Le marché des produits chimiques de construction devrait enregistrer 68,49 milliards USD en 2022-2029 et croître à un TCAC de 8,10 %

Définition du marché mondial des produits chimiques de construction

Les produits chimiques de construction sont des produits spécialisés qui sont essentiels à l’infrastructure à long terme de l’industrie du bâtiment et à la conservation de l’énergie, à l’amélioration de la durabilité des bâtiments et à la prévention des risques environnementaux. Sur le marché mondial des produits chimiques pour la construction, l’infrastructure est le segment le plus attractif. Les adjuvants pour béton et autres produits chimiques aident également à réduire la quantité de ciment et d’eau nécessaire pendant la construction.

Le marché des produits chimiques de construction était évalué à 36,73 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 68,49 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « adjuvants pour béton » représentent le plus grand segment de produits sur le marché des produits chimiques de construction car ils sont utilisés dans les premières étapes de la construction. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’importation et d’exportation, des analyses de prix, des analyses de consommation de production et des scénarios de chaîne climatique.

Au cours de la période de prévision, les produits chimiques de construction devraient être en forte demande en raison de l’essor des activités de construction et de la forte urbanisation à travers le monde. De plus, l’industrie de la construction en plein essor dans les pays BRICS, tirée par la Chine et l’Inde, aura un impact significatif sur le marché mondial des produits chimiques pour la construction. Ces déterminants de la croissance mentionnés devraient contribuer davantage à la croissance globale du marché.

Le rapport d’analyse du marché des produits chimiques de construction de classe mondiale a une fluctuation de la valeur du TCAC par rapport à la hausse ou à la baisse sur une période de prévision spécifique. Les données collectées pour la génération de ce rapport de l’industrie sont basées sur un module de collecte de données avec une grande taille d’échantillon. Les principaux points saillants de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, les scénarios de marché actuels et les perspectives futures de l’industrie. De plus, la perception et l’analyse réelles des tendances croissantes des produits, des principaux moteurs, des défis et des opportunités sur le marché ont été entreprises lors de la génération de ce rapport. Transformez des informations complexes sur le marché en versions plus simples en utilisant des outils et des techniques sophistiqués dans les meilleurs rapports sur les produits chimiques de construction .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Produits chimiques de construction

Le paysage concurrentiel du marché des produits chimiques de construction fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des produits chimiques de construction sur lequel l’entreprise se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits chimiques de construction sont

BASF (Allemagne)

M&I Materials Ltd (Royaume-Uni)

DuPont (États-Unis)

Solvay (Belgique)

WR Grace & Co. – Connecticut. (nous)

Setral Chemie GmbH (Allemagne)

GCP Applied Technologies (États-Unis)

RPM International (États-Unis)

Sika India Pvt Ltd, (Suisse)

Fosroc Inc., (Royaume-Uni)

Dow Jones (États-Unis)

Arkem SA (France)

Ashland Inc (États-Unis), Mapei SpA (Italie)

Wood Lake (Chine) Matériaux de construction Co., Ltd., (Chine)

Holsim (Suisse)

Groupe CHRYSO (France)

GCP Applied Technologies (États-Unis)

Pidilite Industries Ltd., (Inde).

Impact du COVID-19 sur le marché des produits chimiques de construction

L’émergence du coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des produits chimiques pour la construction. Le marché a connu un énorme revers financier en raison des diverses mesures de confinement préventif mises en place par les gouvernements pour freiner la propagation de la maladie, de graves perturbations dans diverses industries manufacturières, ainsi que de la construction. Les travaux de construction se sont arrêtés partout dans le monde, en particulier dans les grands centres de construction tels que la Chine, l’Inde, les États-Unis et les pays européens. Par exemple, l’industrie de la construction devrait décliner d’environ 3 % en 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus et du ralentissement de la croissance économique en Corée du Sud. Alors que l’activité commerciale s’arrête et reprend, le marché pourrait voir des pertes d’investissement prévues et des annulations de projets prévus, nuisant au bâtiment et à la construction dans toute la région.

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2021, RPM International Inc. a annoncé l’acquisition de Dudick Inc. par sa filiale Carboline. Dudick est un fabricant basé à Streetsboro, dans l’Ohio, de revêtements, de systèmes de revêtements de sol et de revêtements de réservoir haute performance, avec des ventes nettes annuelles d’environ 10 millions de dollars. Les termes de l’accord n’ont pas été rendus publics. Portée du marché mondial des produits chimiques de construction

Le marché des produits chimiques pour la construction est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit

adjuvant pour béton

traitement de surface

Réparation et réhabilitation

Revêtement de protection

sol industriel

étanche, adhésif

Scellants

Coulis et ancre

aide au broyage du ciment

Le marché des produits chimiques de construction est également segmenté sur la base des produits en adjuvants pour béton, préparation de surface, réparation et réparation, revêtements de protection, revêtements de sol industriels, imperméabilisation, adhésifs, mastics, coulis et agents d’ancrage, et aides au broyage du ciment. Les adjuvants pour béton sont subdivisés en adjuvants chimiques et minéraux. Les adjuvants chimiques se composent de plastifiants courants, de réducteurs d’eau, d’accélérateurs, de retardateurs, d’agents entraîneurs d’air et d’adjuvants imperméables. Les adjuvants minéraux pour béton comprennent également la cendre de balle de riz, la cendre volante, le laitier granulaire de haut fourneau et la fumée de silice. Le segment des adjuvants pour béton devrait détenir la plus grande part du marché car ils sont utilisés dans la première étape de la construction.

utilisateur final

commercial

industriel

Infrastructure

Résidentiel

espace public

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des produits chimiques de construction est segmenté en espaces commerciaux, industriels, d’infrastructure, résidentiels et publics.

L’évaluation géographique du marché Chimie de construction est:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial des produits chimiques de construction. Il construit la dynamique de l’industrie, les différents segments, l’étendue globale de la croissance dans les régions et divers autres paramètres qui sont très efficaces pour augmenter la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une compréhension claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial des produits chimiques de construction.

