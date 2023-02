Le marché des produits d’algues en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,21% au cours de la période de prévision 2022-2029 Le marché des produits d'algues en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du type, de la forme, de la source et de l'application. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d'application principaux et vos marchés cibles.

Les algues sont des micro-organismes photosynthétiques unicellulaires ou multicellulaires, excrétant de l’oxygène. Ces propriétés aident les algues à consommer du dioxyde de carbone (CO2) et à recueillir des minéraux, des vitamines et des nutriments importants. La plante l’utilise comme combustible et comme nourriture. Les algues se trouvent couramment dans les produits d’algues d’Asie-Pacifique à base d’algues, de chlorella et de varech. Les produits d’algues d’Asie-Pacifique sont riches en protéines, y compris les acides aminés essentiels qui aident à améliorer les activités métaboliques dans le corps, telles que la formation d’enzymes.

La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages pour la santé associés aux oméga3 et à la couverture multi-industries stimule le marché mondial des produits à base d’algues en Asie-Pacifique. De plus, la forte demande de l’industrie pharmaceutique, l’augmentation de la population mondiale et la demande croissante d’aliments pour animaux et de compléments alimentaires sont quelques-uns des facteurs macroéconomiques ayant un impact positif sur le marché mondial des produits à base d’algues en Asie-Pacifique. D’autres facteurs, notamment la demande croissante d’aliments aquacoles pour la pisciculture et la demande croissante d’aliments sains, amortiront le taux de croissance du marché.

Étendue du marché mondial des produits d’algues en Asie-Pacifique et taille du marché

Le marché des produits d’algues en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du type, de la forme, de la source et de l’application. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

En fonction du type, le marché des produits d’algues en Asie-Pacifique est segmenté en lipides, carraghénanes, caroténoïdes, alginates, protéines d’algues et autres.

Sur la base de la forme, le marché des produits d’algues en Asie-Pacifique est segmenté en solide et liquide.

Sur la base de la source, le marché des produits d’algues en Asie-Pacifique est segmenté en algues brunes, algues bleu-vert, algues rouges, algues vertes et autres.

Analyse au niveau national du marché des produits d’algues en Asie-Pacifique

Les pays couverts par le rapport sur le marché Asie-Pacifique des produits aux algues comprennent les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, Autres en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud , Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des produits d’algues en Asie-Pacifique et continuera de développer sa tendance dominante au cours de la période de prévision en raison de l’incidence croissante de maladies et d’affections telles que le diabète et l’hypertension, l’augmentation de la population gériatrique et l’amélioration de la sensibilisation aux soins de santé dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la demande croissante d’aliments pour animaux et de compléments alimentaires et des projets en cours dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des produits d’algues en Asie-Pacifique

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits d’algues en Asie-Pacifique sont Algatech LTD, Euglena Co. Ltd., Algae Systems LLC, Cyanotech Corporation, Cargill, Incorporated, Algenol Biofuels, Bioprocess Algae LLC, Cellana Inc., Earthrise Nutritionals LLC, DuPont , ADM , DSM, BASF SE, EID – Parry (India) Limited, Corbion NV, CP Kelco US, Inc., BlueBioTech International GmbH, Pond Tech, Heliae Development, LLC et SUN CHLORELLA CORP., etc.

