Le marché des produits de boulangerie surgelés en Amérique du Nord devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2028: rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché des produits de boulangerie surgelés en Amérique du Nord devrait passer de 6 978,61 millions de dollars américains en 2021 à 9 299,63 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,2 % de 2021 à 2028. La congélation est devenue l’une des méthodes les plus efficaces pour préserver la saveur, la texture et la valeur nutritionnelle des produits de boulangerie sur de longues périodes de stockage. Il combine les avantages des basses températures en termes de prévention du développement microbien, de réduction des réactions chimiques et de retardement des réactions métaboliques cellulaires. Avec les progrès de la technologie de congélation, la méthode de surgélation rapide individuelle (IQF) est devenue une technologie prometteuse pour conserver les produits de boulangerie surgelés pendant de plus longues périodes tout en préservant leurs propriétés sensorielles et physico-chimiques. L’invention, la méthode IQF, est en grande partie responsable des produits de boulangerie surgelés de haute qualité. L’IQF est une technique de congélation qui empêche la formation de gros cristaux de glace dans les aliments. Les gros cristaux de glace peuvent endommager les cellules et les fibres cristallines lors de la congélation conventionnelle, provoquant le dessèchement des produits alimentaires. Les aliments IQF, en revanche, créent de minuscules cristaux de glace qui protègent les fibres du produit alimentaire. La microencapsulation est une technique relativement nouvelle qui peut aider les fabricants à prolonger la durée de conservation et à améliorer la texture de leurs produits de boulangerie surgelés sans gluten.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Produits alimentaires Dawn, Inc.

Europastry, S.A.

Lantmannen Unibake

Grupo Bimbo S.A.B. de CV

Aryzta AG

General Mills, Inc.

Cole’s Quality Foods Inc.

Marques Conagra, Inc.

Associated British Food Plc.

Briggford Foods Corporation

Segmentation du marché des produits de boulangerie surgelés en Amérique du Nord

Marché des produits de boulangerie surgelés en Amérique du Nord – Par type de produit

Pains et petits pains

Pizza et croûte de pizza

Gâteaux et Pâtisseries

Biscuits et Biscuits

Autres

Marché des produits de boulangerie surgelés en Amérique du Nord par catégorie

Sans gluten

Conventionnel

Marché des produits de boulangerie surgelés en Amérique du Nord – Par utilisation finale

Service alimentaire

Vente d’aliments au détail

Marché des produits de boulangerie surgelés en Amérique du Nord – par pays

nous

Canada

Mexique

Les rapports couvrent les développements clés du marché Produits de boulangerie surgelés en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

