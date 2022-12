Le marché des produits chimiques d’étanchéité devrait croître à un taux de 12,70% jusqu’en 2029

Définition du marché

Les produits chimiques d’imperméabilisation sont des produits chimiques spécialisés qui empêchent l’eau de pénétrer dans le bâtiment. Les produits chimiques d’imperméabilisation à usage général fonctionnent en fournissant des propriétés de barrière chimique ou anticorrosion au produit afin d’augmenter la durabilité du produit en empêchant les fuites. Une exposition prolongée à l’eau peut entraîner un vieillissement accéléré et des dommages importants aux structures civiles. Les produits chimiques d’imperméabilisation sont généralement introduits pendant la construction pour maintenir l’apparence de la structure et prolonger sa durée de vie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits chimiques d’étanchéité était évalué à 31,21 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 81,22 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,70% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Analyse et taille du marché des produits chimiques d’étanchéité

La croissance rapide de l’industrie mondiale de la construction est de bon augure pour le marché mondial des produits chimiques d’étanchéité. Les produits chimiques d’imperméabilisation ont une variété d’applications, dont la plus importante est de protéger les bâtiments contre les infiltrations et les fuites causées par l’eau et l’humidité. Le secteur de la construction est en hausse à l’échelle mondiale en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation en croissance rapide, ce qui devrait stimuler la demande de produits chimiques d’imperméabilisation.

Le rapport d’étude de marché universel sur les produits chimiques d’étanchéité fournit des informations importantes et significatives sur le marché pour l’entreprise en tenant compte de divers facteurs. Même un certain nombre d’étapes ont été utilisées dans ce rapport pour la collecte, l’analyse et l’enregistrement des données et des informations. Avec une analyse systématique des problèmes, la construction de modèles et la recherche de faits, ce rapport de marché aide les entreprises à prendre des décisions et à gérer le marketing des biens et services. Le rapport marketing de WaterproofingChemical donne des illustrations des valeurs du TCAC pour l’année historique 2020, l’année de base 2021 et les prévisions pour l’année 2022-2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits chimiques d’étanchéité sont:

Carlisle Companies Inc. (États-Unis)

DOW (États-Unis)

Firestone Building Products Company (États-Unis)

Groupe SOPREMA (France)

BASF SE (Allemagne)

Groupe MBCC (Allemagne)

Sika AG (Suisse)

Rouleau de passerelle EverGuard TPO (États-Unis)

Johns Manville (États-Unis)

Minerals Technologies Inc. (États-Unis

Fosroc, Inc. (Royaume-Uni)

GCP Applied Technologies, Inc., (États-Unis)

Mapei SpA (Italie)

Renolit SE (Allemagne)

Portée du marché mondial des produits chimiques d’étanchéité

Le marché des produits chimiques d’imperméabilisation est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Polymère

Bitume

Autres

Technologie

Systèmes Intégraux

Membranes préformées

Revêtements et systèmes de membranes à application liquide

Application

Toiture & Murs

Gestion des déchets et de l’eau

Planchers et sous-sols

Revêtements de tunnel

Autres

Utilisateur final

Commercial

Résidentiel

Développement des infrastructures industrielles

Analyse / aperçus régionaux du marché des produits chimiques d’étanchéité

Le marché des produits chimiques d’étanchéité est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, technologie, application et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits chimiques d’étanchéité sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Asie-Pacifique domine le marché des produits chimiques d’étanchéité en raison de l’industrialisation rapide de la région, de l’augmentation du revenu disponible et du développement du secteur de la construction. L’Amérique latine devrait connaître une croissance de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des investissements dans les infrastructures et des préoccupations des consommateurs concernant la sécurité et l’environnement.



