Le marché des produits de teff devrait croître à un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029

Le marché des produits en teff devrait connaître une croissance du marché entre 2022 et 2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché des produits en teff devrait croître à un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Ces avantages ont aidé le teff à prospérer en tant que marché, car il s’agit d’une bonne source d’éléments de soutien naturels éprouvés pour la santé. Ces préférences alimentaires naturelles devraient accroître le marché des aliments en téflon dans le commerce international, car les produits en téflon sont disponibles sous forme d’aliments purs et également améliorés en termes de contenu nutritionnel. Le teff est utilisé dans une variété d’articles, y compris les produits de boulangerie, les céréales pour petit-déjeuner, les soupes et les sauces, les farines, les suppléments nutritionnels et les collations.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des produits à base de teff au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 sont des facteurs tels que la demande croissante d’aliments biologiques, certifiés ou riches à haute teneur nutritionnelle ou bénéfiques pour la santé, ainsi que l’augmentation des niveaux de revenu. En dehors de cela, la population civile croissante dans les sociétés à revenu élevé des pays développés et émergents est un autre facteur important déterminant la croissance du marché des produits à base de teff.

De plus, à mesure que les niveaux de revenus augmentent, que l’intérêt des consommateurs pour les produits sains augmente et que les principaux acteurs investissent dans les activités de recherche et développement et les avancées technologiques, les consommateurs sont prêts à payer plus pour ces aliments aux propriétés nutritionnelles essentielles. Les méthodes agricoles apporteront en outre diverses opportunités lucratives au marché des produits à base de teff au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. D’autre part, des réglementations gouvernementales strictes liées à l’approbation des produits à base de teff peuvent également poser un défi important au taux de croissance du marché. .

Étendue du marché mondial des produits Teff et taille du marché

En fonction du type de produit, le marché des produits à base de teff est segmenté en produits de boulangerie, céréales pour petit-déjeuner, soupes et sauces, farines, collations, barres nutritionnelles et autres. Les produits de boulangerie sont subdivisés en pains, biscuits et biscuits, gâteaux, etc.

En fonction du type, le marché des produits à base de teff est segmenté en produits biologiques et inorganiques ou conventionnels.

Sur la base du canal de distribution, le marché des produits à base de teff est segmenté en détaillants en magasin et en détaillants en ligne. Les détaillants en magasin sont subdivisés en supermarchés ou hypermarchés, dépanneurs, épiceries et magasins spécialisés.

Analyse par pays du marché Produits Teff

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits Teff incluent les États-Unis, le Canada, l’Amérique du Nord, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, certaines parties de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, certaines parties de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Reste de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des produits à base de teff et continuera de prospérer avec la tendance dominante au cours de la période de prévision en raison de la présence de stocks de teff sous des formes nutritives et naturelles et de la présence de plusieurs acteurs clés dans la région au cours de la période de prévision. De 2022 à 2029. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative en raison de la consommation croissante de grains de teff dans la région.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des produits Teff

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des produits Teff sont:

Bob’s Red Mill Natural Foods,Tobia Teff,THE TEFF COMPANY,milletsplace,Conagra Brands Inc.,ILOVEGRAIN,PROBIOS SpA,CERES ORGANICS,AGT Food and Ingredients,Mama Fresh,Icon Foods International,Amandin,Agritalia Srl 和 SHILOH FARMS 等其他。

