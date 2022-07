Le marché des produits de prévention de la chute des cheveux d’une valeur de 31 524,52 millions USD d’ici 2028 | Recherche exclusive par The Insight Partners | Croissance, revenus et opportunités

La taille du marché des produits de prévention de la chute des cheveux était évaluée à 23 599,87 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 31 524,52 millions de dollars américains d’ici 2028. Il devrait croître à un TCAC de 4,2 % de 2021 à 2028.

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévision du marché des produits de prévention de la chute des cheveux jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de produit (shampoings et revitalisants, huiles, sérums et autres), catégorie (naturel et biologique et conventionnel) , utilisateur final (hommes, femmes et unisexe) et canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres) », la taille du marché des produits de prévention de la chute des cheveux était évaluée à 23 599,87 millions de dollars américains en 2021 et est projetée pour atteindre 31 524,52 millions de dollars d’ici 2028. Il devrait croître à un TCAC de 4,2 % de 2021 à 2028.

Le sérum capillaire est un produit liquide composé de silicones qui fournit une couche protectrice sur la fibre capillaire et aide au lissage. Cette couche lisse réfléchit alors la lumière, ce qui donne aux cheveux un fini brillant et non gras. Les sérums protègent les cheveux des dommages causés par la chaleur et aident à masquer les pointes fourchues. Le sérum adapté au type de cheveux peut gérer de multiples préoccupations, du lissage des cheveux, de l’ajout de brillance et du démêlage à la réparation des dommages et à la protection contre la pollution. Une perception commune selon laquelle des cheveux sains représentent une apparence de jeunesse est considérée comme l’un des facteurs influents à l’origine de la demande de sérum capillaire. C’est l’un des produits de soins capillaires qui gagne du terrain auprès des clients.

Selon Garnier LLC, les masques de traitement capillaire sont des revitalisants capillaires très puissants. Ils profitent aux utilisateurs en nourrissant et en renforçant les cheveux. La société propose un masque capillaire pour les cheveux abîmés, les cheveux secs et les cheveux colorés. Ces sérums et masques capillaires ciblés sont spécialement formulés avec différents ingrédients à des fins différentes. De plus, la disponibilité de produits contenant des ingrédients spécifiques tels que l’huile d’argan, l’extrait de canneberge, l’huile d’avocat, les extraits de beurre de karité et l’extrait de noix de coco, associée à la prise de conscience de leurs avantages, stimule la demande de sérums capillaires. De plus, en avril 2022, OLAPLEX a lancé le sérum capillaire nourrissant No.9 Bond Protector. Ainsi, la disponibilité de produits ciblés est le moteur de la croissance du marché des produits de prévention de la chute des cheveux.

Church & Dwight, Inc. ; Essentiels de la forêt ; Kao Corporation ; L’oréal SA ; Groupe Pierre Fabre ; Procter & Gamble; Shiseido Co., Ltd ; Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd ; Unilever ; et Aveda Corp. figurent parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des produits de prévention de la chute des cheveux.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance du marché des produits de prévention de la chute des cheveux

Selon le communiqué de presse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 2 mars 2022, la pandémie de COVID-19 a déclenché une augmentation de 25 % de l’anxiété et de la dépression dans le monde. Les principales raisons de l’augmentation du stress pourraient être les restrictions sociales et les mesures de quarantaine. L’augmentation du stress était directement liée aux contraintes sur la capacité des gens à travailler et à l’incapacité de rechercher le soutien de leurs proches et de s’engager dans leurs communautés. De plus, peur de l’infection, de la solitude, de la souffrance et de la mort ; chagrin après avoir perdu des proches; et les inquiétudes concernant les conditions financières ont été notées comme des facteurs de stress menant à l’anxiété et à la dépression. Les estimations de la dernière étude sur la charge mondiale de morbidité ont révélé que la pandémie a eu un impact sur la santé mentale des jeunes. Il montre également que les personnes ayant des problèmes de santé physique préexistants, tels que l’asthme, le cancer, les maladies cardiaques, l’anxiété et la dépression ont été encore plus affectées par rapport aux personnes sans conditions préexistantes. Ces facteurs, associés à la peur de la pandémie, ont entraîné une augmentation des niveaux de stress parmi la population de tous les groupes d’âge. Une augmentation du stress due à divers facteurs mentionnés ci-dessus a entraîné des problèmes liés aux cheveux, ce qui a eu un impact positif sur la demande de produits de prévention de la chute des cheveux à travers le monde.

Répartition du marché des produits de prévention de la chute des cheveux – par région

Le rapport segmente le marché des produits de prévention de la chute des cheveux comme suit :

En fonction du type de produit, le marché des produits de prévention de la chute des cheveux est segmenté en shampooings et revitalisants, huiles, sérums et autres. Basé sur la catégorie, le marché est segmenté en naturel et biologique et conventionnel. Basé sur l’utilisateur final, le marché des produits de prévention de la chute des cheveux est segmenté en hommes, femmes et unisexes. En termes de canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres. Sur la base de la géographie, le marché des produits de prévention de la chute des cheveux est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud et centrale (SAM).

Segmentation du marché des produits de prévention de la chute des cheveux par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Table des matières:

INTRODUCTION

POINTS CLÉS À RETENIR

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PAYSAGE DU MARCHÉ DES PRODUITS DE PRÉVENTION DE LA CHUTE DES CHEVEUX

MARCHÉ DES PRODUITS DE PRÉVENTION DE LA CHUTE DE CHEVEUX – DYNAMIQUES CLÉS DU MARCHÉ

MARCHÉ DES PRODUITS DE PRÉVENTION DE LA CHUTE DES CHEVEUX – ANALYSE DU MARCHÉ MONDIAL

MARCHÉ DES PRODUITS DE PRÉVENTION DE LA CHUTE DE CHEVEUX – CHIFFRE D’AFFAIRES ET PRÉVISIONS JUSQU’À 2028 – CANAL DE DISTRIBUTION

CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ DES PRODUITS DE PRÉVENTION DE LA CHUTE DES CHEVEUX ET PRÉVISIONS JUSQU’À 2028 – ANALYSE GÉOGRAPHIQUE

PAYSAGE DE L’INDUSTRIE

MARCHÉ DES PRODUITS DE PRÉVENTION DE LA CHUTE DE CHEVEUX, PROFILS DES ENTREPRISES CLÉS

ANNEXE

