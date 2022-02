Le marché des produits de boulangerie surgelés connaîtra une croissance massive d’ici 2028 | Dawn Food Products Inc., EUROPASTRY, Lantmannen Unibake

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Marché des Produits de Boulangerie Congelés » Prévu pour 2028 – Impact du COVID-19 et Analyse Mondiale Par Type de Produit (Pains et Petits pains, Gâteaux et Pâtisseries, Biscuits et Biscuits, et Autres), Catégorie (Sans Gluten et Conventionnel), et Utilisation finale (Restauration et Vente au détail alimentaire) et Géographie, publié par TheInsightPartners, la taille du marché des produits de boulangerie congelés devrait passer de 25,31 milliards de dollars AMÉRICAINS en 2021 à 33,3 milliards de dollars américains d’ici 2028, à un Taux de croissance annuel composé ( TCAC) de 4,0 % pendant la période de prévision.

Le marché des produits de boulangerie surgelés en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La région connaît une croissance économique rapide, une augmentation du nombre d’entreprises manufacturières et une croissance du secteur organisé de la vente au détail et des services, en raison de l’augmentation de la population, de réglementations gouvernementales favorables, de politiques commerciales libérales, de la disponibilité de ressources abondantes et d’installations de main-d’œuvre et de fabrication bon marché. De plus, les habitants de cette région adoptent facilement la culture occidentale, ce qui influence leurs habitudes de consommation et leurs habitudes alimentaires. Le marché des produits de boulangerie surgelés devrait croître de manière significative dans cette région en raison de l’urbanisation rapide, du mode de vie moderne, de l’émergence rapide du secteur des entreprises, des horaires de travail chargés et d’autres facteurs de ce type. Les consommateurs préfèrent les repas prêts à manger pour minimiser le temps et les efforts requis pour cuisiner. Les produits de boulangerie congelés sont des produits de boulangerie prêts à cuire ou à décongeler et à servir, qui nécessitent un temps de préparation et de cuisson minimal. Ainsi, la commodité offerte par les produits de boulangerie surgelés augmente leur popularité parmi les professionnels de la région.

La demande de produits de boulangerie surgelés est en hausse, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les aliments transformés ou les plats cuisinés. De plus, la disponibilité facile des produits de boulangerie congelés a influencé le modèle d’achat des acheteurs qui se préoccupent de la marchandise diététique et a conféré une place ferme aux produits de boulangerie congelés dans la liste des consommables quotidiens. De plus, en raison de la croissance de l’industrie des aliments et des boissons et de l’amélioration des conditions économiques, les consommateurs des régions développées et en développement du monde entier se tournent vers les plats cuisinés. La migration entre les zones rurales et urbaines a également augmenté dans les pays en développement, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de rue, des plats cuisinés et des plats cuisinés. En conséquence, il y a eu une augmentation notable de la consommation d’aliments prêts à manger, ce qui a entraîné une augmentation significative du marché des aliments préparés. En outre, les produits de boulangerie surgelés ont également trouvé une étagère dans les magasins de détail et les supermarchés en raison de la diversification des canaux de distribution. En outre, d’autres facteurs qui stimulent la demande de plats cuisinés comprennent l’évolution de la démographie au travail et un mode de vie occupé. Par conséquent, la demande de produits de boulangerie congelés devrait augmenter en réponse à la demande croissante de plats cuisinés. La demande de plats cuisinés est alimentée par le lancement de produits de boulangerie surgelés à plus longue durée de conservation et par une augmentation de la population active dans le monde entier, ainsi que par une augmentation de la main-d’œuvre féminine. Les consommateurs achètent et stockent des produits de boulangerie surgelés dans leurs horaires chargés et les consomment au besoin.

Marché des Produits de boulangerie congelés 2021-2028 Le rapport de recherche sur l’industrie mondiale explore l’analyse des données historiques ainsi que la taille, la part, la croissance, la demande et les revenus des produits de boulangerie congelés mondiaux et estime la tendance future du marché sur la base de cette étude détaillée. L’étude partage la performance du marché à la fois en termes de volume et de chiffre d’affaires et ce facteur qui est utile et utile à l’entreprise.

Le rapport sur le marché des produits de boulangerie surgelés fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances émergentes du marché ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché des produits de boulangerie surgelés afin d’offrir des informations utiles et un scénario actuel pour prendre la bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les principaux développements des produits / services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360º du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à engranger des revenus du marché des produits de boulangerie surgelés en comprenant les approches de croissance stratégiques.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des Produits de Boulangerie Surgelés

L’épidémie de COVID-19 a touché différentes industries de manière différente. Au milieu de la pandémie, l’imposition du verrouillage restreint la chaîne d’approvisionnement des produits de boulangerie surgelés. L’indisponibilité des matières premières et de la main-d’œuvre, en raison des restrictions à la circulation des personnes, entrave la production de produits de boulangerie surgelés. L’industrie des aliments surgelés a connu une croissance régulière au milieu d’une pandémie, car les gens consomment des aliments qui ont une durée de conservation plus longue.

Aperçu du Type de Produit

Selon le type de produit, le marché des produits de boulangerie surgelés est segmenté en pains et petits pains, gâteaux et pâtisseries, biscuits et biscuits, et autres. Le segment du pain et des petits pains représentait la plus grande part de marché en 2020. Cependant, le segment des biscuits et des biscuits devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. Les biscuits et les biscuits sont principalement fabriqués à partir d’ingrédients tels que la farine, le sucre et l’huile ou la graisse. Il existe de nombreuses fixations supplémentaires dans les biscuits et les biscuits tels que le chocolat, l’avoine, les raisins secs, les amandes, les noix de cajou et la pistache. Les biscuits cuits au four sont congelés en une seule couche ou dans un moule en feuille. Une fois les biscuits congelés, ils peuvent être stockés dans un récipient hermétique à fond plat. Les couches sont séparées par un papier parchemin ou ciré pour éviter le collage des biscuits les uns aux autres. La pâte à biscuits est congelée en fonction de la source de la pâte, ainsi que des ingrédients utilisés.

Marché des Produits de Boulangerie Surgelés – par Type de Produit

Pain et Petits Pains

Gâteaux et Pâtisseries

Biscuits et Biscuits

Autres

Marché des Produits de Boulangerie Surgelés – par Catégorie

Sans Gluten

Conventionnel

Marché des Produits de Boulangerie Surgelés – par Utilisation finale

Service de Restauration

Commerce de Détail Alimentaire

Aperçu et résultats du Marché des Produits de Boulangerie Surgelés:

Gagnez du temps et réduisez le temps consacré à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial du trading d’algorithmes

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressives cruciales de l’industrie dans les produits de boulangerie surgelés, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer / modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial, associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus décisionnel en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

