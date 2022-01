Le Marché des Produits Halal a accru la croissance du Chiffre d’affaires de 2 043,20 milliards de dollars AMÉRICAINS à TCAC +11% d’ici fin 2027 || Nestlé S.A., Cargill, The Coca Cola Company, Kellogg’s Company, Krafts Food Group Inc., Unilever Plc

Les aliments et boissons halal sont ceux qui sont approuvés par la religion islamique et ses adhérents. Halal est un mot arabe qui signifie permis. Il est considéré comme l’un des cinq piliers de l’Islam et l’un des préceptes les plus importants de la religion. Dans les économies développées et émergentes, la demande de divers types de produits halal a considérablement augmenté. Un produit certifié Halal signifie que le produit est autorisé ou acceptable conformément à la loi islamique. Pour que les produits reçoivent cette certification, ils doivent provenir d’une source acceptable telle qu’une vache ou un poulet et être abattus conformément à ces lois.

Le marché mondial des produits Halal devrait représenter 2 043,20 milliards de dollars d’ici la fin de 2027, avec un TCAC de +11 % de 2022 à 2027.

L’agneau, le bœuf, la chèvre et le poulet, par exemple, sont halal tant qu’un musulman les tue et fait une prière. Le poisson et les œufs sont également halal. Tous les produits à base de porc, de charogne et de sang sont interdits, de même que tous les types d’alcool. En Grande-Bretagne, les musulmans achètent leur viande à un boucher musulman chaque fois que cela est possible.

L’une des choses les plus essentielles à comprendre à propos du halal est qu’il s’agit d’un concept religieux, qui a à voir avec la façon dont les aliments doivent être abattus. La religion islamique est stricte en ce qui concerne la façon dont les humains doivent être traités de leur vivant.

Les principaux acteurs clés du marché des produits Halal sont

Nestlé S.A., Cargill, The Coca Cola Company, Kellogg’s Company, Krafts Food Group Inc., Unilever Plc, GlaxoSmithKline Plc, Al Islami Foods, L’Oréal S.A.

En outre, certaines banques au Royaume-Uni offrent un financement non halal pour certains types de produits islamiques. Ces opérations bancaires sont menées par certains restaurants halal spécialisés dans la fourniture de services bancaires à des clients qui suivent des lois alimentaires islamiques strictes. Le marché européen des produits halal a connu une croissance rapide dans un passé récent, généralement en raison de l’évolution des préférences des consommateurs et de la forte croissance du secteur des aliments transformés. Récemment, en février 2020, Race Corporation, une entreprise de cosmétiques japonaise, a lancé une marque de cosmétiques de couleur Shojin Cosme, une ligne de maquillage halal et végétalien certifiée par le Japanese Islamic Trust reconnu par JAKIM et la Vegan Society.

Segmentation du marché:

Par Type De Produit:

* Produits laitiers

* Produits à base de Viande

* Produits Céréaliers

* Produits Végétaliens

* Autres

Par Canal De Distribution:

• Hypermarché

• Supermarchés

* Magasins en Ligne

* Dépanneurs

* Magasins Spécialisés

* Autres

Par Région

* Amérique du Nord

* Amérique Latine

• Europe

* APAC

* Moyen-Orient et Afrique

Faits saillants de ce Rapport sur le Marché des Produits Halal 2021-2027:

* Dynamique du marché, fabrication de l’économie des produits Halal, opportunités sur le prix total de ce fabricant de premier plan et analyse des tendances d’amélioration

* Les acteurs de l’industrie des produits halal au synopsis général de l’industrie et de l’économie régionales

* Analyse approfondie des acteurs les plus importants du marché inclus dans le rapport d’étude de marché mondial des produits Halal

* Mieux comprendre les plans de marché qui sont de plus en plus adoptés par les principales entreprises de produits Halal

* Évaluation de ce caractère de marché, à savoir les moteurs de développement du marché, les challengers essentiels, les inhibiteurs et les chances

Le rapport donne au poursuivant une idée et une compréhension complètes du marché et du scénario de valeur et de volume au niveau régional et national et des éléments essentiels pour l’industrie. Les informations actuelles sur le marché au niveau régional sont étudiées et centrées lors de l’estimation marketing, donnant ainsi au lecteur une idée et des plans spécialisés, des avancées financières ainsi que des avancées récentes du marché à l’échelle mondiale.

