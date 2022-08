Le marché des produits de comblement cutané au Moyen-Orient et en Afrique a grimpé à 6,59 milliards USD et devrait connaître un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le but des produits de comblement cutané est de donner du volume et de la plénitude à la peau par injection. Une substance semblable à un minéral trouvée dans les os appelée hydroxyapatite de calcium, acide hyaluronique , polyalkylimide, acide polylactique et microsphères de polyméthacrylate de méthyle font partie des ingrédients utilisés dans les produits de comblement cutané (PMMA). Les produits de comblement cutané peuvent être classés en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment la profondeur d’implantation (derme profond), la longévité de la correction (temporaire et permanente), l’allergénicité et la composition de l’agent (allogreffes, semi/entièrement synthétiques, xénogreffes ou autologues).

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits de comblement dermique, qui était de 4,04 milliards USD en 2021, monterait en flèche pour atteindre 6,59 milliards USD d’ici 2029, et devrait connaître un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus de des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché Data Bridge Market comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Dynamique du marché des produits de comblement dermique au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteurs

Le besoin accru de thérapies esthétiques

Les propriétés hydratantes et viscoélastiques, ainsi que sa faible toxicité, sont indiquées lorsqu’il existe un besoin accru de thérapies anti-âge mini-invasives. Le besoin d’une peau impeccable et d’apparence plus jeune grâce à des procédures de dermatologie esthétique non invasives et ambulatoires devrait stimuler le marché des produits de comblement dermique. De plus, l’industrie devrait bénéficier d’une augmentation du tourisme médical pour diverses procédures esthétiques.

La demande de soins du visage mini-invasifs augmente

Au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, l’adaptation des produits cosmétiques devrait favoriser la croissance du marché. En outre, le vieillissement de la population et les progrès des techniques chirurgicales à base d’acide hyaluronique, telles que l’utilisation des ultrasons pour améliorer l’efficacité du traitement, devraient conduire à l’adaptation des produits. De plus, une augmentation du nombre de procédures cosmétiques effectuées dans le monde devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante de produits de comblement invasifs

Un nombre croissant de cliniques de dermatologie à travers le monde dans diverses régions a également contribué à l’expansion du marché. Un autre facteur influençant le marché du produit de comblement dermique est l’avancement de la technologie d’injection du produit de comblement dans la peau, ainsi que l’augmentation du revenu disponible des clients, qu’ils peuvent désormais consacrer aux procédures de produit de comblement dermique. Cela permet également au marché des produits de comblement dermique de croître de manière significative à l’avenir.

Opportunités

La demande croissante d’injections invasives de produits de comblement dermique pour éliminer les rides de la peau et lui donner un aspect plus jeune stimule le marché des produits de comblement dermique. L’expansion du marché est également due à une augmentation du nombre de cliniques de dermatologie dans diverses parties du monde. Un autre facteur qui stimule le marché des produits de comblement cutané est l’avancement de la technologie d’injection du produit de comblement dans la peau, qui a coïncidé avec une augmentation du revenu disponible des consommateurs, leur permettant d’investir dans des procédures utilisant des produits de comblement cutané. En conséquence, le marché des produits de comblement dermique devrait augmenter à un rythme rapide à l’avenir.

Portée du marché des produits de comblement cutané au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des produits de comblement cutané est segmenté en fonction du type, du type de produit, du type de matériau, du type de médicament, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Écrire

produit de comblement dermique semi-permanent

produit de comblement permanent

type de produit

produits de comblement biodégradables

Produits de comblement cutané non biodégradables

Type de materiel

produits de comblement dermiques naturels

Produits de comblement synthétiques

type de drogue

de marque

Générique

Demande

Correction des rides du visage

les rides

lifting

rehaussement des lèvres

traitement des cicatrices

rhinoplastie

peau lâche

dépression des joues

odontologie

Chirurgie reconstructrice

Restauration Esthétique

Les autres

Utilisateur final

Cliniques de dermatologie

Centres de chirurgie ambulatoire

hôpitaux

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie

pharmacie de détail

pharmacies en ligne

Analyse/perspectives du marché régional des produits de comblement dermique au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des produits de comblement cutané est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, type, type de produit, type de matériau, type de médicament, application, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits de comblement cutané sont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA). L’Afrique du Sud domine le marché du produit de comblement dermique au Moyen-Orient et en Afrique en raison du volume accru de procédures de remplacement et d’amélioration dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Produits de comblement dermique au Moyen-Orient et en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché des produits de comblement dermique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché des produits de comblement dermique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits de comblement dermique sont :

Abbott (États-Unis)

Danher (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)

Siemens (Allemagne)

Groupe ELI Tech (France)

HORIBA, Ltd. (Japon)

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd (Chine)

Randox Laboratories Ltd. (Royaume-Uni)

Ortho Clinical Diagnostics (États-Unis)

Nova biomédicale (États-Unis)

Sysmex Corporation (Japon)

Biological Systems Diagnostics Ltd (Inde)

DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Allemagne)

Endress Hauser Management AG (Suiza)

Diatron (Hongrie)

SFRI. (France)

EKF Medical Corporation (Royaume-Uni)

