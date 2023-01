Le marché des produits de soins de la peau enregistrera un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché des produits de soins de la peau était évalué à 163,25 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 247,51 millions de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,10 % sur la période prévue 2022-2029.

Préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge, le rapport de marché comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production et du comportement des consommateurs.

Les produits de soins de la peau ont été utilisés dans la reconstitution régulière des cellules mortes de la peau chez les personnes du monde entier. Ces produits sont connus pour lutter contre les signes du vieillissement tels que les ridules, les imperfections et les rides tout en préservant la santé de la peau.

Définition du marché mondial des produits de soins de la peau

Les produits de soins de la peau font référence au type de produits utilisés pour améliorer et maintenir l’apparence de la peau humaine. Une large gamme de produits est disponible pour les consommateurs, y compris des toners, des huiles et des sérums, des nettoyants, des lotions pour le corps et des crèmes contenant des acides bêta-hydroxy, du rétinol et des acides alpha-hydroxy comme certains de leurs ingrédients clés.

Dynamique du marché des produits de soins de la peau

Cette section approfondit la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

chauffeur

Expansion du secteur du commerce électronique

L’expansion rapide du secteur du commerce électronique en raison de l’urbanisation croissante est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des produits de soin de la peau.

demande de produits différents

La demande croissante de divers produits tels que les crèmes pour le visage, les écrans solaires et les lotions pour le corps en raison de la sensibilisation accrue à la beauté de la population accélère la croissance du marché.

Opportunités

En outre, la tendance croissante aux produits de soins de la peau à base d’ingrédients naturels offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, l’augmentation des investissements dans la R&D des produits élargira davantage le marché.

Portée et taille du marché du marché mondial des produits de soins de la peau

Écrit

soins du visage

soin des lèvres

canal de distribution

Magasins de détail spécialisés

Supermarchés/Hypermarchés

dépanneurs

Autres canaux de distribution

utilisateur final

Homme

Femme

Unisexe

Analyse du marché régional des produits de soins de la peau / Insights

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits de soin de la peau sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des soins de la peau en raison de l’expansion de l’industrie chimique et d’un soutien réglementaire favorable dans la région.

Une croissance significative est prévue pour l’Amérique du Nord au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la demande croissante des consommateurs pour des solutions de soins de la peau spécifiques dans la région.

Méthodologie de recherche : marché mondial des produits de soins de la peau

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles de marché cohérents et statistiques. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour plus d’informations, demandez un appel d’analyste ou déposez votre demande.

La principale méthode de recherche employée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’extraction des données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (experts de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données comprennent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de la participation mondiale par rapport à la région et la participation des fournisseurs.

