Le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) devrait connaître une croissance de l’industrie au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) prévoit un TCAC de 25 % sur la période de prévision de 2022. -2029.

Les produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) sont essentiellement des aliments et des boissons qui contiennent des cannabinoïdes dérivés de la plante Cannabis Sativa. Ces médicaments peuvent être regroupés principalement en tétrahydrocannabinol (THC) et cannabidiol (CBD). Les produits comestibles infusés de cannabidiol (CBD) sont largement adoptés pour traiter l’insomnie, l’inflammation, la douleur chronique, la dépression , l’anxiété, les vomissements, etc.

L’acceptation sociale croissante du cannabis est un facteur majeur de la croissance du marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD). En dehors de cela, la popularité croissante de la marijuana récréative et l’adoption croissante du CBD dans divers secteurs verticaux sont d’autres facteurs majeurs agissant comme moteurs de croissance du marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Étendue du marché mondial des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) et taille du marché

Le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) est segmenté en fonction de la source, du type, de la forme, de la qualité et de l’application. La croissance inter-segments aide à analyser les poches de niche pour les stratégies de croissance et de mise sur le marché et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Selon la source, le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) est segmenté en chanvre et marijuana.

En fonction du type, le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) est segmenté en produits inorganiques et biologiques.

Le segment de l’aquaculture du marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) est divisé en huile de traitement, distillation et isolat.

Analyse au niveau national du marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD)

Analyse du marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) et taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par source, type, forme, qualité et application référencées ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) sont les États-Unis d’Amérique du Nord, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie et la Russie. Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Amérique du Sud, États-Unis Émirats arabes unis, Arabie saoudite Reste de l’Amérique du Sud, partie de l’Arabie, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (MEA), partie du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) et la tendance dominante continuera de prospérer au cours de la période de prévision en raison des progrès technologiques, des changements de mode de vie, de la sensibilisation aux produits infusés au CBD et de la présence d’autres contributeurs clés du marché. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative en raison de la grande disponibilité des matières premières nécessaires à la production de CBD comestible, à l’industrialisation et au développement économique rapide de la région.

Paysage concurrentiel des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) et analyse de la part de marché

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) sont:

Bhang Nation, KIVA Confections, VCC BRANDS, Canopy Growth, Aurora Cannabis, Tilray, HEXO., OrganiGram Holdings, The Valens Company, INDIVA. 및 Neptune Wellness Solutions Inc., Cannabiniers, Canopy Growth Corporation, Aphria Inc., Daytrip Beverages, Koios Beverage Corp., G&Juice, Alkaline88, LLC, CANNABIS SATIVA, INC., Honeydrop Beverages, K-Zen Beverages Inc., General Cannabis, Aurora Cannabis, Tilray, Lagunitas Brewing Company, CBD Biotechnology Co. Ltd, NewAge Inc., Phivida Holdings Inc., Puration, Sprig est une société de boissons gazeuses UbU.

