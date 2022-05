Le marché des produits chimiques pour papier progresse pour d’énormes profits d’ici 2028

Le rapport d’étude de marché sur les produits chimiques du papier par The Insight Partners comprend la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2021 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché des produits chimiques du papier.

Marché mondial des produits chimiques du papier : analyse régionale

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché des produits chimiques du papier dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

Les produits chimiques pour papier sont utilisés pour donner au papier ordinaire des couleurs et des textures uniques, ce qui est un moteur majeur de la demande du marché. Dans de nombreux endroits, la création de papier créatif est devenue un élément de l’artisanat indigène. Le papier de couleur est également utilisé par les peintres, les dessinateurs et d’autres artistes. L’expansion de divers secteurs créatifs peut être attribuée à l’augmentation actuelle de la demande de produits chimiques pour le papier.

Marché mondial des produits chimiques pour papier : paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Les entreprises présentées dans ce rapport incluent : Kemira Oyj, BASF, Solenis, Akzonobel N.V., Ecolab, Ashland Inc., Harima Chemicals Group, Buckman Laboratories International Inc., Archroma, Chemisphere Paper Technologies, Nalco Holdings, Dow Chemical Company, Nouryon BV, Ivaxchem , Richards Chemicals & Electricals Pvt. Ltd, Arakawa Chemical Industries, Ltd, Hydrite Chemical Co., Univar Inc., Axchem International Limited, Thermax Limited.

Facteurs de marché

• La demande croissante de produits chimiques de blanchiment tels que l’oxyde de chlore, le bisulfite de sodium, le peroxyde d’hydrogène et le chlorate de sodium propulse le marché des produits chimiques du papier vers l’avant.

• La demande d’emballages à base de papier augmente à mesure que les gens prennent conscience de la disponibilité d’emballages durables. Au cours de la période prévisible, cela entraînera une augmentation de la demande de produits chimiques pour le papier

