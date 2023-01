Le marché des produits de soins de la peau devrait croître à un TCAC de 5,10 % entre 2022 et 2029 De plus, la tendance à la hausse des produits de soins de la peau à base d'ingrédients naturels présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029. De plus, la forte augmentation des investissements dans la R&D des produits élargira davantage le marché.

Le marché des produits de soins de la peau était évalué à 163,25 millions USD en 2021 et devrait atteindre 247,51 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,10 % de 2022 à 2029 .

Des recherches approfondies d’experts, des analyses d’importation et d’exportation, des analyses de prix, des analyses de consommation de production et du comportement des consommateurs par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge sont toutes incluses dans l’étude de marché.

Partout dans le monde, les gens utilisent des produits de soins de la peau pour remplacer régulièrement les cellules vieillissantes de la peau. Ces crèmes sont connues pour prévenir les rides, les taches de vieillesse et les ridules tout en maintenant une peau saine.

Définition du marché mondial des soins de la peau

Les produits de soins de la peau font référence aux types de produits utilisés pour améliorer et maintenir l’apparence de la peau humaine. Offre aux consommateurs une large gamme de produits, notamment des toners, des huiles et des sérums, des nettoyants, des lotions pour le corps et des crèmes contenant des acides bêta-hydroxy, du rétinol et des acides alpha-hydroxy comme ingrédients clés.

Dynamique du marché des soins de la peau

Cette section traite de la compréhension des moteurs, des forces, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

chauffeur

Expansion du domaine du commerce électronique

L’expansion rapide du secteur du commerce électronique en raison de l’urbanisation croissante est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des produits de soins de la peau.

demande de divers produits

La demande croissante de divers produits tels que les crèmes pour le visage, les écrans solaires et les lotions pour le corps en raison de la sensibilisation croissante à la beauté au sein de la population a accéléré la croissance du marché.

Chance

De plus, la tendance à la hausse des produits de soins de la peau à base d’ingrédients naturels présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029. De plus, la forte augmentation des investissements dans la R&D des produits élargira davantage le marché.

Portée du marché mondial des produits de soins de la peau et taille du marché

Types de

soins du visage

soin des lèvres

canal de distribution

magasin de détail spécialisé

Supermarché/Hypermarché

épicerie

autres canaux de distribution

utilisateur final

Masculin

Femme

Unisexe

Analyse régionale / aperçu du marché des produits de soins de la peau

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins de la peau comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des produits de soin de la peau en raison de l’expansion de l’industrie chimique et d’un soutien réglementaire favorable dans la région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la demande croissante de solutions de soins de la peau spécifiques parmi les consommateurs de la région.

Méthodologie de recherche: marché mondial des produits de soin de la peau

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence ont été effectuées à l’aide d’un module de collecte de données avec un échantillon de grande taille. Analyser et estimer les données du marché à l’aide de statistiques de marché et de modèles cohérents. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également des facteurs de succès majeurs dans le rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la vérification primaire (expert de l’industrie). En outre, le modèle de données comprend une grille de localisation des fournisseurs, une analyse de la chronologie du marché, une vue d’ensemble et un guide du marché, une grille de localisation de l’entreprise, une analyse de la part de marché de l’entreprise, des mesures, une analyse globale par rapport à régionale et une analyse de la part des fournisseurs.

