Le marché des produits de toilettage pour barbe devrait atteindre près de38,14 milliards USD d’ici 2030, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

Analyse et taille du marché des produits de toilettage de barbe

Au cours des dernières années, les hommes se sont avérés plus conscients de leur apparence et de leur apparence. Ils ont tendance à s’adapter à la tendance actuelle, qu’il s’agisse de mettre en place différentes coiffures et vêtements de guerre. Il y a une augmentation de la popularité du toilettage de la barbe chez les hommes. L' »huile de barbe » devrait être le segment de type de produit à la croissance la plus rapide car elle possède des propriétés hydratantes élevées et convient à tous les types de peau. Les huiles de barbe comprennent plusieurs huiles essentielles pour une croissance saine des cheveux, qui adoucissent également les follicules pileux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits d’entretien de la barbe était évalué à 21,87 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 38,14 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production et du comportement des consommateurs.

Portée et segmentation du marché des produits de toilettage de barbe

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (huile et sérum , crème et baume, gel et cire , nettoyant, équipement et accessoires, autres), objectif du produit (médicamenteux, usage général), gamme de prix (économique, premium), canal de vente (ventes directes, ventes indirectes, E-Commerce, Supermarché/Hypermarché, Magasins indépendants, Autres), Catégorie (Conventionnel, Biologique), Utilisateur final (Ménage, Commercial) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts L’Oréal SA (France), Procter and Gamble (États-Unis), Unilever (Royaume-Uni), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Shiseido Company (Japon), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Revlon Group (États-Unis), Conair Corporation (États-Unis), Estée Lauder Companies Inc. (États-Unis), Yves Rocher (France), Wahl Clipper Corporation (États-Unis), Panasonic Corporation (Japon), Spectrum Brands (États-Unis), Andis Company (États-Unis), Syska (États-Unis), Beiersdorf AG (Allemagne), Kroger (États-Unis), Coty Inc. (États-Unis) Opportunités de marché Faire évoluer la préférence des consommateurs vers les produits biologiques

L’innovation produit en plein essor

Définition du marché

Les produits d’entretien de la barbe font référence à de nombreux produits de croissance et d’entretien des poils du visage. Ils sont principalement utilisés pour contrôler, brosser et encourager la croissance saine de la barbe et remplir les plaques de poils fins du visage. La croissance de la barbe est un processus inhérent et est influencée par les niveaux de dihydrotestostérone (DHT) et de testostérone dans le corps. Les produits de soin de la barbe sont des produits cosmétiques qui nourrissent principalement les poils du visage, la peau et conservent la douceur et la douceur de la barbe.

Dynamique du marché mondial des produits de soins de barbe

Conducteurs

Accent accru sur les soins personnels

Les hommes se concentrent également sur leurs soins, c’est l’un des principaux facteurs qui devrait stimuler la croissance du marché. Les hommes sont devenus plus conscients de leur apparence et de leur apparence et, par conséquent, ils dépensent dans des vêtements de haute qualité, se livrent à des activités physiques pour paraître beaucoup plus en forme et plus minces et utilisent des produits de toilettage innovants. Porter une barbe semble augmenter la confiance chez les hommes et leur offre un look plus mature. Pour obtenir ce look, les consommateurs consomment des produits de soin de la barbe innovants, tels que des rasoirs et des rasoirs équipés de fonctions de style simples à avancées. Ils utilisent également des shampooings, des gels, des huiles et des hydratants pour brosser, nettoyer et entretenir l’apparence complète de la barbe. Ces produits aident également à empêcher les cheveux d’avoir l’air poussiéreux et squameux.

Augmenter les dépenses en produits d’entretien de la barbe

De nos jours, les hommes sont également très conscients de leur apparence et de leur apparence, selon un sondage, les hommes accordent au moins 16 minutes à leur toilettage. Cela ne les dérange pas de dépenser pour de bons produits de toilettage. Ainsi, la croissance des dépenses en produits tels que l’huile et le sérum, la crème et le baume, le gel et la cire, le nettoyant, l’équipement et les accessoires, etc. devrait élargir la croissance du marché.

Opportunités

Faire évoluer la préférence des consommateurs vers les produits biologiques

La prise de conscience croissante concernant les effets nocifs associés à l’utilisation d’ingrédients artificiels et de produits chimiques synthétiques dans les produits de soins personnels, les fabricants de produits d’entretien de la barbe utilisent progressivement des matières premières naturelles et biologiques pour la fabrication de shampooings, d’huiles et d’adoucissants à barbe. Ils utilisent des huiles essentielles, des extraits de plantes et des ingrédients à base de plantes, tels que l’huile d’amande, de ricin, d’avocat, d’argan, de jojoba et de noix de coco. Ces ingrédients naturels réduisent les possibilités de développer des réactions allergiques sur la peau pouvant provoquer des démangeaisons, des éruptions cutanées ou des saignements. Ainsi, l’évolution de la préférence des consommateurs vers les produits biologiques générera probablement de nombreuses opportunités de croissance du marché.

Le rapport sur le marché des produits de toilettage de barbe fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Découvrez les stratégies du marché des produits de toilettage de barbe qui sont adoptées par vos concurrents et les principales organisations Pénétration : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du Acquérir des analyses approfondies et avoir une compréhension globale de l’assurance maladie et de son paysage commercial Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les approbations de produits, les activités de R&D et les lancements de produits dans l’assurance maladie

Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives d’analyse et de prévision de l’assurance maladie

Principaux contenus clés couverts sur le marché des produits de toilettage de barbe:

Introduction du marché des produits de toilettage de barbe avec développement et statut.

Technologie de fabrication du marché des produits de toilettage de barbe avec analyse et tendances.

Analyse des principaux fabricants mondiaux avec profil de l’entreprise, informations sur le produit, informations sur la production et informations de contact.

Analyse de la capacité globale, de la production, de la valeur de la production, des coûts et des bénéfices

Analyse avec comparaison, approvisionnement, consommation, importation et exportation.

Analyse du marché des produits de toilettage de barbe avec statut et concurrence par entreprise et par pays.

Prévisions 2022-2029 du marché mondial des produits de toilettage pour barbe avec coût, bénéfice, actions, offre, demande, importation et exportation

Facteurs tendanciels influençant les parts de l’APAC, de l’Europe, de l’Amérique du Nord et du reste du monde.

Analyse du marché des produits de toilettage de barbe de la structure de la chaîne industrielle, des matières premières en amont, de l’industrie en aval.

