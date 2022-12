Le marché des produits jetables pour la restauration devrait connaître une croissance substantielle avec un TCAC sain d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la croissance, les développements majeurs et la perspective des concurrents

» Le rapport de classe mondiale sur le marché des consommables pour la restauration analyse certains des défis auxquels l’industrie du marché des consommables pour la restauration pourrait être confrontée pendant la croissance. Ce rapport de marché estime les tendances de développement du marché 2022-2029 pour l’industrie du marché des consommables pour la restauration. Analyse des matières premières en amont, demande en aval , et la dynamique actuelle du marché est également effectuée ici.Ce rapport traite également des technologies sur lesquelles il faut travailler pour stimuler la croissance future, des effets qu’elles auront sur le marché et de la manière dont elles peuvent être utilisées. Le rapport d’étude de marché sur les jetables fournit également une enquête vigilante sur l’état actuel du marché qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Un excellent document de recherche sur le marché des produits jetables pour la restauration est un excellent magasin pour acquérir des détails techniques et financiers actuels et à venir et des informations sur le marché de l’industrie du marché des produits jetables pour la restauration pour la période de prévision précise. Le rapport analyse et discute des tendances importantes du marché, de la taille du marché, du volume des ventes et de la part de marché pour l’industrie du marché des produits jetables pour la restauration. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux des techniques les plus utilisées lors de la préparation de ce rapport. Des estimations sur la hausse ou la baisse de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique sont également mentionnées dans le rapport convaincant sur le marché des produits jetables pour la restauration.

Analyse et taille du marché mondial des produits jetables pour la restauration

L’augmentation des canaux et des applications en ligne pour les services de livraison de nourriture entraîne une demande croissante de produits jetables pour la restauration tels que des tasses, des assiettes, des récipients, entre autres. La tendance à livrer de la nourriture à n’importe quel endroit par commande est, ce qui conduit à la croissance du marché des produits jetables pour la restauration au cours de la période de prévision.

Les «gobelets jetables» du segment de produits devraient dominer le marché des produits jetables pour la restauration en raison du fait que les gens deviennent plus actifs au travail, ils veulent donc boire du thé ou du café quotidiennement à un intervalle de temps défini pour réduire la tension, ce qui augmente le besoin de gobelets jetables. Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits jetables pour la restauration était évalué à 56,81 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 86,53 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. .

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (récipients, boîtes et cartons, gobelets jetables, seaux, couvercles et dômes, emballages et feuilles, sacs, plateaux, bols, supports, pailles et agitateurs, couverts, tasses, pots, serviettes, napperons, plateaux, casseroles, assiettes Pics et Sticks, Lingettes Toweletts Humides, Bouteilles et Autres), Matière Première (Papiers et Carton, Plastiques, Fibres, Aluminium et Autres), Canal de Distribution (E-Commerce, B2B, Magasins Spécialisés, Supermarchés/Hypermarchés, Dépanneurs et Autres), Application (boissons gazeuses et boissons énergisantes, thé glacé prêt à boire, boissons alcoolisées et bière, produits laitiers et glaces, boulangerie et confiserie, plats cuisinés, fruits et légumes, viande, poisson et volaille, sauces, vinaigrettes et condiments, Snacks salés, noix et fruits secs et emballages de café), utilisateur final (restaurant, hôtels et motels, thé,Cafés et snacks, vente au détail et distributeurs automatiques, sports et loisirs, buffets et cafétérias, points de livraison de nourriture et autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Graphic Packaging International, LLC (États-Unis), Sonoco Products Company (États-Unis), Sealed Air (États-Unis), WestRock Company (États-Unis), Berry Global Inc (États-Unis), Huhtamaki, Cascades inc. (Finlande), Amcor plc (Suisse), Airlite Plastics (États-Unis), Twin Rivers Paper Company (États-Unis), Seda Group, Inc. (Italie), Fabri-Kal (États-Unis), Dart Container Corporation (États-Unis), Anchor Packaging Inc. (États-Unis), Placon (États-Unis), Novolex (États-Unis), Hoffmaster Group, Inc (États-Unis), D&W Fine Pack (États-Unis), Menasha Packaging Company, LLC (États-Unis), Inteplast Group (États-Unis). Opportunités de marché Demande croissante de points de restauration qui permettent aux clients de commander facilement de la nourriture à leur porte

Les demandes croissantes des industries du tourisme et du voyage, qui ont la capacité de fournir des services de restauration de manière sophistiquée.

Définition du marché mondial des produits jetables pour la restauration

Les articles jetables pour services alimentaires sont des contenants alimentaires utilisés pour emballer et transporter de la nourriture à partir de lieux où la nourriture est fournie ou emportée par les consommateurs, tels que les hôtels, les restaurants, les maisons et les restaurants de restauration rapide. Les articles jetables pour la restauration sont des contenants hygiéniques à usage unique qui peuvent être recyclés et simplement jetés. Les plateaux, bols, emballages (papier d’aluminium), assiettes, serviettes, cuillères, verres et autres articles de service et d’emballage jetables font partie des nombreux produits jetables disponibles pour la restauration.

Dynamique du marché des produits jetables pour la restauration

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des articles jetables pour la restauration au cours de la période de prévision sont les suivants:

Conducteurs:

Hausse de la tendance des restaurants à service rapide (QSR)

La popularité croissante des restaurants à service rapide (QSR), en particulier dans les pays émergents en raison du mode de vie trépidant et des horaires de travail, devrait stimuler l’expansion du marché.

Augmentation de l’ inquiétude des écologistes

Alors que les écologistes sont de plus en plus préoccupés par les articles à base de plastique, davantage de plastique recyclable est utilisé pour fabriquer des produits jetables pour services alimentaires à base de plastique, ce qui devrait en outre propulser la croissance du marché des produits jetables pour services alimentaires.

Demande croissante de services de livraison de nourriture en ligne

La demande croissante de services de livraison de nourriture en ligne à la suite de la pandémie de COVID-19 devrait propulser le marché vers l’avant. L’augmentation de la demande est facilitée par les fermetures à l’échelle de la ville qui interdisaient aux hôtels, restaurants et cafés de fournir des services de restauration.

Des opportunités

En outre, l’urbanisation croissante et l’augmentation de la population de femmes actives dans le monde devraient en outre offrir des opportunités potentielles de croissance du marché des produits jetables pour la restauration dans les années à venir.

Réponses aux questions clés :

Quels sont les principaux moteurs du marché mondial des jetables pour la restauration?

Quel segment devrait rassembler une part de roi du marché mondial des articles jetables pour la restauration?

Quelle sera la taille Moyen-Orient Maroquinerie de Luxe de la première région en 2029 ?

Quelle entreprise devrait réaliser une part sérieuse du marché mondial des produits jetables pour la restauration?

Quelles sont les stratégies de choix adoptées sur le marché mondial des articles jetables pour la restauration?

Faits saillants de l’étude de marché sur les produits jetables pour la restauration et points clés couverts:

Les revenus en millions USD de 2015-2022 sont disponibles, 2022-2029 étant l’analyse de la période de prévision

Divers facteurs socio-économiques ayant un impact immédiat ou indirect sur l’état de l’industrie sont évalués

Les événements de lancement de produits, les fusions et acquisitions, les tendances et les approbations réglementaires du marché des produits jetables pour services alimentaires sont indiqués. Ainsi, des connaissances complètes et des informations précieuses sont offertes par la recherche Data Bridge pour des plans d’affaires efficaces et des stratégies de croissance.

Les études comparatives, la veille concurrentielle du marché des produits jetables pour la restauration par la recherche Data Bridge, l’analyse des utilisateurs finaux, l’analyse des partenaires et les optimisations de portefeuille sont les principaux avantages de nos rapports.

Les acteurs vedettes de l’industrie du marché des produits jetables pour la restauration, les leaders émergents, les acteurs omniprésents et les participants sont également étudiés de manière approfondie

La recherche Data Bridge offre également une personnalisation pour réaliser une plongée plus profonde dans des applications spécifiques, des segments de niche, une géographie particulière et pour tout client ou entreprise

Les contiguïtés connues ayant un impact sur le marché des produits jetables pour la restauration et les partenaires cibles sont étudiées par les analystes de recherche de Data Bridge

Nous étudions l’évaluation de la technologie, le nouveau développement, les stratégies d’entrée sur le marché des produits jetables pour la restauration

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-foodservice-disposables-market&SR

