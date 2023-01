Le marché des produits de soins intimes féminins devrait croître à un TCAC de 3,50 % jusqu’en 2028.

La taille du marché des produits de soins intimes féminins devrait croître à un TCAC de 3,50 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des produits de soins intimes féminins analyse la croissance actuellement tirée par la pénétration croissante de certains produits de soins intimes , notamment dans les économies émergentes.

Un produit de soin féminin est un type de produit de soin personnel qui est utilisé régulièrement pour maintenir l’hygiène de la zone intime. Ces produits sont très utiles car la zone privée peut provoquer une infection et une irritation si elle n’est pas traitée.

La sensibilisation accrue à la santé et à l’hygiène des femmes est l’un des principaux facteurs qui devraient stimuler le taux de croissance du marché des produits de soins intimes féminins. En outre, l’augmentation du niveau de vie due à l’augmentation du revenu disponible et à l’évolution rapide du mode de vie des femmes devrait alimenter la croissance du marché des produits de soins intimes féminins au cours de la période de prévision 2021-2028. .

Étendue du marché et taille du marché mondial des produits de soins intimes féminins

Le marché des produits de soins intimes féminins est segmenté en fonction du type de produit, du groupe d’âge, de l’utilisateur et du canal de distribution. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Selon le type de produit, le marché des produits de soins intimes féminins est segmenté en lavages intimes, eye-liners, huiles , masques, hydratants et crèmes, épilation, gels, mousses, gommages, mousses, sprays, brumes, appareils électroniques et autres. L’épilation a été subdivisée en rasoirs, cires, produits dépilatoires et lingettes humides.

Par tranche d’âge, le marché des produits de soins intimes féminins est segmenté en 12-19 ans, 20-25 ans, 26-40 ans, 41-50 ans et 51 ans et plus.

Selon les utilisateurs, le marché des produits de soins intimes féminins est segmenté en femmes avec enfants et femmes sans enfants.

Analyse par pays du marché des produits de soins intimes féminins

Le marché des produits de soins intimes féminins et la taille du marché sont analysés, les informations sur le volume sont fournies par les pays mentionnés ci-dessus, le type de produit, le groupe d’âge, l’utilisateur et le canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits de soins intimes féminins comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, Japon. Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) AS part Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché des produits de soins intimes féminins en raison de la disponibilité des produits de soins intimes féminins et de la popularité croissante des lingettes, des produits d’épilation, des crèmes pour le corps et le visage et des lotions intimes dans les pays émergents. La région Asie-Pacifique devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la disponibilité de produits de soins intimes abordables dans les économies émergentes.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Produits de soins intimes féminins

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des produits de soins intimes féminins sont:

PROCTER & GAMBLE, Johnson & Johnson Services Company, Unicharm Corporation, KCWW, Edgewell Personal Care, Elif Kozmetik, Nölken Hygiene Products GmbH, ZETA FARMACEUTICI SPA, Emilia Personal Care Inc., The Himalaya Drug Company, Ciaga, TZMO SA, Kao Corporation, Sanofi, Pvt. de cuidado personal húmedo y seco. Ltd., Ontex BV, Glenmark Pharmaceuticals Limited, Inlife Pharma Pvt. Ltd., The Boots Company PLC et Unilever.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

