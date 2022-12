Le marché des produits de nouvelle génération devrait croître à un taux de croissance de 30,5 % jusqu’en 2028

Le marché des produits de nouvelle génération devrait croître à un taux de croissance de 30,5 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des produits de nouvelle génération analyse la croissance qui s’accélère actuellement en raison des progrès des plates-formes de produits de nouvelle génération.

Les produits de nouvelle génération sont une technologie où des millions et des milliards de brins d’ADN peuvent être séquencés grâce à une parallélisation massive. Cette méthode est également connue sous le nom de séquençage à grande quantité. Les produits de nouvelle génération minimisent le besoin de méthodes de clonage de fragments utilisées dans le séquençage Sanger des génomes.

Des facteurs tels que les développements des plateformes de produits de nouvelle génération, ISEQ, ION Gene Studio S5, la baisse des coûts, la réglementation improvisée et le scénario de remboursement des tests de diagnostic basés sur des produits de nouvelle génération, les contraintes budgétaires des utilisateurs finaux dans les pays émergents sont les facteurs devrait être la croissance du marché des produits de nouvelle génération dans les années à venir.

Étendue du marché et taille du marché des produits de nouvelle génération

Le marché des produits de nouvelle génération est segmenté par produit, technologie, application et utilisateur final. La croissance entre les différents segments vous aidera à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance susceptibles de prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour identifier les principaux domaines d’application et les différences dans vos marchés cibles.

Basé sur le produit, le marché des produits de nouvelle génération est segmenté en produits et services, consommables et plates-formes. Les produits et services sont en outre divisés en préparation de bibliothèque et enrichissement cible et contrôle de la qualité. Les consommables sont ensuite divisés en Illumine, Thermo Fisher Scientific, Pacific Life Sciences, Platform Services, Sequencing Services, Bioinformatics.

Basé sur la technologie, le marché des produits de nouvelle génération est segmenté en séquençage par synthèse, séquençage des semi-conducteurs ioniques, séquençage de molécules uniques en temps réel, séquençage des nanopores et autres technologies de séquençage.

Sur la base des applications, le marché des produits de nouvelle génération est segmenté en diagnostic, découverte de médicaments, recherche agricole et animale et autres applications.

Analyse au niveau national du marché Produits de nouvelle génération

Le marché des produits de nouvelle génération est analysé et des informations sur la taille et le volume du marché sont fournies par pays, produit, technologie, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits de nouvelle génération sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des produits de nouvelle génération en raison de l’existence de plusieurs laboratoires cliniques utilisant des produits de nouvelle génération pour fournir les services de tests génétiques. En outre, la croissance et l’introduction de nouveaux produits par des entreprises clés alimenteront davantage la croissance du marché des produits de nouvelle génération dans la région au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative des produits de nouvelle génération en raison de la présence d’entreprises locales. Facteurs qui devraient encore propulser la croissance du marché des produits de nouvelle génération dans la région au cours de la période de prévision.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des produits de nouvelle génération

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des produits de nouvelle génération sont:

Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., BGI Group, PerkinElmer Inc., Macrogen, Hamilton Company, Lucigen, Intrexon Bioinformatics GmbH, Partek Incorporated, DNASTAR, Inc., DNAnexus, SciGenom Labs Pvt. Ltd., GENEWIZ, Takara Bio Inc., Eurofins Scientific, 10x Genomics, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Becton Dickinson and Company, Danaher, Lexogen GmbH, Tecan Trading AG, Zymo Research, Oxford Nanopore Technologies, Agilent Technologies, Inc. ., QIAGEN., entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

