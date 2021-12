Le Marché des Produits Électroniques Médicaux Portables Se développe Rapidement avec les dernières Tendances et la Portée Future d’ici 2027 || Intel Corporation, Omron Healthcare, Inc., Koninklijke Philips N.V, Renesas Electronics Corporation

Les appareils électroniques médicaux portables sont utilisés pour une large gamme d’applications telles que la thérapie, le diagnostic, la surveillance de la santé des patients, etc. Les dispositifs de diagnostic sont des dispositifs utilisés pour identifier la nature ou la cause d’un certain phénomène, généralement lié à une condition médicale. Des exemples de dispositifs de diagnostic sont les appareils d’imagerie par résonance magnétique, les capteurs de température ou les stimulateurs cardiaques. Produits respiratoires tels que les moniteurs d’apnée et les machines à pression positive continue des voies respiratoires.

Un appareil fabriqué par la firme Scanadu est un petit capteur portatif placé à côté du front du patient qui détecte les signes vitaux tels que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, l’oxygénation du sang, le temps de transmission du pouls et la température, et dispose d’électrodes pour mesurer les signaux cardiaques, et fonctionne en conjonction avec une application mobile. La télémédecine est la pratique de la médecine utilisant la technologie pour dispenser des soins à distance. Un médecin à un endroit utilise une infrastructure de télécommunications pour prodiguer des soins à un patient à un endroit éloigné.

Acteurs clés-

* Société Intel

* Omron Healthcare, Inc.

* Koninklijke Philips N.V

* Société d’électronique Renesas

* Maxim Intégré

* Laboratoires Abbott

* F. Hoffmann – La Roche AG

* GE Santé

* Société CareFusion

* Achronix Semiconductor Corporation

Compte tenu du type d’article, l’industrie mondiale des articles électroniques cliniques polyvalents est divisée en écrans cardiovasculaires, oxymètres de battement, écrans cardiaques, écrans respiratoires, imagerie clinique par ultrasons et écrans de pouls. Compte tenu de la gamme de clients finaux, le centre commercial est organisé en cliniques médicales, lieux de travail des médecins, milieux de patients à domicile et maisons de soins infirmiers.

Par Type D’Équipement-

* Moniteurs Cardiaques

* Moniteurs Respiratoires

* Oxymètres de Pouls

* Imagerie Médicale par Ultrasons

* Moniteurs Cardiaques

* Tensiomètres

Par Utilisateur Final-

• Hôpital

* Paramètres du Patient à Domicile

* Cabinets de médecins

* Maisons de Retraite

Par Région-

* Asie-Pacifique

* Amérique du Nord

• Europe

* Amérique Latine

L’examen territorial de l’entreprise couvre l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les maîtres examinateurs mentionnent que le marché nord-américain va probablement générer d’énormes rendements au cours de la période d’évaluation, en raison de l’omniprésence croissante des infections en cours aux côtés de la vieille population en développement.

Dans l’intervalle, le marché de l’Asie-Pacifique devrait recueillir une évaluation impressionnante au cours du calendrier évalué, déductible de l’augmentation des flux de trésorerie discrétionnaires parmi la population générale de la région.

Le rapport Sur la prescription directe du marché des produits électroniques médicaux portables correspond aux données examinées et évaluées des associations reconnaissables et de leur état sur le marché en envisageant l’effet du coronavirus. Les dispositifs ciblés avec évaluation SWOT, l’examen des cinq pouvoirs de Porter et l’engagement de retour de supposition ont été utilisés tout en séparant la progression des individus focaux qui suivaient la surveillance.

