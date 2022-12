Le marché des produits chimiques de traitement de l’eau industrielle enregistrera un taux de croissance impressionnant de 20,10 milliards USD d’ici 2029 | TCAC 5,80 %

Définition du marché

Le traitement des eaux usées est le processus industriel de conversion des eaux usées en eau douce pour les rendre utilisables pour les processus industriels. Dans le traitement des eaux usées, le produit chimique est nécessaire pour éliminer les contaminants microbiens tels que les protozoaires, les virus, les bactéries indésirables et d’autres particules solides en suspension de l’eau. L’utilisation d’une eau de mauvaise qualité dans l’industrie est dangereuse pour le traitement industriel. Les produits chimiques pour le traitement des eaux usées sont sélectionnés sur la base des propriétés de l’eau et de ses constituants tels que le point de fusion, la quantité, la densité du point d’ébullition et la vitesse.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits chimiques de traitement de l’eau industrielle était évalué à 12,80 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 20,10 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,80% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus du des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Analyse et taille du marché des produits chimiques pour le traitement de l’eau industrielle

La demande croissante de consommation d’eau propre et la prise de conscience croissante de l’importance du traitement de l’eau sont quelques-uns des facteurs essentiels qui stimulent le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision. Les produits chimiques de traitement de l’eau dans les industries aident à éliminer les contaminants microbiens de différentes sources d’eau telles que les eaux usées, l’alimentation industrielle, les puits et autres, les convertissant ainsi en eau douce pour les processus industriels.

La portée du document d’étude de marché sur les produits chimiques de traitement de l’eau industrielle s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, ainsi qu’au coût et au profit des régions de marché spécifiées. Les données collectées pour structurer ce rapport sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. En fonction des besoins du client, les informations sur les entreprises et les produits ont été rassemblées via ce rapport, ce qui aide finalement les entreprises à prendre de meilleures décisions. La qualité et la transparence maintenues dans ce rapport font gagner la confiance des entreprises membres et des clients. Pour transformer des informations complexes sur le marché en versions plus simples, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération de rapports sur les produits chimiques de traitement de l’eau industrielle .

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits chimiques de traitement des eaux industrielles sont:

Ecolab (États-Unis)

Kemira (Finlande)

BASF SE (Allemagne)

Danher (États-Unis)

Dow (États-Unis)

BWA Water Additives UK Limited (Royaume-Uni)

Solvay (Belgique)

Akzo Nobel NV (Pays-Bas)

Lonza (Suisse)

Hydrite chimique (États-Unis)

Kurita Water Industries Ltd. (Japon)

General Electric (États-Unis)

Acuro Organics Limited (Inde)

Cortec Corporation (États-Unis)

IEI (Inde)

Carus Group Inc. (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché des produits chimiques de traitement de l’eau industrielle

L’épidémie de pandémie de coronavirus a un impact insignifiant sur le marché mondial des produits chimiques de traitement de l’eau industrielle. Plusieurs gouvernements ont imposé des restrictions en raison desquelles de nombreuses activités de fabrication ont été reportées, ce qui a entraîné une baisse de la demande de pétrole et de gaz et d’autres produits industriels. En outre, la croissance du marché a été davantage mise à l’épreuve par les normes de confinement et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement par plusieurs pays qui ont entraîné un arrêt temporaire de la fermeture des unités de production et des opérations.

Développement récent

En août 2021, l’Institut de l’énergie et des ressources de New Delhi a créé une technologie appelée The Advanced Oxidation Technology ou TADOX® qui diminue la dépendance et réduit la charge sur les systèmes de traitement biologique et tertiaire qui aident à atteindre Zero Liquid Discharge (ZLD).

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Portée du marché mondial des produits chimiques de traitement de l’eau industrielle

Le marché des produits chimiques de traitement de l’eau industrielle est segmenté en fonction du type de produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Antimousses

Piégeurs d’oxygène

Inhibiteurs de corrosion

Biocides et désinfectants

Oxydants

Conditionneurs de pH

Conditionneurs de boues

Inhibiteurs de tartre

Autres types de produits

Application

Traitement de l’eau brute

Désalinisation de l’eau

Refroidissement et chaudières

Traitement des eaux usées

Analyse / aperçus régionaux du marché des produits chimiques de traitement de l’eau industrielle

Le marché des produits chimiques de traitement de l’eau industrielle est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits chimiques pour le traitement des eaux industrielles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des produits chimiques de traitement de l’eau industrielle en termes de revenus et de part de marché. Cela est dû à l’augmentation de la demande des industries minière, alimentaire et des boissons, chimique, de la production d’électricité, des pâtes et papiers et du textile. De plus, l’évolution démographique telle que les réglementations strictes liées au traitement des eaux usées et l’amélioration du niveau de vie stimuleront davantage la croissance du marché du traitement des eaux usées industrielles dans cette région.

L’Europe devrait connaître le développement le plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de lois et de directives strictes dans cette région.

De plus, avec les variables associées ou les périmètres à fusionner, le degré de relation peut être analysé. Par l’implication de quelques équipes, le marché stratégique du Traitement Chimique des Eaux Industrielles est classé. Étant donné que tous les acteurs se font concurrence à parts égales pour développer des parts de marché importantes, l’environnement concurrentiel entre les acteurs est très féroce. Les acteurs doivent constamment lancer des produits et les différencier avec une proposition de valeur distinctive et cohérente afin de maintenir leur compétitivité mondiale et d’augmenter leur part de marché. Grâce à des activités de recherche et développement approfondies, les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial se concentrent de plus en plus sur la croissance des produits et, en échange, sur l’augmentation de leurs ventes.

