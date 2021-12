Le marché des produits de traitement de la chute des cheveux connaît une croissance significative au cours de la période 2021-2028

Le rapport sur le marché des produits de traitement de la chute des cheveux proposé englobera tous les aspects qualitatifs et quantitatifs, y compris la taille du marché, les estimations du marché, les taux de croissance et les prévisions, et vous donnera donc une vue globale du marché. L’étude comprend également une analyse détaillée des moteurs du marché, des contraintes, des avancées technologiques et du paysage concurrentiel ainsi que de divers facteurs micro et macro influençant la dynamique du marché.

Le mot perte de cheveux est appelé alopécie. Il s’agit d’une maladie auto-immune qui provoque la chute des cheveux et empêche le développement du cuir chevelu, des oreilles et souvent des parties du corps. Les produits de traitement de la chute des cheveux facilitent la pousse des cheveux sur les sections manquantes. Divers types de produits, tels que les crèmes, les huiles, les shampooings parmi les revitalisants, et bien d’autres sont utilisés pour traiter la chute des cheveux.

Les principaux acteurs du marché des produits de traitement de la chute des cheveux :

• Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

• Aclaris Therapeutics, Inc.

• Concert pharmaceutique

• Daiichi Sankyo Company, Limited

• GlaxoSmithKline plc.

• HCell Inc.

• Histogen Inc.

• Merck & Co., Inc.

• Johnson & Johnson Services, Inc.

• Cipla Limitée

Au cours des dernières années, un nombre croissant de consommateurs ont poussé le marché à exiger des produits de perte de cheveux à des fins fonctionnelles. Le nombre de personnes atteintes de troubles capillaires augmente à un rythme régulier. L’utilisation et la demande de produits de soins capillaires tels que les sérums, les shampooings, les revitalisants et les huiles pour améliorer le volume ou la force ont augmenté.

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le « Marché des produits de traitement de la perte de cheveux » fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation COVID -19.

Le marché mondial des produits de traitement de la chute des cheveux est segmenté en fonction du type de produit, du type de maladie et du canal de distribution. Sur la base du type de produit, le marché mondial des produits de traitement de la chute des cheveux est segmenté en shampooings et revitalisants, suppléments et vitamines, et sérum et huile.

En fonction du type de maladie, le marché mondial des produits de traitement de la chute des cheveux est segmenté en alopécie areata, alopécie cicatricielle, alopécie de traction, alopécie totalis, alopécie universelle et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des produits de traitement de la chute des cheveux est segmenté en hypermarchés et supermarchés, magasins médicaux/pharmacies, commerce électronique, grands magasins, dépanneurs et autres.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur le marché Produits de traitement de la chute des cheveux : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

