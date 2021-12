Le marché des produits jetables de FIV devrait afficher une croissance significative jusqu’en 2028

La fécondation in vitro (FIV) est un ensemble complexe de procédures utilisées pour aider à la conception d’un enfant ou pour aider à la fertilité ou pour prévenir des anomalies génétiques. Les produits jetables de FIV sont les produits utilisés lors de la procédure de fécondation in vitro. Divers produits jetables de FIV tels que des tubes, des boîtes de Pétri, des cathéters, des seringues et des aiguilles d’aspiration sont utilisés pendant la procédure. Des facteurs tels que la prévalence croissante des problèmes d’infertilité, le nombre croissant de procédures de FIV devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché FIV Jetables est une fenêtre sur l’industrie qui explique quelle sont la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché. Ce rapport sur le marché mondial identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités dans l’industrie avec une analyse des fournisseurs, des régions géographiques, des types et des applications. Diverses définitions et classifications de l’industrie de la santé, des applications de l’industrie et de la structure de la chaîne sont données dans ce rapport FIV Jetables. Grâce à l’utilisation d’excellentes ressources et des derniers outils, ce rapport d’étude de marché de premier ordre sur les produits jetables de FIV a été créé pour favoriser la croissance de votre entreprise.

(**Remarque : L’échantillon de ce rapport est mis à jour avec l’analyse d’impact COVID-19**)

Principaux acteurs clés :

• Cuisiner

• Vitrolife

• Société Kitazato

• Allwin Medical Devices Inc

• CooperSurgical, Inc.

• Rocket Medical plc

• Gynotec

• Lifelinx Surgimed Pvt. Ltée

• Thermo Fisher Scientific, Inc

• Abdos Labtech Private Limited

SEGMENTATION DU MARCHÉ

• En fonction du type, le marché est segmenté en boîtes de Pétri, tubes, cathéters, aiguilles d’aspiration, seringues et autres.

• En fonction de l’application, le marché est segmenté en cliniques, hôpitaux et autres.

DYNAMIQUE DE MARCHE

Conducteurs:

• Prévalence croissante des troubles hormonaux et des problèmes d’infertilité.

• Le nombre croissant de procédures de FIV effectuées et l’augmentation des cliniques de FIV devraient également alimenter la croissance du marché.

Contraintes:

• Considérant que la présence d’un cadre réglementaire strict et le manque de sensibilisation aux procédures de FIV dans les pays en développement peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le ‘marché DISPOSABLES FIV’ fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie Produits jetables de FIV. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

