emballage et protège l’environnement de la pollution causée par la combustion des emballages et leur déversement dans la mer. Les progrès de la technologie d’emballage alimentaire ont rendu la préparation et le stockage des aliments beaucoup plus faciles. Il existe cinq catégories d’innovation pour les emballages alimentaires. Les catégories comprennent :

nourriture emballée dans de la nourriture

Aliments combinés avec emballages comestibles/biodégradables

Une tasse ou un récipient à utiliser avec une boisson.

emballage qui disparaît

Étendue du marché des articles jetables pour la restauration

type de produit

récipient

cartons et cartons

gobelet jetable

seau

choisir et coller

Matière première

papier et carton

le plastique

fibre

aluminium

etc.

canal de distribution

Commerce électronique

B2B

boutique sécialisée

Supermarché/Hypermarché

épicerie

Autres tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

En savoir plus sur

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-foodservice-disposables-market

application

Boissons gazeuses et boissons énergisantes

Votre thé glacé est prêt à boire.

boissons alcoolisées et bière

produits laitiers et glaces

Boulangerie et Confiserie

nourriture préparée

fruits et légumes

utilisateur final

Le restaurant

hôtels et motels

Thé, café et snack

distributeurs et distributeurs automatiques

Sports et loisirs

etc.

Part de marché des produits jetables et des produits d’aménagement paysager Analyse concurrentielle

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont :

Graphic Packaging International, LLC, Sonoco Products Company, Sealed Air, WestRock Company, Berry Global Inc, Huhtamaki, Cascades inc., Amcor plc, Airlite Plastics, Twin Rivers Paper Company, Seda Group, Inc., Fabri-Kal, Dart Container Corporation , Anchor Packaging Inc, Placon, Novolex, Hoffmaster Group, Inc, D&W Fine Pack, Menasha Packaging Company 및 LLC, Inteplast Group.

Découvrez plus de rapports d’analyse DBMR :

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/rock-salt-market-will-grow-at-a-cagr-of-5pdf

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/tomatoes-market-will-grow-at-a-cagr-of-3pdf

https://www.edocr.com/v/azy0kqlp/bidkarr007/golf-apparel-footwear-and-accessories-market

https://www.edocr.com/v/a3lze62y/bidkarr007/marroquineria-mercado

https://www.edocr.com/v/zjebrwr8/bidkarr007/rock-salt-market-will-grow-at-a-cagr-of-5

https://www.edocr.com/v/exw4qmyg/bidkarr007/tomatoes-market-will-grow-at-a-cagr-of-3

https://pinpdf.com/golf-apparel-footwear-and-accessories-market-is-forecast-to–2a8eee364e1e6c3183f5a8707b6abb02.html

https://pinpdf.com/leather-goods-market-will-be-grow-at-a-cagr-of-67-in-the-for-0d56a76ae22abb66d34e7a2171f54eb9.html

https://pinpdf.com/rock-salt-market-will-be-grown-at-a-cagr-of-57-durante-the-f93f8298cace9ca205e5a5a88dfb3e8f.html

https://pinpdf.com/tomatoes-market-will-grow-at-a-cagr-of-32-durante-las-forecas-daf58ec2321423c955ddaf219376f0dc.html

https://studylib.net/doc/26036770/golf-apparel–footwear–and-accessories-market

https://studylib.net/doc/26036771/leather-goods-market

https://studylib.net/doc/26036772/rock-salt-market-will-grow-at-a-cagr-of-5

https://marketin50.wordpress.com/2023/02/01/asia-pacific-commercial-ultraviolet-uv-air-purifier-market-to-expand-at-a-5-7-rate-by-2028/

https://spurstartup.mn.co/posts/31979042?utm_source=manual

https://www.pearltrees.com/rup07/item498804185

https://www.xaphyr.com/blogs/226038/Asia-Pacific-Commercial-Ultraviolet-UV-Air-Purifier-Market-to-Expand

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com