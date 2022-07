Le marché des produits de comblement cutané est en croissance avec un TCAC de 10,4 % et devrait atteindre 5 273,97 millions USD d’ici 2028

Après avoir effectué une étude de marché approfondie et de grande envergure, les informations pertinentes sont formulées dans le rapport significatif sur le marché mondial des produits de comblement dermique, qui aide à atteindre les objectifs commerciaux. Pour ajouter de la crédibilité à certaines des conclusions, en particulier pour les conclusions anecdotiques, le format d’un tableau et d’un graphique a été utilisé dans le rapport. Lorsque les tableaux et les graphiques sont faciles à lire et à comprendre, ils constituent la pierre angulaire des documents d’étude de marché. Des données visuelles ou des images sont également utilisées dans le rapport à grande échelle sur le marché mondial des produits de comblement cutané, ce qui aide à articuler visuellement quelque chose et à garder les lecteurs intéressés et engagés.

Le marché mondial des produits de comblement cutané devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 5 273,97 USD. millions d’ici 2028 contre 2 162,69 millions USD en 2020. La sensibilisation croissante aux procédures cosmétiques, la prévalence croissante des traumatismes des tissus mous du visage et une recherche et un développement solides dans les produits de comblement cutané sont les facteurs de croissance du marché.

Demander un exemple de copie du rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-dermal-fillers-market

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Suneva Medical

Teoxane SA

Croma-Pharma GmbH

FILLMED

Sinclair Pharma (une filiale de Huadong Medicine)

Revance

BIOXIS Pharmaceuticals

BioPlus Co., Ltd.

Zhejiang Jingjia Medical Technology Co., Ltd.

Galderma Laboratories, LP

Allergan (une filiale d’Abbvie Inc.)

Merz North America, Inc (une filiale de Merz Pharma)

Prollenium Medical Technologies

Contura International Ltd.

HUMEDIX (une filiale de HUONS GLOBAL)

Shanghai Reyoungel Medical Technology Company Limited

Aperçu du marché mondial des produits de comblement cutané :

Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial des produits de comblement dermique dans la région nord-américaine détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché Allergan (une filiale d’Abbvie Inc.), représente une part de marché estimée à 33,20 %. La société a été continuellement impliquée dans le développement de nouveaux produits pour augmenter son portefeuille de produits de comblement dermique.

Les produits de comblement cutané sont des substances conçues pour être injectées dans la peau pour ajouter de la plénitude et du volume. Les substances utilisées dans les produits de comblement cutané comprennent l’hydroxyapatite de calcium (un composé de type minéral présent dans les os), l’acide hyaluronique, le polyalkylimide, l’acide polylactique, les microsphères de polyméthyl-méthacrylate (PMMA). Les produits de comblement peuvent être classés selon plusieurs critères, notamment le derme profond, la profondeur d’implantation (niveaux superficiel moyen et supérieur, et sous-cutané) ; longévité de la correction (temporaire et permanente) ; l’allergénicité, la composition de l’agent (allogreffes, semi/entièrement synthétiques, xénogreffes ou autologues). En outre, l’un des critères est le comportement stimulant (processus physiologiques de prolifération tissulaire endogène) par rapport aux charges de remplacement (effet de remplacement de l’espace).

La demande croissante de procédures anti-âge devrait augmenter la demande pour le marché mondial des produits de comblement cutané. Le coût élevé des produits de comblement cutané entrave la croissance du marché. L’avancement des nouveaux produits de comblement dermique constitue une opportunité pour le marché mondial des produits de comblement dermique. L’augmentation des effets secondaires des produits de comblement est l’un des défis du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Allergan (une filiale d’Abbvie Inc.) et Galderma Laboratories, LP, et Merz North America, Inc. (une filiale de Merz Pharma) ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché nord-américain des produits de comblement dermique. Les leaders du marché ciblent l’Allemagne et le Royaume-Uni comme leurs prochaines poches de revenus pour 2021.

Le marché mondial des produits de comblement dermique devient chaque année plus compétitif, avec des sociétés telles qu’Allergan (une filiale d’Abbvie Inc.), Galderma Laboratories, LP et Merz North America, Inc. (une filiale de Merz Pharma) sont les leaders du marché pour produits de comblement dermique. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial des produits de comblement dermique.

Pour plus d’analyses sur le marché mondial des produits de comblement dermique, demandez un briefing avec nos analystes https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-dermal-fillers-market

Évolution du marché du marché mondial des produits de comblement cutané

En octobre 2019, Galderma Laboratories, LP, un leader mondial de la santé de la peau axé sur le développement d’approches cosmétiques créatives, a continué d’investir massivement dans des produits et des tests qui améliorent le domaine de la beauté, avec sept nouvelles études cliniques récemment lancées. Nous sommes confiants dans notre investissement continu dans la recherche et le développement et nous sommes impatients de partager les résultats pertinents de plusieurs études cliniques faisant la promotion de notre portefeuille esthétique lors de la réunion ASDS, où la feuille de route du produit est définie pour fournir des innovations esthétiques pour répondre aux besoins croissants des patients et aider à stimuler les affaires. croissance. Cette étude clinique sera un pas de plus vers l’approbation d’un plus grand nombre de produits au cours de la période de prévision

En septembre 2019, Merz Pharma et oncotic ont réalisé des investissements majeurs dans Dessau BioPharmaPark pour ouvrir un nouveau site de remplissage dermique. Cela augmentera la capacité de production de produit de comblement dermique et permettra à l’entreprise de répondre à la demande de produit de comblement dermique sur le marché et contribuera aux revenus de l’entreprise au cours de l’année à venir.

Portée du marché mondial des remplisseurs cutanés et taille du marché

Le marché mondial des produits de comblement cutané est segmenté en fonction du type, du type de produit, du type de matériau, du type de médicament, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial des produits de comblement dermique est segmenté en produit de comblement dermique semi-permanent, produit de comblement dermique permanent. En 2021, le segment des produits de comblement cutané semi-permanents devrait dominer le marché. Ils sont principalement utilisés dans les zones d’application d’amélioration de la ligne du visage, des rides et des lèvres, avec moins d’effets secondaires et des propriétés bio-absorbantes durables.

Sur la base du type de produit, le marché mondial des produits de comblement cutané est segmenté en produits de comblement cutané biodégradables et en produits de comblement cutané non biodégradables. En 2021, le segment des produits de comblement biodégradables devrait dominer le marché, car ceux-ci sont davantage préférés aux produits de comblement non biodégradables en raison de problèmes de sécurité. Si des complications surviennent après l’administration de l’injection biodégradable, celles-ci disparaîtront spontanément.

Sur la base du type de matériau, le marché mondial des charges dermiques est segmenté en charges dermiques naturelles et en charges dermiques synthétiques. En 2021, le segment des produits de comblement cutanés naturels devrait dominer le marché des produits de comblement cutané en raison de leur grande compatibilité avec le corps humain, de leurs possibilités mineures de réaction allergique et d’effets secondaires qui peuvent être facilement éliminés après les procédures d’élimination des produits de comblement.

Sur la base du type de médicament, le marché mondial des produits de comblement dermique est segmenté en marque, générique. En 2021, le segment de marque domine le marché des produits de comblement cutané, car des marchés extrêmement concurrentiels empêchent le développement de la version générique des médicaments et les médecins prescrivent les médicaments de marque en raison des incitations élevées du produit. Pour ces raisons, les médicaments de marque se développent et dominent le marché.

Sur la base de l’application, le marché mondial des produits de comblement cutané est segmenté en correction de la ligne du visage, lifting, traitement des cicatrices, amélioration des lèvres, rides, relâchement cutané, rhinoplastie, dépression des joues, dentisterie, chirurgie reconstructive, restauration esthétique, autres. En 2021, le segment de la correction des rides du visage devrait dominer le marché des produits de comblement cutané en raison d’un volume de traitement plus élevé que les autres applications. De plus, la prise de conscience croissante des avantages du produit de comblement dermique et l’augmentation des dépenses de santé pour une procédure esthétique non chirurgicale stimulent également la demande de produit de comblement dermique au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des produits de comblement dermique est segmenté en cliniques de dermatologie, centres de chirurgie ambulatoire, hôpitaux et autres. En 2021, le segment des cliniques de dermatologie devrait dominer le marché, car des procédures esthétiques redondantes sont effectuées dans les cliniques de dermatologie. De plus, un nombre croissant de cliniques spécialisées en dermatologie dans les pays en développement augmentent également le volume du processus, entraînant la croissance du marché.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des produits de comblement dermique est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies et pharmacies en ligne. En 2021, le segment des pharmacies devrait dominer le marché en raison de sa facilité d’accès par rapport aux autres canaux de distribution. Davantage de médicaments peuvent être achetés sous forme directe et en vrac.

Ce rapport sur le marché mondial des produits de comblement dermique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief ; notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dermal-fillers-market

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial des produits de comblement dermique jusqu’en 2028

Taille du marché mondial des produits de comblement

dermique : cadre réglementaire et modifications

des produits de comblement dermique Part de marché mondiale des produits de comblement dermique dans différentes régions

Développements récents des produits de comblement dermique pour les concurrents

du

marché

Table des matières:

1. INTRODUCTION

2 SEGMENTATION DU MARCHÉ

3 RÉSUMÉ ANALYTIQUE

4 PERSPECTIVES PREMIUM

5 INFORMATIONS SUR LES REMPLISSAGES CORPORELS

6 PAYSAGE RÉGLEMENTAIRE

7 APERÇU DU MARCHÉ

8 IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES

9 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR TYPE

10 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR TYPE DE PRODUIT

11 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR APPLICATION

12 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR TYPE DE MATÉRIEL

13 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR TYPE DE MÉDICAMENT

14 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR UTILISATEUR FINAL

15 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR CANAL DE DISTRIBUTION

16 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR RÉGION

17 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES: PAYSAGE DE L’ENTREPRISE

18 ANALYSE SWOT

19 PROFIL DE L’ENTREPRISE

20 QUESTIONNAIRES

21 RAPPORTS CONNEXES

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-dermal-fillers-market

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial et régional. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter et de la matrice d’Ansoff. En outre, l’impact de Covid-19 sur le marché est également présenté dans le rapport.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel propriétaire de l’analyste.

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-dermal-fillers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-dermal-fillers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-dermatology-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-dermal-fillers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-dermal-fillers-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.