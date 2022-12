Le marché des produits de coiffure affichera une croissance remarquable d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

Marché mondial des produits de coiffure, par produit ( gel capillaire, mousse capillaire, laque pour cheveux, crèmes et cires coiffantes, spray coiffant, autres), canal de distribution (clubs-entrepôts, dépanneurs, détaillants spécialisés, supermarchés et hypermarchés, magasins de variétés, vente au détail en ligne, Grands magasins, autres), – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

De nouvelles normes de beauté ont été établies à la suite de l’essor massif des médias sociaux au cours des deux dernières décennies. Et l’intensité du changement est si intense que tout ce qui n’est pas parfait rend les téléspectateurs mal à l’aise. Un examen plus approfondi d’Instagram révèle que la plupart des images ont non seulement de superbes coiffures et une peau impeccable, mais aussi une odeur de filtres et l’utilisation d’applications de beauté. Ce passage à une nouvelle vie normale et parallèle de la génération Y sur les réseaux sociaux entraîne une augmentation massive du marché mondial des produits coiffants.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits coiffants qui a augmenté à une valeur de 21,29 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 29,88 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,33% au cours de la période de prévision 2022-2029 . En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de la production et le comportement des consommateurs.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (Gel coiffant, Mousse coiffante, Laque coiffante, Crèmes et cires coiffantes, Spray coiffant, Autres), Canal de distribution (Clubs-entrepôts, Magasins de proximité, Détaillants spécialisés, Supermarchés et Hypermarchés, Magasins variés, Vente au détail en ligne, Grands magasins, Autres), Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts L’oreal SA (France), Revlon, Inc. (États-Unis), Coty, Inc. (Royaume-Uni), Indus Valley (Inde), Combe Incorporated (États-Unis), Hoyu Co. , Ltd (Japon), John Paul Mitchell Systems (États-Unis), Cover Your Grey (États-Unis), Kao Corporation (Japon) et NATULIQUE ApS (Danemark) Puig (Espagne), Coty Inc. (États-Unis), Kao Corporation (Japon), The Estée Lauder Companies Inc. (États-Unis) , Oriflame Cosmetics AG (Suisse), KOSÉ Corporation (Japon), CHANEL (Royaume-Uni) Des opportunités Modification des modes de vie, augmentation du revenu disponible, innovation des produits et activités de marketing stratégique intelligentes

Amélioration des produits et introduction de nouveaux produits innovants

Pour améliorer leur présence numérique globale, les principaux acteurs collaborent avec d’autres sites Web de commerce électronique populaires.

Définition du marché

Les produits coiffants sont des produits de beauté et de soins capillaires qui aident les consommateurs à nourrir et coiffer leurs cheveux. Les temps modernes ont entraîné des avancées technologiques et la naissance de nombreuses offres de produits. Cette large gamme de produits reflète l’intérêt et la popularité de la coiffure et des soins personnels parmi la population mondiale.

Dynamique du marché des produits de coiffure

Conducteurs

L’innovation croissante et l’avancement des produits dans le domaine de la coiffure ainsi qu’un énorme changement dans les tendances mondiales de la mode

Les innovations croissantes influencent les produits de coiffure dans les ingrédients et la technologie, tels que les produits de soins capillaires qui traitent la perte de cheveux, les préparations de produits plus élevées et une augmentation de l’offre de produits de coiffure et de colorants qui représentent l’individualisme au cours des millénaires. Auparavant, les produits de coiffure n’étaient populaires que parmi les clientes. Les hommes sont de plus en plus intéressés par les gels capillaires, les cires, les argiles et autres produits coiffants. Cela est également dû à l’évolution des tendances mondiales de la mode.

La tendance croissante et l’introduction de produits coiffants bio

L’introduction de produits biologiques sur le marché est un autre moteur clé du marché des produits coiffants. De nombreuses personnes craignaient d’utiliser des produits coiffants en raison des nombreux effets secondaires. De nombreuses personnes souffrent également d’une perte de cheveux excessive, ce qui rend difficile l’utilisation de produits coiffants. Le marché mondial des produits coiffants connaît une augmentation exceptionnelle de la demande de produits de soins capillaires biologiques. Les grands acteurs du marché ont introduit une nouvelle gamme de produits bio pour séduire les acheteurs.

Opportunité

Les influenceurs des médias sociaux établissent des normes de beauté sans faille, ce qui a un impact significatif sur leurs abonnés. Il n’est plus à la mode d’afficher des rides, des cernes ou des cheveux moins que parfaits. C’est maintenant un espace où les mauvais jours de cheveux ne sont pas une option, entraînant une croissance significative du marché mondial de la coiffure. L’évolution des modes de vie, l’augmentation du revenu disponible, l’innovation des produits et les activités de marketing stratégique intelligentes ont un impact positif sur le marché des produits coiffants. De plus, l’amélioration des produits et l’introduction de nouveaux produits innovants offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché des produits de coiffage.